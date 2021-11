ITTI forma a los profesionales del futuro con un porcentaje de empleabilidad del 90% Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 15:39 h (CET) ITTI High Tech Institute ofrece la certificación oficial que las grandes compañías exigen al personal para ser contratado ITTI High Tech Institute es un centro educativo revolucionario que forma a los profesionales del futuro. Para ello, trabaja con alumnos de todo el mundo y con un porcentaje de empleabilidad del 90%.

Desde ITTI se han fijado como objetivo hacer frente el gran desafío que tienen muchas empresas en España ante la falta de personal cualificado en cuanto a la tecnología se refiere. “Hay que inventar nuevas fórmulas para que las empresas tengan los recursos necesarios y dispongan de gente cualificada para trabajar. ITTI ofrece esa propuesta al mercado para apoyar a todas esas empresas que necesitan formar a su personal técnico, ya sean ingenieros, programadores, informáticos o personal de infraestructuras, y, de esta manera, ayudar también al tejido español”, asegura Álvaro Castedo, Chief Marketing Officer de ITTI.

Estudios recientes sobre empleo resaltan que la demanda de trabajos en el sector tecnológico por parte de las empresas es realmente alta en todo el mundo. “Es cierto que estos perfiles no se están cubriendo. Por ello, desde ITTI High Tech Institute queremos revolucionar la formación tecnológica para que todos los alumnos afronten esos puestos o perfiles que las empresas están demandando y que todavía no están cubiertos”.

En este aspecto, ITTI se ha posicionado como una revolución tecnológica de la formación y proporciona el aval que tanto demandan las empresas. “Ofrecemos una formación intensiva a todos nuestros alumnos, además de a empresas y a sus trabajadores, para que obtengan la certificación oficial que les exigen las grandes compañías y pymes para poder ser contratados. Hablamos de empresas como Microsoft, Google, Autodesk… es decir, estamos viendo cómo las principales compañías de tecnología mundiales también apuestan por esa certificación”, explica el CMO de ITTI.

ITTI es consciente de que la tecnología avanza tan rápido que las empresas necesitan a gente que entre con los conocimientos adquiridos, que sepa utilizar las tecnologías actuales, algo que a las universidades cada vez les cuesta más ofrecer a sus alumnos. Por este motivo, han querido renovar los métodos de formación de los futuros profesionales. “Desde ITTI High Tech Institute utilizamos una metodología conocida como Bootcamp, que proviene de Estados Unidos, con la que el alumno aprende de forma intensiva en 3 o 4 meses. Se deja a un lado lo tradicional como memorizar y nos enfocamos en la práctica. Nuestros profesores, que son profesionales en activo de las principales compañías del sector tecnológico a nivel mundial, lo que quieren es que los alumnos de nuestro centro aprendan practicando en grandes compañías como Banco Santander, Telefónica o BBVA, y no le den tanta vuelta a la teoría”.

Además, este centro tecnológico imparte formación en muchos campos. “ITTI está muy centrado en todos los softwares tecnológicos de diferentes ámbitos. Damos formación en ingeniería o arquitectura en la nube, ciberseguridad, desarrollo de software, programación y mucho más. Además, no es necesario que los estudiantes sean ingenieros de informática, sino que pueden venir de otras ramas, como matemáticos, un perfil que encaja en de big data, financieros, gente de marketing, de comunicación, etc. Aceptamos casi todo tipo de perfiles porque, aunque empezamos formando desde lo genérico, el alumno acaba formándose para aquello que las empresas demandan y aprende sobre programación, manejo de bases de datos e incluso creación de páginas web”.

Sobre ITTI High Institute

ITTI es el Instituto de tecnología para el talento y la innovación. El centro se crea en 2019 en colaboración con la incubadora de Geng Road con sede en California. Con sede en Estados Unidos y España, ITTI forma a profesionales de todo el mundo apostando por nuevos métodos de formación. www.itti.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.