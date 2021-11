El aluminio, el rey de los componentes de andamios, sostienen los expertos de Alufase Comunicae

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 17:27 h (CET) Si bien en otros tiempos predominaban otros materiales, lo cierto es que hoy en día los andamios de aluminio copan el mercado de los andamios, gracias a sus propiedades para garantizar una experiencia totalmente satisfactoria y segura para los operarios que trabajan en altura Los andamios de aluminio son las estructuras que más han crecido en términos de venta y alquiler de soluciones para trabajos a varios metros sobre el suelo, según aseguran los profesionales de Alufase.

Esta compañía sostiene que sus colecciones de andamios de aluminio son las más demandadas de cara a la realización de tareas a distintos niveles.

La clave de su éxito se encuentra en sus principales características, que se diferencian enormemente de otras alternativas, como el cobre, la fibra de vidrio o el acero, entre otras.

Ligereza

Uno de los secretos de los andamios de aluminio es su gran ligereza, puesto que se puede desplazar este equipo con total facilidad gracias a las condiciones de sus piezas.

Los imprevistos o las necesidades cambiantes de cada obra pueden causar los desplazamientos sobre el terreno de estos productos, por lo que contar con un andamio de aluminio será un valor seguro.

Manejabilidad

Al hilo de lo anterior, estos equipos son muy manejables y estables en cualquier circunstancia, ya sea en trabajos de interior o al aire libre.

Montaje sin necesidad de herramientas

No se requieren conocimientos técnicos previos acerca de su instalación y desmontaje. Además, con dos personas y sin apenas herramientas, puede estar listo y desinstalado en poco tiempo y con total garantía de seguridad.

La rapidez con la que se monta toda la estructura supone un plus para los interesados en trabajar sobre ella, ya que así pueden dedicar ese tiempo a otras cuestiones más importantes de la obra.

Precio

Otra de las razones por las que apostar por los andamios de aluminio es su precio, ya que las tarifas de todas sus variedades son realmente asequibles, aunque dependerán de las características de cada modelo que forma parte del catálogo de su web.

También varía en función de si se apuesta por estos productos en modalidad de venta o de alquiler.

Alufase es una compañía presente en diferentes puntos del planeta gracias a un recorrido intachable basado en la calidad de sus productos, un amplio y variado catálogo y un servicio totalmente personalizado.

