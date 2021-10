La especialista en estética dental Paula Vidal presenta su libro Mímame la boca para el cuidado de la salud bucodental desde los 0 a los 18 años Emprendedores de Hoy

Ante la atenta mirada de padres, madres, familiares, personalidades relevantes y amigos, la Dra. Paula Vidal presentaba su primer libro Mímame la bocahace unos días en la Casa de la Cultura Marqués González de Quirós (Gandía, Valencia). Hasta el momento, no había publicado ningún libro que ayudara a las familias a saber qué cuidados deben realizar en la boca de los más pequeños. Por ello, Paula Vidal decidió escribir su primer libro, que se divide en las edades de los niños y de las niñas para que resulte más sencillo resolver las dudas de la familia. La odontóloga Vidal explicaba, en el acto, que Mímame la boca es el resultado a una necesidad existente en la sociedad.

Mímame la boca, la solución a las consultas de muchos pacientes Paula Vidal, en Mímame la boca,recoge las respuestas a las dudas de sus pacientes, de forma sencilla y con conocimiento de causa. La primera publicación de la doctora cuenta con un formato muy simple para que resulte fácil de leer y se pueda entender y conocer todo aquello que les pasará a los niños y niñas.

Actualmente, el libro Mímame la boca se puede adquirir en Amazon en formato digital y en versión papel. Además, ya está a la venta en la librería Gavina de Gandía, en P de Paper en Onda y en la propia página web de Paula Vidal.

Mímame la boca cuenta con el prólogo a cargo de laactual Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant Otro de los detalles que destacó Paula Vidal en la presentación de su primer libro fue el nombre de la prologuista de ‘Mímame la boca’. La redactora del texto preliminar de la obra es Diana Morant, actual Ministra de Ciencia e Innovación. La doctora Vidal explicó que, en el momento en el que le propuso a Morant la escritura de su prólogo, esta era alcaldesa de Gandía y, pocas semanas más tarde, fue nombrada Ministra de Ciencia e Innovación.

“Para mí, fue y es un honor que Diana Morant aceptara mi propuesta y me dedicara todo el afecto y cariño en cada una de sus palabras”, explicaba la odontóloga en el evento de presentación del libro. Este acto corrió a cargo de la prestigiosa odontóloga Esmeralda Herrero, quien fue la encargada de consultar a Paula Vidal todos los aspectos de su obra, consiguiendo descubrir cada uno de los detalles más importantes de la escritura y publicación de Mímame la boca.

