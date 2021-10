Bilbao se sitúa en el top diez del Ranking de Ciudades Inteligentes 2021 El estudio clasifica a 118 ciudades en función de la percepción que tienen sus ciudadanos de cómo la tecnología puede mejorar sus vidas Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 28 de octubre de 2021, 09:37 h (CET) El Institute for Management Development (IMD) en colaboración con la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur (SUTD), presentan la tercera edición del Ranking de Ciudades Inteligentes, cuyos datos muestran cómo las poblaciones urbanas atribuyen una importancia creciente a las áreas relacionadas con la salud y el medio ambiente de sus ciudades, desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

En esta ocasión, de las cuatro ciudades españolas analizadas, Bilbao asciende catorce posiciones situándose entre los 10 primeros, Madrid sube 11 posiciones y Zaragoza lo hace 33, con una notable mejora con respecto al año anterior. Barcelona, por su parte, es la única de las cuatro que desciende (9 puestos).

El estudio clasifica a 118 ciudades en función de la percepción que tienen sus ciudadanos de cómo la tecnología puede mejorar sus vidas, así como de los datos económicos y sociales extraídos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU.

En esta ocasión, los resultados indican que la preocupación por el medio ambiente es comparativamente mayor en las ciudades más ricas. Asimismo, los datos también muestran que el acceso a una mejor calidad del aire y el acceso a los servicios sanitarios se han convertido en una mayor prioridad en las ciudades de todo el mundo desde el inicio de la pandemia. Como tendencia general, se observa que las ciudades han demostrado ser más ágiles que los gobiernos centrales, con enfoques innovadores adoptados a nivel municipal para organizar la distribución de equipos de protección, el uso de las instalaciones médicas disponibles y las campañas de vacunación.

Tal y como afirma Arturo Bris, director del Centro de Competitividad del IMD, “la COVID-19 ha cambiado la forma en que los líderes y los ciudadanos de las ciudades inteligentes ven los retos que se avecinan. Las emergencias medioambientales también seguirán ocupando un lugar muy importante en la agenda de las ciudades inteligentes, y este es un ámbito en el que las expectativas de los ciudadanos -y las actitudes a veces ambivalentes frente a la tecnología- requerirán una cuidadosa atención."

Bilbao, Zaragoza, Madrid y Barcelona en el ranking

En la tercera edición del estudio, Bilbao se sitúa entre los diez mejores. Todo ello gracias a la buena puntuación en indicadores tales como el transporte público, el saneamiento básico en las zonas más pobres, la velocidad/fiabilidad de Internet en relación a las necesidades de conectividad, la prestación de servicios médicos y los servicios de reciclaje en cuanto a estructuras. Asimismo, destaca por la mejora en la organización de citas médicas online y las actividades culturales junto a la compra online para espectáculos y museos, a nivel tecnológico.



En cuanto a Madrid, este año se sitúa en el puesto 34 (mejorando 11 posiciones con respecto a la edición anterior) y, para los encuestados, entre los aspectos más satisfactorios a nivel estructural destacan los espacios verdes, la oferta cultural de la ciudad junto la compra online de entradas para espectáculos, así como la disponibilidad de los servicios de búsqueda de empleo (Oportunidades-trabajo & escuela).

Aunque la vivienda disponible y la calidad del aire también continúa preocupando a los ciudadanos, ha habido una gran mejora en la calidad de la tecnología y en la forma en que los ciudadanos perciben la tecnología para ayudarles con la movilidad y la e-participación, entre otras cuestiones, según Arturo Bris.

Zaragoza por su parte cosecha un éxito destacable y se sitúa en la posición 15 (48 en 2020) ganando 33 puestos. Los mejores aspectos puntuados están relacionados con el saneamiento básico en las zonas más pobres, los servicios de reciclaje, los espacios verdes, las actividades culturales, así como el acceso de la mayoría de niños a un buen colegio, a nivel estructural. En lo relativo a las tecnologías, destaca la gestión de citas médicas (con la mejora en el acceso), la compra online de entradas para actividades culturales y la velocidad y fiabilidad actuales de Internet para satisfacer las necesidades de conectividad.

Barcelona, la única ciudad española que desciende, pierde 9 puestos y se sitúa en el 58. En lo relativo a Estructuras, continúa destacando en oferta de actividades culturales, así como en la disponibilidad de los servicios de búsqueda de empleo y oportunidades de aprendizaje permanente por parte de las instituciones locales. En el área de las tecnologías, los aspectos más satisfactorios residen en la compra online de entradas para espectáculos y museos, así como la gestión de citas médicas. Sin embargo, entre los principales problemas según los autores del estudio, se encuentran los relacionados con el saneamiento, el tráfico y la vivienda disponible, al igual que ocurre en Madrid.

Top 10 del ranking

Singapur (1º), Zúrich (2º), Oslo (3º), la ciudad de Taipéi (4º) y Lausana (5º) ocupan los primeros puestos del estudio. En el caso de las tres ciudades suizas, según los autores, se debe en parte al buen sistema sanitario del país. Esto significa que las ciudades suizas gestionaron la pandemia sin ningún momento de crisis importante, lo que les facilitó tiempo y espacio para abordar el problema generalizado de la vivienda asequible. Además, continúan con un sistema escolar, educativo y de formación continua bien desarrollado, con un alto grado de permeabilidad y un nivel de competencia digital bastante elevado.

"La pandemia ha supuesto una aceleración de las transformaciones digitales y ecológicas en las ciudades inteligentes", según Bruno Lanvin, Presidente del Observatorio de Ciudades Inteligentes del IMD. "Esta aceleración está redefiniendo la resiliencia, que se está convirtiendo cada vez más en un objetivo local. Y las ciudades que se han considerado que manejan los desafíos de la COVID de una manera eficiente y eficaz ocupan un lugar destacado en el informe; ejemplos de ello son Singapur (1º) y la ciudad de Taipei (4º)."



A nivel mundial, cada región tiene sus propios líderes, a través de ejemplos de cómo las ciudades inteligentes pueden ayudar a mejorar el valor proporcionado a los ciudadanos, y convertirse en centros competitivos para la inversión y el talento: La ciudad de Nueva York (12ª) es líder en Norteamérica, Abu Dhabi (28ª) en Oriente Medio y Moscú (54ª) en Europa del Este.

