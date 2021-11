A un farsante Érase un comunista camuflado, un plagiador de tesis y de libros por cuya fechoría no ha pagado Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 1 de noviembre de 2021, 08:29 h (CET) (Imitando a Quevedo)



Érase un hombre a su ego atado,

érase un malandrín sin sentimientos, érase un fabricante de harapientos, érase un traidor desequilibrado.

Érase un mentiroso encorsetado, érase un individuo sin talento, érase un rufián con mucho cuento, era el delito personificado.

Érase un catetocabeza huera, érase un jactancioso presumido, espejo del mal, y de chulos era;

érase un comunista camuflado, un plagiador de tesis y de libros por cuya fechoría no ha pagado.

