emoCione!: el programa de desarrollo personal de Cione para ayudar a los ópticos con coaching a medida

martes, 26 de octubre de 2021, 14:10 h (CET) Fruto de la alianza entre Cione y la consultora Find Your Answer, llega hasta los ópticos de Cione en tres formatos, flexibles y a su medida, con formación teórica y experiencial -psicología y coaching-, que aprovechan todo el potencial de la prestigiosa plataforma Cione University En su pretensión de acercar a los ópticos formación en todos los aspectos de la profesión, también en los menos habituales y con menor oferta, pero no por ello menos importantes, Cione ha alcanzado un acuerdo con la consultora Find Your Answer, - Encuentra Tu Respuesta-, un nombre perfectamente descriptivo de su propósito y de un nuevo proyecto. Fruto de esta colaboración nace emoCione!, un programa de desarrollo personal basado en psicología y coaching pensado exclusivamente para ópticos.

El objetivo último de este proyecto es conseguir mejorar la atención al cliente y aumentar su nivel de satisfacción. “Ambas cuestiones son esenciales, si se quiere conseguir la repetición de la visita del cliente final, pues forman parte del proceso de venta y del customer journey”, señala Felicidad Hernández, directora de Comunicación y RSE de Cione Grupo de Ópticas.

Find Your Answer resuelve problemas, bien desde el punto de vista psicológico o buscando posibles vías de mejora en el desarrollo personal, a través del coaching. Al frente de este proyecto está Arturo Casas, sicólogo, coach, y además óptico, que acumula una dilatada experiencia en ambas disciplinas. “Estamos especializados en sicología individual: tratamos el estrés, la ansiedad, problemas de conducta, de pareja o familia, personalizado la depresión a través de terapia psicológica; en coaching personal, que, en general busca la mejora de la actitud ante la vida de la persona; y en coaching ejecutivo, cuya finalidad es la mejora de los mandos y de los directivos en el seno de una organización”, señala Casas.

Cione y Find Your Answer, o lo que es lo mismo, emoCione!, poniendo ahora a disposición de los ópticos la conjunción de todas estas especialidades, hacen que estos mundos, Psicología-Coaching y Óptica, aparentemente distantes e incompatibles, converjan para ayudar al profesional de la salud visual en su día a día.

“El sector de la óptica es muy complejo, por dos razones. En primer lugar por la dualidad del óptico como personal sanitario y como vendedor, agente comercial y empresario, aspectos, uno y otro, completamente distintos e incluso contradictorios. Y, por otra parte, el mercado óptico español es, probablemente, el más competitivo del mundo, y no es ninguna exageración”, señala Casas. Esta paradoja trae consigo que el óptico español sea al mismo tiempo, uno de los profesionales de la salud visual más competentes desde el punto de vista técnico, pero peor formado desde el punto de vista de la gestión empresarial, el trato con el cliente, o con equipos de trabajo. “En el Grado, esto no te lo enseña nadie. Los ópticos nos vemos obligados a aprender de la experiencia, porque no es habitual que un profesional óptico busque a otro profesional que le guíe en la mejora de su desarrollo personal. Ahora los ópticos de Cione pueden beneficiarse de los servicios de emoCione! en su propia cooperativa”, añade Felicidad Hernández.

emoCione! llega a los ópticos en tres formatos diferentes, hechos a medida. En primer lugar, mediante formaciones online, mitad teóricas, mitad experienciales. Además, también mediante talleres interactivos, en el que la experiencia tiene un mayor peso, que podrán ser telemáticos o presenciales. Y, por último, en forma de coaching personalizado, únicamente experiencial. Los ópticos de Cione tendrán la posibilidad, a través de la prestigiosa plataforma Cione University, de elegir su opción. Además, emoCione! puede ayudar a los ópticos en la evaluación o selección de su personal, de una manera más tangencial o, incluso con terapia sicológica.

Mejora en las relaciones con los empleados, motivación de los colaboradores para su alineación con la identidad y objetivos de la empresa, o seguridad a la hora de adoptar decisiones complejas son solo algunos de los aspectos en los que emoCione! (Cione + Find Your Answer) va a poder ayudar, a partir de octubre, a los ópticos de Cione.

