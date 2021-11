Auge del emprendimiento en Colombia: a qué se debe y los sectores con mayor crecimiento Según los últimos registros, en el primer trimestre de 2021 se han creado en el país más de 95.000 nuevas empresas Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 11:26 h (CET) Últimamente, los indicadores de reactivación de la actividad económica en Colombia han estado disparados. Ni siquiera la pandemia que ha azotado al mundo ha supuesto un freno para este evidente crecimiento que se viene impulsado, principalmente, por la entrada de la digitalización y el desarrollo de una red de emprendedores que, con un financiamiento adecuado, está consiguiendo crear un buen número de startups que superan obstáculos y mantienen su escalada.

Según los últimos registros, en el primer trimestre de 2021 se han creado en el país más de 95.000 nuevas empresas. Esto se debe, entre otros motivos, al fuerte impulso que el emprendedor recibe desde las instituciones, tanto públicas como privadas, y especialmente a los recursos que viene proporcionando el Gobierno colombiano.

Otro de los temas clave que explican por qué se ha generado esta situación son las tecnologías emergentes que están favoreciendo una revolucionaria transformación digital, tan necesaria en el país sudamericano.

Sin duda, Bogotá, la capital y ciudad más grande del país, es en este momento uno de los lugares de Latinoamérica con más posibilidades de emprendimiento y de empleo. Por eso, también se postula como una tentadora apuesta para inversores internacionales y, en general, un buen nicho de negocio para todo el mundo.

En este panorama de auge emprendedor y de negocios emergentes, están implicados muchos y diversos sectores que en la actualidad despuntan como los más rentables y duraderos. El sector de la alimentación, el de la moda y la estética, las startups de tecnología, el comercio electrónico, los biocombustibles, los materiales para la construcción, el turismo y, por supuesto, un clásico como el café son algunos de los sectores que proporcionan un evidente espacio de negocio en la actualidad. Además, uno de los campos que está más en auge es el sector fintech, la industria financiera que aplica nuevas tecnologías a actividades financieras y de inversión.

Otro de los datos que revelan la buena marcha del emprendimiento en Colombia es el incremento del número de empresas empleadoras, es decir, que se inician creando al menos un puesto de trabajo. Ya son muchos los emprendedores interesados en buscar financiamiento para llevar adelante sus proyectos, optando entre las diferentes modalidades y productos financieros que existen en este momento. En este aspecto, también las instituciones públicas están allanando el camino a aquellos que quieren emprender, proporcionando herramientas efectivas para iniciar y hacer crecer un negocio: conectividad, funcionalidades digitales, acceso a crédito, medios de pago digital, alternativas de financiamiento, etc.

Es indudable que las perspectivas de bonanza económica crecen constantemente en Colombia, no solo por la estabilidad económica y social que se vive en el país, sino por la forma en la que se están enfocando las políticas públicas para hacer crecer la economía de manera más ágil y confiable, apostando también por incentivar propuestas innovadoras y creativas que impacten con éxito en el mercado nacional e internacional.

