La detección precoz podría lograr que más de un 80% de los pacientes con cáncer de pulmón siguieran vivos a los cinco años

En España cada 20 minutos fallece una persona por cáncer de pulmón. La implantación de un sistema de cribado en nuestro país como estrategia para detectar precozmente el cáncer de pulmón es clave, ya que podría aumentar el porcentaje de pacientes en estadio I (cuando el tumor tiene menos de 3 cm.). Esto es crucial para la supervivencia, ya que más de un 80% de estos pacientes seguirán vivos a los 5 años, frente solo a algo más del 5% de aquellos diagnosticados cuando la enfermedad ya está en fase avanzada.

Ahora que entramos en noviembre, mes de concienciación en cáncer de pulmón, la Lung Ambition Alliance lanza su campaña de sensibilización #PonleCaraATiempo con un doble objetivo: por un lado, enfatizar la necesidad de implantación de un sistema de cribado para la detección precoz en el Sistema Nacional de Salud y, por otro, en la necesidad de desestigmatización del cáncer de pulmón.

En palabras del Dr. Laureano Molins, jefe del Servicio de Cirugía Torácica Hospital Clínic de Barcelona y coordinador nacional de Lung Ambition Alliance en España. “Conocer los retos y también las oportunidades que implica la implantación de programas de cribado en el Sistema Nacional de Salud nos ha motivado desde el inicio. Cualquier escollo se hace salvable si pensamos en que los avances en esta estrategia en diagnóstico precoz pueden tener una incidencia directa sobre los pacientes y sobre la sociedad española, que pueden traducirse en reducir la mortalidad por cáncer de pulmón”.

En palabras del Dr. Antoni Sisó Almirall, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y director de Investigación del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) “superar los estigmas del paciente consigo mismo y de la sociedad con el paciente es un trabajo en el que debemos estar unidos. Trascender al hecho de ser o no fumador es tarea diaria desde Atención Primaria, nuestro objetivo es orientar al paciente en la dirección correcta para alcanzar un diagnóstico acertado en el menor tiempo posible”.

“El cáncer en sí mismo ya cuenta con un gran estigma social, pero en el caso del cáncer de pulmón esto se da aún mucho más, incluso en ocasiones el paciente llega a sentirse culpable. Por ello, debemos trabajar todos unidos por la normalización y la sensibilización de esta enfermedad. Del mismo modo, es de suma importancia implantar un sistema de cribado para la detección precoz en el Sistema Nacional de Salud. No podemos olvidar que el diagnóstico temprano puede salvar vidas”, señala Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

“El cáncer de pulmón es uno de los principales retos de salud pública, pero éste no es el único, todavía hay que trabajar por la concienciación y la sensibilización social de la enfermedad. Y es trabajo de todos fomentar conductas que descarguen de culpa al paciente”, comenta Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón AEACaP.

En palabras de Ricky Rubio, conocido jugador de baloncesto que constituyó la Fundación Ricky Rubio que tiene como uno de sus objetivos hacer frente al cáncer de pulmón, “siempre es un orgullo poder participar en iniciativas que apuesten por la sensibilización con el cáncer de pulmón, es cosa de todos superar prejuicios y apostar por el futuro, por la esperanza, solo juntos podremos alcanzar logros mayores”.

En palabras de Susila Cruyff, hija de Johan Cruyff que dirige la Fundación que lleva el nombre de su padre fallecido por cáncer de pulmón, “el mensaje está muy claro y me hubiera gustado saberlo yo antes. El diagnóstico precoz es fundamental. Si somos grupo de riesgo porque hemos fumado alguna vez en nuestra vida o porque hemos tenido familiares que han padecido esta enfermedad sin ser fumadores, deberíamos hacer controles con el médico cada año”.

Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, comenta que “es un orgullo formar parte de una iniciativa de esta calidad, rodeados de los mejores profesionales en el ámbito sanitario, sociedades científicas, fundaciones y asociaciones con un compromiso inquebrantable de mejorar las expectativas y supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón. En AstraZeneca nos mueve ese mismo objetivo de transformar lo que significa el cáncer contribuyendo al diagnóstico precoz, la innovación científica y la calidad asistencial; y sin duda Lung Ambition Alliance es una iniciativa imprescindible para avanzar y mejorar el abordaje del cáncer de pulmón”.

#PonleCaraATiempo

Con el objetivo de lanzar mensajes de concienciación a la sociedad, Lung Ambition Alliance desarrolla desde finales de octubre a finales de noviembre una campaña de sensibilización ciudadana a través de las redes sociales bajo el hashtag #PonlecaraATiempo.

En ella se traslada a la ciudadanía la importancia de un diagnóstico temprano para incidir en la supervivencia de los pacientes de cáncer de pulmón y apuesta por superar la estigmatización que existe en torno a la enfermedad dejando de lado preguntas relacionadas con hábitos de consumo de tabaco. En muchas ocasiones estas cuestiones cargan de culpa al paciente de una manera injusta dado que hay otros factores a tener en cuenta además del tabaquismo para poder concluir la causa de esta enfermedad.

Para ayudar a superar sesgos que tengan que ver con el sexo, la edad o el estilo de vida se ha realizado el video Ponle cara a tiempo” que plasma las diferentes realidades del cáncer de pulmón, no solo desde el punto de vista del paciente sino también desde el punto de vista sanitario y social. Gracias a la participación de pacientes de las asociaciones AEACaP y GEPAC, se ha puesto cara a la problemática asociada a la enfermedad y a través de sus testimonios han trasladado un mensaje de concienciación y de esperanza sobre el diagnóstico precoz. También se ha contado con la participación de la Fundación Ricky Rubio y la Fundación World of Johan Cruyff ambos muy comprometidos con la visibilización de la enfermedad.

En España se diagnostican en torno a 29.000 nuevos casos de cáncer de pulmón cada año. Se trata de uno de los tumores con mayor incidencia y el de mayor mortalidad (algo extrapolable a nivel mundial). El 80% de los pacientes son hombres, aunque no solo les afecta a ellos, de hecho, existe un sensible aumento de casos en mujeres motivado principalmente por cambios en nuestros hábitos de vida. Aunque sólo 2 de cada 10 pacientes de cáncer de pulmón son mujeres, la mayoría se diagnostican en fases incurables debido a que no se les considera como pacientes de riesgo, lo que conlleva que tengan uno de los peores resultados de supervivencia. La edad media al fallecimiento por cáncer de pulmón en España es de 68 años entre los hombres y 66,6 entre las mujeres.

La mortalidad es muy elevada. Solo en 2020 se estiman 22.930 muertes por cáncer de pulmón en España. Esta neoplasia destaca entre los tumores con peor pronóstico debido tanto a su agresividad como a la dificultad que entraña realizar un diagnóstico precoz de la misma. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en España y presenta una tasa de supervivencia a 5 años inferior al 15%, según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El compromiso Lung Ambition Alliance: reducir el cáncer de pulmón como causa de muerte

Con el fin de duplicar la supervivencia a cinco años en cáncer de pulmón para el año 2025, surgió la iniciativa internacional Lung Ambition Alliance. Este programa nació de la mano de cuatro organizaciones internacionales - International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), AstraZeneca, Guardant Health y Global Lung Cancer Coalition (GLCC).

En nuestro país, se ha materializado persiguiendo este objetivo común. Para ello, se ha creado un comité formado por expertos con trayectoria profesional en primera línea abordando el cáncer de pulmón desde diversos ámbitos, contando así con la participación de: la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), Sociedad Española de Anatomía Patológica-División Española de la Academia Internacional de Patología (SEAP-IAP), Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Sociedad española de Cirugía Torácica (SECT), Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), Sociedad Española de Imagen Cardiotorácica (SEICAT), Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), la Fundación Ricky Rubio, World of Johan Cruyff, y AstraZeneca.

Dicho grupo de trabajo busca una mayor efectividad al avanzar a través de la multidisciplinariedad que conforman los diversos actores implicados. En una primera fase, el Grupo ha abordado un primer pilar basado en el diagnóstico precoz y la efectividad, la necesidad y viabilidad de implantar un sistema de cribado, totalmente compatible con la prevención primaria. Esta Alianza sin precedentes abordará en los próximos meses los otros dos pilares en los que se basa la iniciativa: el acceso a la medicina innovadora y la calidad asistencial al paciente.