La Academia de Cine estrena en noviembre el ciclo 'Taquillazo nacional' Entre las diferentes actividades programadas, también se exhiben los trece títulos iberoamericanos que optan al Goya en esta categoría

viernes, 29 de octubre de 2021, 12:26 h (CET) ¿Qué hace al espectador conectar con una historia determinada hasta generar un fenómeno de público? ¿Hay elementos realmente genuinos en el llamado 'taquillazo' español? Juan Sanguino, periodista y autor del libro Cómo hemos cambiado, comisaria el nuevo ciclo del penúltimo mes del año, 'Taquillazo nacional'.



Airbag, de Juanma Bajo Ulloa –2 de noviembre, con posterior encuentro con su director–; La ciudad no es para mí, de Pedro Lazaga, con un reparto encabezado por Paco Martínez Soria –día 8–; Asignatura pendiente, un clásico de José Luis Garci con José Sacristán y Fiorella Faltoyano –día 19–; y Los otros, protagonizada por Nicole Kidman a las órdenes de Alejandro Amenábar –día 23, con posterior encuentro con la periodista Rosa Belmonte–, son las películas de este ciclo que plantea si existen fórmulas que permitan llegar a audiencias masivas y reflexiona sobre los porqués de la evolución de las tendencias de nuestra cinematografía en relación al cine popular.



13 historias iberoamericanas

Del 2 al 23 de noviembre, la Academia exhibe las producciones que compiten por ser nominadas al Goya a la Mejor Película Iberoamericana en la 36 edición de estos premios. Las historias que optan al galardón son la cinta peruana Canción sin nombre, la boliviana Chaco, la venezolana Dirección opuesta, la guatemalteca El apostolado, la costarricense El pájaro de fuego, la dominicana Hotel Coppelia y el documental chileno La cordillera de los sueños. La lista se completa con el título brasileño A febre, el argentino Las siamesas, el mexicano Los lobos, el portugués Orden moral, el ecuatoriano Sumergible y el colombiano Tantas almas.

Tres directoras chinas

De nuevo, la Academia acoge en su sede el Festival de Cine por Mujeres, que este año dedica la sección Focus a China, en cuya industria cinematográfica las mujeres directoras han entrado con fuerza. En colaboración con el certamen madrileño, y con el fin de dar una visión de la reciente producción cinematográfica realizada por mujeres, Carlota Álvarez Basso –codirectora del Festival Cine por Mujeres– y María Macarro –coordinadora del Instituto Confucio de Madrid– introducirán este ciclo compuesto por Ban Ge Xi Ju (Almost a Comedy), de Liu Lu y Shen Zhou –4 de noviembre–; My Prince Edward, de Norris Wong; y Mo Er Dao Ga (Anima), de Cao Jinling –las dos cintas se proyectan el 5 de noviembre–.

Vuelve 'Mujeres que no lloran'

En colaboración con la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y con el propósito de dar visibilidad a las actrices, regresa el ciclo 'Mujeres que no lloran' –días 16, 17 y 18–. Esta nueva edición cuenta con la presencia de Patricia López Arnaiz –nombre de Ane–, Kiti Mánver –coprotagonista de El inconveniente– e Inma Cuesta –una de las intérpretes de la serie Arde Madrid–.

Cardo, una serie de cine

Ana Rujas y Claudia Costafreda son las creadoras de Cardo, serie original de Atresplayer Premium que retrata a los jóvenes de la generación de los 90. El 30 de noviembre, a las 19:00 horas, la Academia ofrecerá los seis capítulos de esta ficción, que tiene como productores ejecutivos a Montse García, Javier Ambrossi y Javier Calvo. La directora de ficción de Atresmedia y productora ejecutiva de este título, Montse García, presentará este pase, que se completará con un encuentro con Costafreda y Rujas.

Nuevas entregas de 'Los oficios del cine' y de 'Otro cine'

A la dirección de fotografía y el sonido están dedicadas las nuevas entregas de 'Los oficios del cine'. El jueves 11, a las 19:00 horas, tras la proyección de La escopeta nacional, de Luis García Berlanga, los directores de fotografía Hans Burmann, Daniela Cajías, Alfredo Mayo y Pilar Sánchez mantendrán un encuentro con el público, moderado por Tote Trenas. El miércoles 24, a las 18:30 horas, tras el pase de La trinchera infinita, Xanti Salvador, Nacho Royo-Villanova y Alazne Ameztoy, responsables del sonido de esta película, protagonizan un encuentro que moderará Juan Ferro. Por otra parte, 'Otro cine', actividad organizada por ACCIÓN (Asociación de Directores y Directoras de Cine de España) y la Academia de Cine, proyecta el 3 de noviembre, a las 19:00 h., la producción de Fernando Colomo La mano negra, sesión que se completará con un encuentro con su director. Modera Juan Vicente Córdoba.

Spencer, El poder del perro y Fue la mano de Dios, los preestrenos

Los preestrenos de noviembre son Spencer, la nueva película de Pablo Larraín con Kristen Stewart como Lady Di; El poder del perro, el western que firma Jane Campion protagonizado por Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst; y el último largometraje de Paolo Sorrentino, Fue la mano de Dios, que representará a Italia en la carrera por el Oscar y fue reconocido en el último Festival de Venecia con el León de Plata Gran Premio del Jurado y el Premio Marcello Mastroianni al talento emergente para su protagonista, Filippo Scotti.

Semana del Cortometraje-Homenaje a María del Puy Alvarado

