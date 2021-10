La tecnológica española Devo levanta una ronda de financiación de 250M de dólares liderada por TCV Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 13:31 h (CET) La compañía líder de seguridad y análisis de datos nativa de la nube ha anunciado también que alcanza el estatus de unicornio con una valoración de 1.500M de dólares Devo, empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube, ha anunciado una ronda de financiación Serie E de 250M de dólares y una valoración de 1.500 millones de dólares, lo que convierte a la compañía de origen español en la primera empresa de ciberseguridad de España en alcanzar el estatus de unicornio. Dicha ronda de financiación a ha sido liderada por TCV, junto con otros 2 nuevos inversores, General Atlantic y Eurazeo, y los ya existentes Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Georgian y Kibo Ventures.

Esta nueva ronda -la tecnológica ha recibido una financiación total de más de 400 millones de dólares- tiene el objetivo de impulsar el crecimiento en nuevas regiones y verticales, y también servirá para aumentar significativamente la inversión en la expansión del canal y la innovación de productos.

"Cuando fundamos Devo en 2011, éramos conscientes de que estábamos construyendo una compañía con el potencial necesario para ser una de las startups tecnológicas más exitosas que han nacido en España", declara Pedro Castillo, CTO y fundador de Devo. "Este es un hito que sobrepasa todas las expectativas de la compañía y estoy muy feliz de compartirlo con la familia que hemos creado entre todos en Devo. Todo esto es resultado del duro trabajo y la innovación impulsada por cada uno de los empleados, el cual nos ha llevado liderar el mercado de la seguridad”.

Un estudio reciente publicado por Devo reveló que cada vez es mayor el número de empresas que apuestan por la nube -en concreto, las organizaciones que optan por la cloud son el triple de las organizaciones que prefieren no usarla-. Esta transformación introduce importantes problemas en la complejidad y la proliferación de los datos de seguridad, agravando las limitaciones de los conjuntos de herramientas de seguridad heredados y sobrecargando los ya de por sí saturados equipos de seguridad.

“La transformación digital, y la gran cantidad de amenazas asociadas a ella, han situado la tecnología de security analytics como eje central de las principales ciberdefensas del mundo” afirma Marc van Zadelhoff, CEO de Devo. “Las empresas más grandes del planeta se decantan por Devo porque combina una escala inigualable, una potente analítica y la capacidad de obtener respuestas en tiempo real, cambiando la forma en que los equipos de seguridad interactúan con sus datos. Esta nueva ronda de financiación valida la fuerza disruptiva en la que nos hemos convertido y envía una señal inequívoca al sector de que seguiremos marcando el ritmo en lo que respecta a innovación y valor para el cliente”.

Entre los planes de expansión de Devo se encuentran el crecimiento de nuevos verticales y zonas geográficas, incluyendo una mayor presencia en el sector público, así como en la región de Asia-Pacífico. De igual manera, aprovechando la rápida adopción de Devo por parte de los principales distribuidores y proveedores de servicios de seguridad gestionados (MSSP) de todo el mundo, la empresa también ha redoblado su compromiso con el canal y los partners de integración. Por último, la compañía realizará una importante inversión en alianzas tecnológicas, contenidos y personas para construir una comunidad de seguridad global que marque el comienzo de una nueva era para la industria.

"Estamos inmensamente felices de haber tenido la posibilidad de invertir en Devo, una compañía ha creado un conjunto de productos totalmente disruptivos en la industria, y que además está dirigida por Marc van Zadelhoff, quien se incorporó como consejero delegado el año pasado y que ha llevado a la empresa a un nuevo nivel al contratar a un equipo de directivos de primer nivel. Estamos ansiosos por trabajar con los actuales inversores Insight, Georgian, Bessemer y Kibo Ventures, que han guiado a Devo hasta su etapa actual, así como con los nuevos, General Atlantic y Eurazeo", declara Gopi Vaddi, socio general de TCV, quien se ha incorporado al Consejo de Administración de Devo.

Gary Reiner, Operating Partner de General Atlantic, también se ha unido al Consejo de Administración.

Esta financiación marca lo que ha sido un primer año trascendental desde Marc van Zadelhoff fue designado CEO de la compañía. Así, desde que asumió el liderazgo, Van Zadelhoff ha llevado a la empresa a una nueva dimensión, destacando:

Crecimiento de los ingresos de casi el 100% año a año

de casi el 100% año a año Más del 100% de crecimiento en número de clientes , incluyendo H&R Block, Manulife, FanDuel, Ulta Beauty y AMEX Global Business Travel

, incluyendo H&R Block, Manulife, FanDuel, Ulta Beauty y AMEX Global Business Travel Actualmente cuenta con más de 400 empleados en Norteamérica, Europa y APAC.

en Norteamérica, Europa y APAC. Incorporación de contrastados líderes del sector , como el CSO Gunter Ollman, el SVP de Producto Ted Julian y la CFO Jennifer Grunebaum

, como el CSO Gunter Ollman, el SVP de Producto Ted Julian y la CFO Jennifer Grunebaum El lanzamiento de Devo Content Stream, un nuevo servicio de entrega de contenidos de alto valor para los clientes de Devo Acerca de Devo

Devo es una empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube que permite a los equipos de seguridad y operaciones aprovechar al máximo el potencial de todos sus datos, así como para desencadenar acciones firmes y seguras cuando es más necesario. La plataforma de Devo ofrece una eficiente combinación de visibilidad en tiempo real, análisis de alto rendimiento, escalabilidad, multi-tenancy y bajo TCO, siendo estos aspectos clave para monitorizar y proteger las diferentes funciones corporativas al mismo tiempo que las empresas aceleran su transición hacia la nube. Fundada en España en 2011 y con sede en Cambridge, Massachusetts, Devo cuenta con el respaldo de Insight Partners, Georgian y Bessemer Venture Partners. Más información en www.devo.com

