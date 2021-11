Check Point Software Technologies anuncia sus resultados económicos del tercer trimestre de 2021 Comunicae

martes, 2 de noviembre de 2021, 16:29 h (CET) Los resultados del tercer trimestre reflejan una sólida ejecución durante este periodo. Los ingresos se situaron en el nivel más alto de las previsiones y el beneficio por acción no-GAAP superó las previsiones. Los ingresos por suscripción aumentaron un 13 % impulsados por un crecimiento de tres dígitos en las ventas de la plataforma Infinity y un crecimiento de dos dígitos en Harmony y CloudGuard Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), ha anunciado con cierre a 30 de septiembre los resultados financieros del tercer trimestre de 2021:

Principales resultados financieros del tercer trimestre de 2021

Ingresos totales: 534 millones de dólares, frente a 509 millones en el mismo periodo de 2020, lo que representa un crecimiento interanual del 5%.

534 millones de dólares, frente a 509 millones en el mismo periodo de 2020, lo que representa un crecimiento interanual del 5%. Ingreso de explotación GAAP: 225 millones de dólares, comparado con 231 millones del tercer trimestre de 2020, lo que supone un 42% y un 45% de los ingresos del tercer trimestre de 2021 y 2020, respectivamente.

225 millones de dólares, comparado con 231 millones del tercer trimestre de 2020, lo que supone un 42% y un 45% de los ingresos del tercer trimestre de 2021 y 2020, respectivamente. Ingresos de explotación no-GAAP: 261 millones de dólares en 2021 frente a 265 millones del tercer trimestre de 2020, que representan el 49% y el 52% de los ingresos respectivamente.

261 millones de dólares en 2021 frente a 265 millones del tercer trimestre de 2020, que representan el 49% y el 52% de los ingresos respectivamente. Impuestos sobre los beneficios GAAP: 47 millones de dólares frente a 45 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020.

47 millones de dólares frente a 45 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020. Ingresos netos y beneficio por acción GAAP : ingresos GAAP netos de 187 millones de dólares en comparación con los 201 millones de dólares del tercer trimestre de 2020. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,40 dólares frente a los 1,42 dólares del mismo periodo en 2020, un 1% de disminución interanual.

: ingresos GAAP netos de 187 millones de dólares en comparación con los 201 millones de dólares del tercer trimestre de 2020. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,40 dólares frente a los 1,42 dólares del mismo periodo en 2020, un 1% de disminución interanual. Ingresos netos y beneficio por acción no-GAAP : los ingresos netos no-GAAP fueron de 220 millones de dólares en este tercer trimestre frente a los 231 millones de dólares de 2020. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 1,65 dólares comparado con los 1,64 dólares en el tercer trimestre de 2020, un 1% de incremento interanual.

: los ingresos netos no-GAAP fueron de 220 millones de dólares en este tercer trimestre frente a los 231 millones de dólares de 2020. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 1,65 dólares comparado con los 1,64 dólares en el tercer trimestre de 2020, un 1% de incremento interanual. Ingresos diferidos: a 30 de septiembre de 2021, los ingresos diferidos fueron de 1.456 millones de dólares versus los 1.302 millones del mismo periodo de 2020, lo que supone un crecimiento interanual del 12%.

a 30 de septiembre de 2021, los ingresos diferidos fueron de 1.456 millones de dólares versus los 1.302 millones del mismo periodo de 2020, lo que supone un crecimiento interanual del 12%. Saldos de efectivo, valores negociables y depósitos a corto plazo: 3.835 millones de dólares al 30 de septiembre de 2021, en comparación con los 3.896 millones de dólares del 30 de septiembre de 2020.

3.835 millones de dólares al 30 de septiembre de 2021, en comparación con los 3.896 millones de dólares del 30 de septiembre de 2020. Flujo de tesorería: durante el trimestre adquirimos Avanan, líder mundial en seguridad de correo electrónico en la nube, por 234 millones de dólares netos en efectivo. El flujo de tesorería fue de 251 millones de dólares, comparado con los 248 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. El flujo de tesorería del trimestre incluyó un coste de 14 millones de dólares relacionado con la adquisición de Avanan.

durante el trimestre adquirimos Avanan, líder mundial en seguridad de correo electrónico en la nube, por 234 millones de dólares netos en efectivo. El flujo de tesorería fue de 251 millones de dólares, comparado con los 248 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. El flujo de tesorería del trimestre incluyó un coste de 14 millones de dólares relacionado con la adquisición de Avanan. Programa de recompra de acciones: durante el tercer trimestre de 2021, la compañía recompró aproximadamente 2,64 millones de acciones, con un coste total aproximado de 325 millones de dólares. Además, durante el trimestre anunciamos una ampliación de 2.000 millones de dólares del programa de recompra de acciones, con autorización para recomprar hasta 325 millones de dólares cada trimestre. Datos destacados del tercer trimestre

Check Point Software Technologies ha adquirido Avanan, la empresa de seguridad de correo electrónico y colaboración en la nube de más rápido crecimiento, para redefinir la seguridad del email en la nube. Esta adquisición amplía la familia Check Point Harmony, que proporciona seguridad para los trabajadores remotos, y expande la línea de productos Check Point Harmony Email & Collaboration. Avanan se integra en la arquitectura consolidada de Check Point Infinity para ofrecer la seguridad de correo electrónico más segura del mundo. Utilizando una tecnología patentada diseñada y construida para entornos de email en la nube, será una de las únicas soluciones unificadas en el mercado para proteger a los trabajadores en remoto de archivos maliciosos, URLs y phishing a través del emailweb, red y endpoints.

Durante el trimestre, el Consejo de Administración de Check Point Software autorizó una ampliación de 2.000 millones de dólares en el programa de recompra de acciones en curso de la compañía. Bajo el programa ampliado de recompra de acciones, Check Point Software está autorizada a seguir recomprando sus acciones hasta 325 millones de dólares cada trimestre.

Investigación y ciberseguridad

A principios de este trimestre, los investigadores de Check Point Research publicaron el Security Report 2021 de Check Point Software que revela los principales vectores y técnicas de ataque cuando los ciberdelincuentes se aprovecharon de la disrupción causada por la pandemia de la COVID-19 para atacar a empresas de todos los sectores.

La irrupción de la COVID-19 obligó a las empresas a realizar la transición al trabajo en remoto, ampliando drásticamente la superficie de ataque móvil. El Informe de Seguridad Móvil 2021 de Check Point Software describe las últimas amenazas emergentes que se dirigen a los dispositivos móviles de las empresas, y ofrece una visión general de las principales tendencias del malware móvil, las vulnerabilidades de los equipos y los ciberataques de los Estados. A medida que se aceleraba el despliegue de las vacunas de la COVID-19 en marzo, CPR advirtió a la ciudadanía que tuviera cuidado con las amenazas de las páginas web relacionadas con las vacunas, ya que había documentado un aumento del 300% en los registros de dominios relacionados con éstas. Los investigadores encontraron certificados de vacunación falsos y pruebas negativas de la COVID-19 que se ofrecían en la Darknet, además de un aumento del número de anuncios que vendían supuestas vacunas contra el coronavirus.

Por otra parte, mientras los ciberdelincuentes siguen encontrando nuevas formas de explotar las consecuencias de la pandemia, CPR advirtió a las empresas sobre un aumento global de los ataques de ransomware, junto con el incremento de los ciberataques dirigidos a las vulnerabilidades de Microsoft Exchange Server. Este aumento incluyó un incremento del 57% en las compañías afectadas por el ransomware durante seis meses.

El Mid-Year Security Report revela un aumento del 29% de los ciberdelincuentes contra empresas en todo el mundo: los ciberdelincuentes siguen aprovechando la pandemia del COVID-19 y el cambio al trabajo a distancia. Los ataques de ransomware aumentaron un 93% en los últimos 6 meses, impulsados por la técnica de ataque Triple Extorsión.

El mercado negro de certificados de vacunas falsos alcanza nuevos picos, mientras la variante Delta sigue extendiéndose a nivel mundial: en este informe, Check Point Research (CPR) observó un auemento del 257% en el uso de Telegram para anunciar tarjetas de vacunación falsas para los que "no quieren vacunarse", ya que la presión para vacunarse aumenta con la variante Delta que se extiende rápidamente.

El sector educativo registra un aumento del 29% en los ataques contra empresas a nivel mundial: con el inicio de la vuelta al cole, la enseñanza ha sido el sector con mayor volumen de ciberataques en el mes de julio. Los ciberdelincuentes están tratando de aprovechar el cambio a corto plazo de la enseñanza a distancia impulsado por la variante Delta, dirigiéndose a las personas que se conectan desde casa utilizando sus dispositivos personales.

Mientras la batalla contra la ciberdelincuencia continúa durante el Mes de la Concienciación sobre la Ciberseguridad, Check Point Research informa de un aumento del 40% en los ciberataques: los investigadores compartieron nuevos datos sobre las actuales amenazas de ciberseguridad por volumen, industria y región. Los ataques a empresas de todo el mundo aumentaron un 40% en 2021, en comparación con el año pasado. En septiembre de 2021 se produjo la mayor cantidad de ciberataques por semana (media de 870), en comparación con todos los demás meses desde enero de 2020, más del doble de ataques semanales en comparación con el punto más bajo de marzo de 2020.

Las vulnerabilidades de Amazon Kindle podrían haber llevado a los ciberdelincuentes al control del dispositivo y al robo de información: se encontraron fallos de seguridad en el Kindle de Amazon, el lector electrónico más popular del mundo. Engañando a las víctimas para que abran un libro electrónico malicioso, un ciberdelincuente podría haber aprovechado los fallos para dirigirse a grupos demográficos específicos y tomar el control total de un dispositivo Kindle, abriendo una vía para robar la información almacenada.

La vulnerabilidad ahora parcheada en WhatsApp podría haber llevado a la exposición de datos de los usuarios: Check Point Research (CPR) expuso una vulnerabilidad de seguridad en la función de filtro de imágenes de WhatsApp. Al aplicar filtros de imagen específicos a una imagen especialmente diseñada y enviarla, un ciberdelincuentes podría haber explotado la vulnerabilidad para leer información sensible de la memoria de WhatsApp.

El software de Check Point Software evita el robo de carteras de criptomonedas en OpenSea, el mayor mercado de NFT del mundo: después de ver los informes de robo de carteras de criptomonedas activadas por NFTs gratuitos, Check Point Research (CPR) investigó OpenSea y descubrió fallos deseguridad críticos en la plataforma que, de ser explotadas, podrían haber llevado a los ciberdelincuentes a secuestrar las cuentas de los usuarios y a robar carteras completas, mediante el envío de NFTs maliciosos.

Microsoft continúa reinando como la marca más imitada para los intentos de phishing en el segundo trimestre de 2021: el Brand Phishing Report for Q2 2021 destaca las marcas más imitadas por los ciberdelincuentes en sus intentos de robar información personal o credenciales de pago de los individuos.

El malware más prevalente con mil campañas migra a macOS: una nueva cepa de malware, llamada "XLoader", es un derivado de la famosa familia de malware "Formbook" que se rebautizó como XLoader en 2020. Durante los últimos seis meses, CPR ha estudiado las actividades de XLoader y ha descubierto que es prolífico y que no solo se dirige a los usuarios de Windows, sino también a los de Mac.

INDRA: lo que los gobiernos deberían aprender del ciberataque al sistema ferroviario iraní: Check Point Research (CPR) advirtió a los gobernantes de todo el mundo sobre los ataques a las infraestructuras críticas.

PixStealer: una nueva oleada de troyanos bancarios para Android que abusan de los servicios de accesibilidad: Check Point Research (CPR) detectó ciberataques contra los usuarios de PIX, la solución de pago instantáneo creada y gestionada por el Banco Central de Brasil.

Reconocimientos e iniciativas

Canalys, una firma de análisis de tecnología de prestigio mundial, ha reconocido a Check Point Software como 'Campeón' en Global Cybersecurity Leadership Matrix for 2021, destacando la mejora continua de Check Point Software en la excelencia del canal durante los últimos tres años, pasando de ser un aspirante en 2019 a un ganadoren 2021.

Check Point Harmony Mobile: en agosto fue nombrado líder del mercado en el Informe de Soluciones de Gestión de Seguridad Móvil Market Radar de Omdia. El reconocimiento de este año destaca la capacidad de Check Point Harmony Mobile para ofrecer un conjunto completo de capacidades que ayudan a las empresas a proteger los datos a través de vectores de ataque de aplicaciones, redes y dispositivos.

El premio Microsoft US Partner Award for Energy reconoció el enfoque de Check Point Software en ayudar a los clientes a mover más flujos de trabajo a Microsoft Azure con mayor rapidez, dándoles la confianza de que sus datos están seguros a la velocidad y escala de la nube.

G2 reconoció a Check Point Software como líder por su visión integral de la seguridad en la nube y en las instalaciones, la prevención de amenazas avanzadas y la gestión de la seguridad móvil.

