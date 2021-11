Lista Forbes de los 100 españoles más ricos. Las grandes fortunas se recuperan de la pandemia El ranking analiza no solo la riqueza, sino cómo gestionan su patrimonio Redacción

martes, 2 de noviembre de 2021, 11:08 h (CET) Forbes España ha anunciado una nueva edición de la lista de “Los 100 españoles más ricos”, que recoge las principales fortunas del país. El ranking analiza no solo la riqueza, sino cómo gestionan su patrimonio, y estudia el valor de mercado de sus empresas, sus propiedades inmobiliarias, suntuarias y su liquidez.



Las grandes fortunas se han recuperado de la pandemia e incluso se acercan a los niveles previos a la crisis de 2018. Así lo refleja la riqueza acumulada durante este año de las cien personas más ricas, con un total de 153.575 millones de euros (un 17% más que en 2020). Esto supondría, de media,que cada millonario ha aumentado su cartera en 565.000 euros al día. Además, las cien familias españolas más poderosas sumaron 198.430 millones, un 14,7% más que el pasado año.



Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino, Juan Roig y Juan Carlos Escotet, quienes concentran más del 50% del total de la fortuna con 83.500 millones de euros, encabezan este ránking, en el que despunta el ascenso del presidente de Ferrovial de la cuarta a la tercera posición gracias al buen rendimiento de la compañía en Bolsa y su política de dividendos.

El liderazgo del accionista mayoritario de Inditex se mantiene firme y con mejores resultados que el pasado ejercicio. Con un total de 67.000 millones de euros, Ortega se recupera de las pérdidas de 2020 e incrementa en 10.000 millones su riqueza, equivalente a la suma de los 52 españoles que le siguen en la lista. Tras él, su hija Sandra Ortega -única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista- cuya fortuna asciende a los 6.300 millones de euros, un 12,5% más que el año pasado. Por su parte, Rafael del Pino supera a Juan Roig en la lista y se alza con la tercera posición con 3.800 millones frente a los 3.7000 millones del presidente de Mercadona. Por último,Juan Carlos Escotet, presidente de ABANCA, cuenta con 2.700 millones de euros.

La lista 2021 la cierran José Riquelme, Joseba Grajales, Miguel Ángel y Mar García-Baquero, Jorge y Josep y Oriol Puig con 250 millones cada uno.

El millón de las energías renovables

Sin duda, esta nueva edición es la más “verde”. Las energías renovables se refuerzan en la lista con la presencia, entre otros, de José Elías, accionista mayoritario de Audax Renovables (900 millones de euros); José María Galíndez (400 millones en Solar Pack); Dolores Larrañaga, principal accionista de Solaria (375 millones) o Enric Asunción, presidente y cofundador de Wallbox (325 millones), especializada en puntos de recarga para vehículos eléctricos. En total, estas nuevas 19 incorporaciones aportan un total de 2.800 millones de euros.

Desigualdad de género en las fortunas españolas

En cuanto a la división por géneros, sigue siendo minoritaria la presencia de mujeres en el ranking (solo lo ocupan el 30%).De hecho, la riqueza media de los hombres es de 1.511 millones de euros, y la de las mujeres, de 993 millones.

Con Sandra Ortega al frente, le siguen Alicia Koplowitz, propietaria de Omega Capital, y Hortensia Herrero, accionista de Mercadona, en sexto y séptimo lugar con 2.300 millones respectivamente. Por regiones, Madrid es la comunidad que más mujeres multimillonarias aporta al ranking con 19 fortunas que acumula 12.875 millones; seguida de Cataluña, con 18 mujeres y una suma de 8.550 millones de euros. En el otro extremo se encuentran Extremadura y Navarra, donde ninguna mujer tiene más de 30 millones de euros.

En esta edición quedan fuera de la lista: Asunción Manzanet, propietaria de Sorman; Silvia Mora-Figueroa Domecq, propietaria de Agriculturas Diversas; Aurèlia Carulla, accionista de Agrolimen, o Montserrat Grifols Gras, accionista del grupo farmacéutico Grifols.

Madrid, a la cabeza gracias a su agresiva política fiscal

Madrid sigue encabezando el ranking de las comunidades con más fortunas gracias a una política fiscal agresiva que le ha permitido atraer riqueza del resto de comunidades. De esta manera, la capital cuenta con 36 oriundos que acumulan un total de 32.825 millones de euros, pero suma otras 14 fortunas que tienen su sede principal en Madrid, aunque provienen de otras regiones.

Las fortunas madrileñas están lideradas por Rafael del Pino y Calvo-Sotelo (3.800 M€), que este año ha superado al valenciano Juan Roig (3.700 M€, Mercadona) gracias a la evolución de Ferrovial en Bolsa. Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés, y Esther Alcocer Koplowitz, presidenta deFCC, se quedan a las puertas de los 100 españoles más ricos con 200 millones cada uno.

Tras Madrid y Cataluña, ganan peso el País Vasco y Murcia en cuanto a riqueza acumulada se refiere. Murcia tiene cinco de las 100 familias más ricas de España, con una fortuna conjunta de 4.525 millones de euros, y tres de los 100 españoles más ricos. Por parte del País Vasco, se suman las fortunas de Daniel Maté, Juan Luis Arregui, Víctor Urrutia o las familias Sendagorta, Ormazabal y Zardoya.

En la situación opuesta se encuentran Baleares y Canarias, cuyas fortunas provenientes del turismo acusan el golpe del covid, aunque se están recuperando. Entre los empresarios canarios más destacados figuran Eustasio y Aurelio López, propietarios de Lopesan, y Wolfgang Kiessling, de origen alemán, promotor de Loro Parque.

Deportistas de élite, empresarios y ricos

Mención especial la valoración de deportistas españoles como Rafa Nadal y Fernando Alonso que, a pesar de no figurar en la lista de “Los 100 españoles más ricos”, acumulan una riqueza de 225 millones de euros, seguidos de Sergio Ramos, Iniesta y Piqué con 100 millones cada uno.

