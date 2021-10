Sillas WC para mejorar el día a día

Según Canarias Medical las sillas con WC son una formidable ayuda técnica para todas las personas discapacitadas, con escasa o nula movilidad y para personas mayores con incontinencia Canarias Medical es una empresa que apuesta por mejorar la calidad de vida de la gente con dificultades. Dentro de la amplia gama de productos que ofrecen y distribuyen por todo el sur de Gran Canaria están las sillas con WC.

De esta manera se facilita a todas aquellas personas que no puedan moverse el poder orinar o defecar, sin tener que estar esperando por una tercera persona que les acerque hasta el cuarto de baño. Algo tan sencillo como ser capaz de hacer sus necesidades cuando lo desean mejora considerablemente la calidad de vida de sus usuarios.

El objeto en sí es una silla con inodoro incluido. A simple vista es una silla que puede usarse simplemente como eso: como silla cómoda y elegante. Entre la variedad de sillas que se ofrecen puede encontrar algunas con reposa brazos y reposa pies para hacer que el beneficiario pueda usarla como su asiento diario.

La magia de esta silla es que incluye un hueco donde lleva incorporado un orinal y de esta manera la silla sirve también para hacer las necesidades sin moverse del asiento.

Algunas de las sillas WC tienen ruedas para desplazar a los usuarios y, pensando no solo en la máxima comodidad que un asiento extraordinario debe ofrecer sino también en la seguridad que deben ofrecer estas ayudas técnicas que Canarias Medical vende y distribuye, se garantiza que las personas que las usan y las que están a su cargo reciben un producto diseñado para facilitarles el día a día. Por esto es que las sillas con ruedas llevan incorporados frenos y todas están preparadas para evitar deslizamientos no deseados y accidentes imprevistos. De esta manera se garantiza la seguridad de la persona si movilidad cuando usa la silla WC.

Estas sillas que Canarias Medical, preocupada de las necesidades de los mayores, están preparadas para retirar el orinal por las personas cuidadoras y así mantener la cubeta que forma parte de la silla orinal en perfecto estado de higiene.

Después de cada uso la limpieza y el mantenimiento de la misma es sencillo puesto que el recipiente que se usa como orinal es extraible.

El uso de sillas con WC también beneficia a cuidadores y cuidadoras para que no se encuentran con accidentes imprevistos por no haber podido acudir a tiempo a acompañar a la persona necesitada al aseo. A veces no se está disponible de inmediato o bien hay personas mayores que no avisan ni solicitan ayuda cuando quieren hacer sus necesidades.

Póngase en contacto con Canarias Medical y podrá obtener información sobre las sillas con WC. Existen varios tipos de sillas que incorporan inodoros y que se fabrican con materiales resistentes y ligeros.

Canarias Medical piensa en su cliente y en las necesidades de los suyos y, como pionera en Gran Canaria de apoyos técnicos recomienda el uso de sillas WC para personas sin movilidad como discapacitados o mayores. También si la persona en cuestión tiene cierta movilidad pero que anden con dificultad y que duerman lejos del baño y si pasa mucho tiempo sola o solo. Evitando así desplazamientos largos o desplazarse en medio de obstáculos y/o escaleras que pueden poner en peligro la integridad de las personas mayores.

Las sillas con WC que Canarias Medical ofrece son una ayuda para las personas que tienen problemas de incontinencia y para las que no se pueden mover, evitando caídas peligrosas. Además están diseñadas para estar en un lugar discreto de la casa o bien para usarlas como asiento diario.

Con las actuales sillas para WC se evitan viajes continuos al baño, se limpian cómodamente transfiriendo directamente al aseo más cercano y pueden elegirse fijas, plegables, con ruedas o sin ellas.

Por si fuera poco tiene la opción de mover a la persona que la usa hasta el plato ducha y usarla bajo el agua a diario. De esta manera se evitan molestias, esfuerzos y accidentes durante el aseo diario.