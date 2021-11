AgroFresh y B+Safe llevan la cardioprotección al mundo agrario Comunicae

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 14:12 h (CET) Agrofresh, líder mundial en la conservación de alimentos y en la reducción de desperdicios, ha cardioprotegido a sus empleados instalando un desfibrilador DESA en sus instalaciones en Valencia La iniciativa forma parte de la política interna de la compañía, orientada a conseguir el estándar más alto de seguridad para sus empleados “Este equipo nos permitirá dar una respuesta más ágil y efectiva ante una emergencia, lo que se traduce en un mayor nivel de protección y seguridad para nuestros trabajadores“ comenta Ismael Esteban, H&S Manager de AgroFresh.

El tabaquismo, el sobrepeso u obesidad y la hipertensión, son factores que aumentan el riesgo cardiovascular. En el caso de la plantilla de AgroFresh, y de acuerdo con los estudios internos, los datos se sitúan ligeramente por debajo de los porcentajes de riesgo del país. Sin embargo, la organización ha decidido apostar por esta herramienta con el fin de mejorar la seguridad de sus empleados.

“Ser una empresa cardioprotegida -señala Julián Herraiz, Director General de AgroFresh en España - significa ir más allá de los estándares y aportar un valor diferencial que influye directamente en el bienestar de todos los agentes con los que AgroFresh está en contacto: empleados, proveedores, sociedad”.

Dentro de la iniciativa, se ha formado a los empleados en técnicas de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP) y Soporte Vital Avanzado (SVA) así como en el uso del desfibrilador. La respuesta de los empleados ha sido muy positiva y los colaboradores externos se han visto gratamente sorprendidos por contar con este sistema, ya que todavía no es habitual encontrarlo en empresas privadas.

Para AgroFresh, el hecho de que este equipo pueda salvarle la vida a una persona, ya justifica la inversión en esta herramienta. “Esta adquisición, no es un gasto, sino una inversión en seguridad, que en término ultimo debe revertir términos de satisfacción laboral y productividad. El valor más preciado para nosotros -añade Herráiz- son las personas y hemos querido invertir en su seguridad como una contribución en la protección del equipo, y en el crecimiento sostenido de la compañía”.

