Glatfelter adquiere Jacob Holm Comunicae

martes, 2 de noviembre de 2021, 11:07 h (CET) La adquisición aporta magnitud, diversifica la cartera y refuerza la posición de Glatfelter como empresa líder de materiales de ingeniería a escala mundial Glatfelter Corporation (Nyse: GLT), Glatfelter Corporation (NYSE: GLT), proveedor líder mundial de materiales de ingeniería, ha anunciado hoy que ha llevado a cabo la adquisición de Jacob Holm, previamente anunciada, por un importe total de aproximadamente 302 millones de dólares, incluida la liquidación de la deuda existente de Jacob Holm y otros ajustes. Esta operación se financió mediante una nueva emisión de pagarés sénior no garantizados por importe de 500 millones de dólares.

La incorporación de Jacob Holm aumentará de forma significativa las dimensiones y la diversificación de Glatfelter en categorías de productos atractivas y complementarias con tecnologías no tejidas de hilado de alto rendimiento e innovadoras, así como en soluciones sostenibles de base vegetal que cubren las crecientes categorías de toallitas, limpieza crítica, salud e higiene. Glatfelter ha adquirido cuatro plantas de fabricación adicionales, una empresa de transformación y seis oficinas de ventas situadas en América, Europa y Asia, con aproximadamente 760 empleados en todo el mundo.

"Estamos satisfechos de cerrar la adquisición y añadir los productos de fibra avanzada y spunlace de primera calidad de Jacob Holm a la cartera de Glatfelter de productos de fibras compuestas y airlaid líderes del sector. La amplia oferta de productos de Jacob Holm, incluida la marca Sontara, y la base de clientes de primera línea ampliarán la cartera de Glatfelter para incluir paños y batas quirúrgicas, productos para el cuidado de heridas, materiales de limpieza crítica, mascarillas y toallitas faciales, y mascarillas cosméticas, con el fin de ofrecer un conjunto de tecnologías, aplicaciones y conocimientos de no tejidos de primera clase. Esperamos aprovechar los talentos de los empleados de Jacob Holm y Glatfelter para prestar un mejor servicio a los clientes, acelerar la innovación de materiales de ingeniería sostenibles y lograr una importante creación de valor. Además, estaremos bien posicionados para conseguir importantes economías de escala y sinergias en las áreas de aprovisionamiento, excelencia operativa, despliegue de capital y costes generales y administrativos", afirma Dante C. Parrini, presidente y director ejecutivo de Glatfelter.

Jacob Holm alcanzó 401 millones de dólares de ventas netas y 42,5 millones de dólares de EBITDA ajustado en el periodo de doce meses finalizado el 30 de junio de 2021. Glatfelter considera que estos resultados incluyen el beneficio de la demanda relacionada con la COVID-19, que se estima entre 10 y 15 millones de dólares de EBITDA ajustado. Con esta adquisición se espera obtener aproximadamente 20 millones de dólares de sinergias anuales en un plazo de 24 meses.

En relación con la operación, Credit Suisse ha actuado como asesor financiero de Glatfelter y Shearman & Sterling LLP como su asesor jurídico. HSBC Securities (USA) se encargó de la financiación de esta operación para Glatfelter.

Precaución sobre las declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones incluidas en el presente comunicado de prensa que se refieren a asuntos financieros y empresariales futuros son «declaraciones prospectivas» en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de reforma de litigios sobre valores privados de 1995 de Estados Unidos. La Compañía utiliza palabras como «anticipa», «cree», «espera», «futuro», «pretende», «prevé», «objetivos» y expresiones similares para identificar las declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la Compañía y están sujetas a numerosos riesgos, incertidumbres y otros factores imprevisibles o incontrolables que podrían hacer que los resultados futuros difirieran notablemente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Los riesgos, incertidumbres y otros factores imprevisibles o incontrolables se describen en los documentos presentados por la Compañía ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. («SEC») en el apartado «Factores de riesgo» y bajo el título «Declaraciones prospectivas» del último informe anual presentado por la Compañía en el Formulario 10-K y en el informe trimestral del Formulario 10-Q, que están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Debido a estos riesgos, incertidumbres y otros factores, es posible que no se produzcan los hechos previstos en el presente comunicado de prensa, por lo que se advierte a los lectores que no deben basarse exclusivamente en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y la Compañía no asume ninguna obligación, ni tiene intención de actualizar estas declaraciones prospectivas con el fin de reflejar los acontecimientos o las circunstancias que se produzcan después de la fecha del mismo.

Acerca de Glatfelter

Glatfelter es un proveedor líder mundial de materiales de ingeniería con un fuerte enfoque en la innovación y la sostenibilidad. Las soluciones de alta calidad, impulsadas por la tecnología, innovadoras y personalizables de la Compañía se pueden encontrar en productos que son Enhancing Everyday Life®. Entre estos productos se encuentran los destinados al cuidado personal y la higiene, la filtración de alimentos y bebidas, los productos de limpieza crítica, la protección médica y personal, los productos de embalaje, así como las aplicaciones industriales y de mejora del hogar. Con sede en Charlotte (Carolina del Norte), las ventas netas anuales de la Compañía ascienden a cerca de 1.400 millones de dólares y cuenta con más de 3.300 empleados en todo el mundo. Las actividades de Glatfelter utilizan diversas tecnologías de fabricación, como el airlaid, el wetlaid y el spunlace, con dieciséis plantas de producción situadas en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, España y Filipinas. La Compañía cuenta con oficinas de venta en las principales zonas geográficas que atienden a los clientes con las marcas Glatfelter y Sontara. Puede encontrar información adicional sobre Glatfelter enwww.glatfelter.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft: El sector de la energía está cumpliendo con la descarbonización falta transporte e industria Riot Games lanza el evento RiotxArcane, con mucho contenido e interacciones en todos sus títulos Claves para las parejas jóvenes que no llegan a ser padres La Sirena, el formato de supermercados más rentable del sector de franquicia K-tuin se traslada para convertirse en el mayor espacio Apple de Vigo