Siete de cada diez moteros no sabe que su seguro no cubre un choque contra un animal

miércoles, 27 de octubre de 2021, 10:48 h (CET) ¿Quién no ha visto alguna vez, mientras circulaba, un animal cruzando la carretera? Jabalíes, ciervos, perros, conejos o liebres son los causantes del 90 % de los accidentes que se producen por animales que cruzan una carretera en España. Pero si hay un triste protagonista es el jabalí, ya que, según datos que maneja www.amv.es, la empresa de comercialización online de seguros de motos, el jabalí concentra el 45 % de los accidentes provocados por animales en España, una cifra que ha aumentado en casi un 50 % en los últimos años.



Todos recordamos las imágenes de jabalíes paseando por las ciudades durante el confinamiento, y es que, la pandemia, además, ha ayudado al crecimiento de su población. La falta de cazadores y la poca costumbre de consumir su carne también están influyendo a que su reproducción se dispare.

Se calcula que en España ya hay más de un millón de jabalíes, una cifra que podría doblarse en los próximos cuatro años. Además, actualmente, con muchas personas todavía teletrabajando ha habido un descenso del tráfico, las emisiones de gases contaminantes y el ruido en nuestras carreteras, que ha hecho que muchos animales pierdan el miedo y se atrevan a cruzar por lugares que antes no lo hacían. El 80 % de los accidentes con animales se producen en carreteras convencionales.

Estadísticamente, estamos en el peor trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre concentran la mayoría de los accidentes con estos animales, siendo Galicia la Comunidad en la que más choques se producen, seguida de Cataluña, Castilla y León, Aragón, Asturias, Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. En cuanto a las horas, en las de menos luz o por la noche, de 19 a 7 h, se producen seis de cada diez accidentes.

Por ello, los expertos de AMV nos cuentan todo lo que debemos de saber para sobre este tipo de accidentes, los seguros que los cubren y cómo reaccionar ante un animal en la carretera:

1. ¿Quién tiene la culpa? Algo que la mayoría de los moteros desconoce, es que la ley dice que en accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas, será responsable de los daños a personas o bienes el conductor de la moto, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas, es decir, que la responsabilidad en caso de colisión con un animal salvaje recaerá en el piloto, únicamente ha dos excepciones:

- Que el atropello del animal sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día del siniestro o que haya concluido 12 horas antes. En este supuesto, la responsabilidad sería del propietario del terreno. - Que el accidente se haya producido por no haberse reparado la valla de cerramiento en plazo o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos. En estos casos, la responsabilidad recaería en el titular de la vía.

2. ¿Están cubiertos los daños causados a mi moto? Como se ha comentado, a no ser que el accidente se produzca en alguna de las dos situaciones mencionadas anteriormente, seremos nosotros los responsables del atropello de un animal salvaje. Y, algo que siete de cada diez moteros desconoce es que, los desperfectos de nuestra moto no estarán cubiertos si no contamos con un seguro con cobertura de daños cinegéticos.

Aseguradoras como AMV son conscientes del problema que está suponiendo para muchos conductores el aumento de accidentes provocados por animales salvajes y ya ofrecen en sus pólizas una cobertura de Daños Cinegéticos que cubre la reparación de los daños materiales sufridos por la moto asegurada como consecuencia del impacto, la colisión o el atropello fortuito de una especie cinegética que invada la calzada.

Como es habitual en los siniestros, la moto accidentada deberá ser peritada antes de su reparación. Y para poder hacerse, el accidente tendrá que constar en un atestado policial que, a su vez, refleje la existencia de restos del animal salvaje en el vehículo o la calzada. Por lo que, en caso de accidente, es fundamental llamar a la policía para dar parte del mismo.

3. ¿Cuáles son los animales cinegéticos? A efectos del seguro, su clasificación se encuentra en el apartado “Especies cinegéticas” del BOE por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección. En el caso de los mamíferos, ya hemos citado algunos como los jabalíes, ciervos, conejos o liebres, pero en la carretera también podemos chocar contra aves, como la codorniz, la perdiz o la paloma, que también están incluidas en la lista.

Muchos moteros se estarán preguntando ¿y los perros? Pues se consideran animales domésticos y no están contemplados en un seguro cinegético, en ese caso y según el artículo 1905 del Código Civil “El poseedor de un animal, o quien se sirva de él, es responsable de los perjuicios que pudiera causar aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará dicha responsabilidad en el supuesto de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.” Y por lo tanto, es el dueño del animal el que tendría que cubrir los daños sufridos por la moto y el conductor, incluso llegando a tener responsabilidad penal si existen heridos o fallecidos.



4. ¿Cómo debemos actuar en carretera y en caso de accidente? Como siempre, lo fundamental es la precaución, por ello, si circulamos por carreteras convencionales en horas crepusculares o por la noche y con señalización de animales sueltos, que, como se ha comentado anteriormente, son los momentos y lugares con más riesgo de sufrir un accidente con un animal deberemos aumentar nuestra atención a la carretera, disminuir nuestra velocidad, aumentar la prudencia y llevar las luces en perfecto estado.

Si nos encontramos con un animal al borde de la carretera deberemos frenar controladamente, tocar la bocina y cambiar las luces de largo alcance a luces de cruce, ya que las luces deslumbrantes los asustan, en ese momento, deberemos seguir circulando a baja velocidad, ya que si hemos visto uno puede haber otros, ya que suelen ir en manada.

Si finalmente sufrimos un accidente, los expertos aconsejan que hagamos lo siguiente:

- Detenernos en un lugar seguro, preferiblemente fuera de la calzada, señalizando el lugar del accidente con las luces de emergencia de la moto. AMV, aunque no es obligatorio, siempre recomienda llevar un chaleco reflectante en la moto, que nos deberemos de poner y nos será de utilidad para ser más visibles por otros conductores.

- Si el animal está muerto, trataremos de retirarlo de la calzada para no poner en peligro a otros conductores. Pero hay que extremar las precauciones al hacerlo y, como se ha dicho, haber señalizado con luces previamente el accidente. En caso de que el animal esté herido es mejor no acercarse a él, ya que puede reaccionar violentamente contra nosotros, especialmente los jabalíes.

- Llamaremos inmediatamente a la policía o la Guardia Civil para que sean conscientes del suceso y dejen constancia del mismo en un atestado. Este último, como se ha comentado, hay que presentárselo a la entidad aseguradora.

Cédric Parnaudeau, director general de AMV, ha dicho: Cuando se conduce por una carretera secundaria en moto hay que ir siempre con mil ojos, pero si además, se hace en una hora crepuscular, en los meses de octubre a diciembre y por vías en las que se indica que podría haber animales sueltos, la precaución tiene que ser máxima, y más ahora, que el número de animales que se animan a pasear por donde antes de la pandemia no lo hacían ha aumentado tanto, especialmente los jabalíes. Por ello, desde AMV además de ofrecer a los motoristas una cobertura específica de daños cinegéticos hemos querido hacer una pequeña guía para que los moteros sepan cómo tienen que actuar para evitar accidentes, quiénes son los culpables en caso de producirse y si sus seguros cubren este tipo de percances.

