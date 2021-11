Seis claves para revitalizar el cabello Consejos para resucitar una melena castigada y sin vida Redacción

jueves, 4 de noviembre de 2021, 10:31 h (CET) A veces ocurre que tenemos el pelo apagado, sin brillo y demasiado seco. Estas señales indican que necesita un chute de energía y de hidratación. Es decir, ingredientes que le devuelvan la vida y el brillo a la actual melena castigada.

Mario Anes, director artístico de Cotril España, te da unos cuantos tips para recuperar la vitalidad de tu cabello:

Lava tu pelo con algún champú revitalizante que aporte fuerza al cabello.

No abuses del secador y las planchas. El calor es uno de los factores que más daña la cutícula capilar. Lo mismo ocurre con el agua demasiado caliente, ya que reseca con facilidad. Preferiblemente, recurre al agua tibia y, si vas a utilizar herramientas de calor, aplica un protector térmico previamente.

En el aclarado, enjuaga bien hasta que no queden restos de producto. El último aclarado hazlo con agua fría. Esto hace que las cutículas se sellen y, además, favorece la buena circulación del riego sanguíneo en la zona del cuero cabelludo. Por otro lado, el agua fría aporta más brillo y volumen a tu pelo.

Utiliza de vez en cuando una mascarilla que hidrate y nutra en profundidad.

Los aceites capilares también son una buena opción. Los aceites con ingredientes como el coco o el argán son los más eficaces para mantener un nivel óptimo de hidratación.

Ten a mano siempre un spray revitalizante con el que puedas nutrir el cabello cada vez que lo necesites.

