​Los mejores circuitos europeos de F1 de la historia

A lo largo y ancho de Europa, se congregan una gran variedad de pistas de F1. Cada una de ellas con sus dosis propias de emoción y originalidad. Son muchas las opciones entre las que escoger, pero hemos decidido ir con todo y tratar de aunar en este contenido algunas de las mejores de la historia de la competición.



Estoril, Portugal

Esta pista recuerda ligeramente al circuito de Cataluña. Sin embargo, en cuanto a velocidad, ha estado siempre por encima durante los trece años en los que ha formado parte del Campeonato Mundial de F1. El recorrido en su totalidad consta de once adrenalínicas curvas. Debido a que, en un principio, adolecía de ciertos problemas de seguridad, se rediseñó a finales de los noventa, lo que hizo incluir en él dos curvas más: lo que entre los actores de la competición se conoce como «chicane Gancho»

El único remanso dentro del circuito terminó por llegar en forma de recta. Y sí, había un tramo realmente sinuoso en esta pista, pero era bastante menos peligroso que algunos otros a los que los conductores se han tenido que enfrentar en el pasado. Fue en el año 1997 cuando definitivamente se llevó a cabo la tan ansiada remodelación, pero esto no significa que, antes de esa fecha, el circuito no mereciese la pena.

Montecarlo, Mónaco

Las carreras de corte urbano suelen recibir innumerables críticas, ya que complican enormemente los adelantamientos. Sin embargo, no se puede negar que Mónaco ofrece una de las mejores pistas F1, repleta de hipnótica belleza y todo un hito dentro del calendario de la competición. Esta carrera lleva a los pilotos a recorrer las calles de Montecarlo; es decir, compiten mientras dejan atrás cafeterías, bares o casinos. Por supuesto, dado el emplazamiento, no es precisamente barato asistir a este circuito, aunque sigue siendo digno de ver incluso desde la televisión. Tampoco es que se necesite ir allí ni para apostar debido a la existencia de sitios como JackpotCity casino móvil.

Núremberg

Sería una total desfachatez dejar fuera de la lista a uno de los circuitos más famosos de la historia de la competición. Por supuesto, la versión actual, aunque ya es toda una institución, no ha enterrado en el olvido a la anterior Nordschleife, que ha sido largamente venerada. Resulta complicado al mirar fotografías de la pista no pensar en cuantísimas carreras se han celebrado en ella en su momento. Y es que han sido muchas: la friolera de 22. ¡Y el circuito era de unos 23 km de largo en su totalidad! Aunque ahora ya no albergue más carreras de F1, todavía es posible disfrutar de ella, ya que en su trazado se disputan aún carreras automovilísticas de todo tipo. Eso sí, la versión actual, aunque sigue siendo imponente, es más corta que la Nordschleife original.

Conclusión

Elaborar una lista con los tres mejores circuitos de Europa no es tarea fácil. Podríamos haber incluido fácilmente las pistas de Imola, Hockenheim, Estambul o Monza. Y es que, elijas el circuito que elijas para ver una carrera, ya sea de F1 o no, lo que es seguro es que pasarás un rato increíble.