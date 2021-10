AMEDNA reúne a 12 empresas y entidades para compartir buenas prácticas en conciliación laboral, familiar y corresponsabilidad Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 14:54 h (CET) Este encuentro es una de las acciones que lleva a cabo anualmente AMEDNA junto al departamento de Desarrollo Económico y Empresarial en el marco del proyecto del Sello Reconcilia La sede de la Confederación de Empresarios de Navarra ha acogido este miércoles la celebración de una mesa de trabajo impulsada por la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA) para conocer e intercambiar buenas prácticas en materia de conciliación

Esta mesa de trabajo ha estado presidida por Cristina Sotro, presidenta de AMEDNA e Izaskun Goñi, directora general de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo y han participado un total de 12 empresas o entidades empresariales como Geea Geólogos, Atecna, Gesinor Servicio de Prevención, Pauma, Geoalcali, Gesport Gestión Deportiva, Cocemfe Navarra, Pyramide Asesores, Confederación Empresarial Navarra, Instituto Técnico Cuatrovientos, Guillén Obras y Proyectos y Acciona Generación Energías Renovables.

Esta mesa de trabajo se realiza dentro del proyecto Sello Reconcilia, y según ha asegurado la gerente de AMEDNA, Susana Labiano se trata de una acción “muy valiosa en aras al desarrollo y ampliación de los respectivos planes de conciliación de estas organizaciones”.

Cristina Sotro ha dado la bienvenida a todas las empresas participantes destacando los beneficios del programa Reconcilia y las buenas prácticas que a través del mismo se generan.

Izaskun Goñi directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra, ha señalado por su parte que el tiempo que se dedica a este tipo de acciones en favor de la conciliación son una “inversión empresarial” y ha recordado que el número de personas que se han beneficiado en Navarra de este Sello Reconcilia supera las 13.000 personas, con 120 compañías que ya han participado y otras 10 que se incorporar en esta edición del proyecto de Sello Reconcilia 2021.

Goñi ha reconocido que todavía queda mucho trabajo para conseguir que todas las empresas implanten estas políticas y medidas tan importantes no solo para promover la igualdad en todas las organizaciones sino para la mejora de la competitividad y para proporcionar calidad de vida a los/as trabajadores/as. En este sentido ha señalado que las empresas Reconcilia son empresas avanzadas que han de servir de referente para todas. La directora general ha insistido en que este ámbito de la conciliación laboral también contribuye a que Navarra sea atractiva para las empresas y ha recordado que el Ejecutivo Foral viene apoyando el proyecto del Sello Reconcilia necesario para el tejido empresarial y para toda la sociedad en la que repercute directamente. Más de 13.000 trabajadores/as pertenecientes a las empresas Reconcilia se están beneficiando actualmente de las políticas y medidas impulsadas por el programa.

Durante la mesa de trabajo se han expuesto algunas de las inquietudes y aportaciones de las empresas participantes como tener en cuenta el aspecto de la conciliación y el bienestar de la plantilla a la hora de diseñar nuevos espacios de trabajo o reformar los existentes. Otra de las aportaciones positivas vienen de que exista una mayor flexibilización manteniendo la presencia en las horas marcadas por la empresa, o la flexibilidad de las vacaciones en las empresas adaptadas a las necesidades de los/as trabajadores/as. También se ha analizado otras posibles medidas como la semana laboral comprimida y la posibilidad de que el tiempo de desplazamiento hasta el lugar del trabajo sea contabilizado como jornada laboral, incluir seguros médicos o una bolsa de horas para consultas médicas propias o de hijos y ascendientes de primer grado por consanguinidad o afinidad, durante 20 horas al año.

Susana Labiano ha destacado algunas de las prácticas más novedosas en materia de conciliación que han implantado las empresas reconcilia y ha anunciado que la asociación tiene previsto realizar una serie de acciones para impulsar la Red de las empresas reconcilia con el fin de sensibilizar a otras empresas y también destacar sus buenas prácticas. “Son prácticas que no requieren a veces ninguna inversión económica y que redundan en la productividad y mejoran el clima laboral en las empresas que las llevan a cabo”. “En la mesa de trabajo se ha puesto en común que las empresas han podido comprobar cómo cada vez más las plantillas valoran este tipo de medidas”, ha asegurado Labiano.

