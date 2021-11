Bitstartups, la primera plataforma de impulso a startups con tecnología Blockchain Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 08:03 h (CET) Bitstartups, la plataforma de inversión en el ecosistema startup a través de tecnología Blockchain, presenta dos nuevas startups para la adquisición de sus tokens por parte de su Comunidad para invertir con blockchain Bitstartups, para aquellos que todavía no la conozcan, es una plataforma de digitalización de productos y servicios para startups con el objetivo de promover una financiación más colaborativa, sostenible y segura dentro del ecosistema.

Para esta digitalización se vale de la tecnología Blockchain que le proporciona contundentes ventajas competitivas frente a otros modelos de financiación dentro del ecosistema startup.

Por una parte, los usuarios pueden disfrutar de un mercado de intercambio P2P (persona a persona) donde podrán liquidar (vender) el producto digitalizado representado por un token a otros usuarios con el objetivo de recuperar su aportación en caso de considerarlo necesario o haber encontrado nuevas oportunidades.

Esta ventaja, cortesía de la tecnología Blockchain, ofrece un valor añadido enorme dentro del ecosistema startup que, durante años, sufre de la iliquidez de su inversiones por parte de promotores, business angels o microinversores que no tienen opciones de recuperar su aportación hasta alcanzar el éxit.

Como indica su CEO, Benjamín Sanchis:

"Bitstartups tiene como visión aprovechar esta nueva y disruptiva herramienta para impulsar al ecosistema startup hacia proyectos más sostenibles que puedan aportar cambios reales en la sociedad".

Para acometer este objetivo las bases de participación son exigentes y, a pesar de no garantizar un éxito, su objetivo es minimizar lo máximo posible el riesgo de fracaso de las startups impulsadas.

Con más de un centenar de candidatas en cartera tan solo un puñado de ellas han logrado alcanzar las últimas fases de análisis y a día de hoy solo dos han sido presentadas oficialmente a disposición de los más de 500 miembros de la Comunidad Bitstartups actuales.

Entre las presentadas se tienen dos alternativas totalmente disruptivas y a gusto del consumidor.

Por una parte se tiene a Sharehood, una startup de nueva creación que tiene como objetivo generar un mercado de subastas descentralizado gracias a la tecnología Blockchain ofreciendo un espacio de productos de edición limitada de compra-venta segura que además determina una trazabilidad transparente.

Su CEO Juan Morales considera que la tecnología Blockchain puede aportar un nuevo paradigma en el valor del "coleccionismo" dando un nuevo sentido para coleccionistas y es por ello que, con el objetivo de impulsar su proyecto, ha gestionado una preventa de los tokens que permitirán en el futuro operar en la plataforma por valor de 0,0005 € hasta alcanzar al menos 50.000 € de financiación necesarias para las campañas de marketing y tecnología de la plataforma.

Por otra parte, se cuenta con Rollyhoo, una alternativa todavía más ambiciosa.

Compuesto por un equipo de más de ocho personas liderado por Cristina Palomino fundadora y CEO que deja una visión clara:

"Democratizamos el streaming para que disfrutes de películas y series en pequeñas dosis. Un ecosistema donde Creadores, Creativos, Talento y Espectadores son recompensados".

Y para ello se ha rodeado de los mejores compañeros posibles entre los que cabe destacar a Tony Higueruelo, director de cine con más de 22 años de experiencia en el sector audiovisual y Gabriel Arias-Salgado productor ejecutivo en más de 33 proyectos tanto nacionales como internacionales.

El proyecto, enfocado en el desarrollo de una plataforma de streaming "que pague" ha lanzado su propia campaña de financiación a través de la tokenización que ofrece un acceso preferente a la adquisición de sus tokens de utilidad y a recibir recompensas de los ingresos obtenidos por la plataforma con una devolución completa para aquellos poseedores del token al final de su vida útil (cinco años).

Con estos dos lanzamientos, Bitstartups da el pistoletazo de salida a un modelo disruptivo de crecimiento para startups convirtiéndose en una referencia a nivel nacional en la tokenización de productos y servicios.

Para poder disfrutar del acceso a los tokens de ambas startups es necesario el registro a través de la plataforma de Bitstartups (también disponible en android e iOS) donde, una vez el equipo de verificación haya procedido a autentificar los datos aportados, podrás realizar la compra de cualquiera de los tokens disponibles pudiendo, incluso, adquirir los utility tokens de la propia Bitstartups denominados RSTs que permiten disfrutar de ciertas ventajas frente al resto de usuarios como puede ser:

Disfrutar de un staking variable de su token (actualmente casi el 20%)

Informes mensuales de las startups

Participar en la admisión de nuevas startups

Reducción en los costes de transacciones en el mercado

Participación exclusiva en eventos y actividades

Early acces a nuevas oportunidades

Cashback de las adquisiciones obtenidas

Participar en la toma de decisiones de Bitstartups Sea como sea, lo que esta claro es que se está ante un nueva forma de crecimiento de negocios gracias a las bondades de una tecnología que vuelve a la sociedad más democratizada. Dando acceso a todo tipo de nuevos participantes ya sea aportando sus conocimientos, tiempo y capacidades o su capital y parece ser que Bitstartups toma la delantera presentando dos increíbles proyectos tan diferentes pero tan potentes como puede ser Rollyhoo y Sharehood.

