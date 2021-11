​Top mejores loterías del mundo Loterías globales a las que puedes jugar desde tu móvil u ordenador Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 4 de noviembre de 2021, 08:08 h (CET) Volverse millonario no es algo fácil, ya que implica mucho trabajo y tomar decisiones bastante inteligentes, aunque existen ciertos atajos. Uno de ellos, por ejemplo, es jugar a la lotería pues, si tienes suerte, puede que le pegues al gordo y te lleves un premio multimillonario.



Para aumentar tus posibilidades de pegarle al premio gordo debes de aprender cómo elegir las mejores loterías para jugar. Hoy en día existen tanto loterías en cada país como loterías internacionales. Aquí te contaremos cuáles son las mejores loterías globales a las que puedes jugar desde tu móvil u ordenador.

Powerball Originaria de Estados Unidos, Powerball es considerada como la lotería más importante del mundo por dos motivos, el primero es su popularidad, el segundo, sus premios. Y es que aquí tienes la opción de ganar millones de dólares, así es, no miles sino millones.

Solo basta con ver su historial donde han entregado premios superiores a los 600 millones de dólares. En el año 2016, Powerball entregó uno de los botes de premio más grandes en la historia de las loterías mundiales con 1.58 billones, así es ¡Billones! De dólares, es decir, miles de millones de dólares.

Mega Millones Nuevamente nos topamos con una lotería de USA pues Mega Millones, la segunda más importante de todo Estados Unidos con una gran bolsa de premio acumulada. Si quieres volverte millonario, sin duda debes de considerar esta como una de las mejores opciones.

El récord de esta lotería es de 656 millones de dólares los cuales se repartieron entre 3 afortunados ganadores. Su segunda bolsa más grande fue de 646 millones por lo que puedes ver que estas son muy atractivas.

Si jugaste a la lotería peruana, aquí puedes consultar los últimos resultados de la Kabala.

EuroMillions Ahora cruzamos el atlántico hasta llegar a Europa con la lotería más importante del viejo continente. EuroMillons es el equivalente a Powerball en Estados Unidos dándonos una de las bolsas más grandes del mundo por lo que la oportunidad de llevarte mucho dinero es sin duda enorme.

Los premios son de millones de euros, siendo por lo general, una decena o más. El mayor de todos los premios llegó a los 190 millones de euros y fue entregado a un español. Otra gran ventaja es que EuroMillions la conforman varios países lo que hace que sea una lotería segura.

EuroJackpot Al igual que la lotería anterior, esta opción la encontramos en Europa destacando por su gran bote de premios el cual se acumula si no hay un ganador. Esta lotería está conformada por países como Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Islandia, Italia, Latvia, Holanda, Noruega, Eslovenia, España y Suecia lo que le da gran prestigio.

El premio comienza en los 10 millones de dólares y puede aumentar hasta los 90 millones, que ha sido el récord que entregó esta lotería.

Si jugaste a las loterías sudamericanas, aquí puedes ver los resultados de la Tinka de Perú más recientes ¡Es gratis! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.