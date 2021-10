Lo que nadie cuenta acerca de la cosmética natural, por Cosmecéutica Ecológica Tarrazo Emprendedores de Hoy

Un sector que destaca actualmente por estar cada vez más en auge es el de la cosmética natural. Esto provoca que cada vezmás marcas se esmeren en la creación de productos de cuidado facial y corporal que sean beneficiosos para el usuario y el medioambiente.

Una de estas marcas que prioriza la calidad de sus ingredientes es Cosmecéutica Ecológica Tarrazo, pionera en crear fórmulas diseñadas para el cuidado íntegro de la belleza y el bienestar con ingredientes de procedencia ecológica certificada.

Además de la preocupación por el aprovechamiento de recursos naturales, están a la cabeza de la innovación, ya que sus productos no son cosmética regular, sino que tienen la consideración de cosmecéutico. Este es un híbrido entre cosmético y producto con principios activos de farmacia para el tratamiento en profundidad de la piel.

Los cosméticos regulares están elaborados para perfumar y embellecer la piel. Sin embargo, gracias a la gran cantidad de activos naturales que poseen, los cosmecéuticos penetran hasta las capas más internas de la dermis alimentándola y reparándola.

Todos los productos de Cosmecéutica Ecológica Tarrazo tienen un alto contenido en ingredientes naturales como hidrolatos (agua de arrastre de la destilación de los aceites esenciales), aceites vegetales de ingredientes naturales como granada, semillas de uvas, pepita de calabaza, entre otros. Por ello son tan beneficiosos para el cuerpo, ya que se comportan como superalimento para la piel y sus efectos han sido avalados por una gran cantidad de estudios clínicos.

Laimportancia de utilizar productos cosméticos de origen natural o ecológico reside en que todo lo que se aplica sobre la piel es absorbido por esta. Por lo tanto, si se prioriza la aplicación de productos que contienen sustancias derivadas del petróleo y otras sustancias dañinas, estas pasarán directamente al torrente sanguíneo, a través de la dermis, produciendo posibles daños en el organismo a largo plazo.

Esta nueva marca de cuidado corporal y facial es especial por la calidad de su composición. Sus productos son de origen ecológico, pero además son considerados cosmecéutica de alta eficacia.

Cosmecéutica Ecológica Tarrazo no utiliza colorantes ni perfumes artificiales, ni tampoco derivados del petróleo. Cada fórmula está elaborada bajo respaldo médico del director clínico de Clínica Tarrazo y es cuidadosamente envasada en recipientes de origen reciclado y reciclables, que mantienen el producto sellado durante más tiempo, para así conservar todos los activos de sus ingredientes intactos.

Su fabricación y envasado es artesanal, porque apuestan por el comercio local y por la producción controlada de cada uno de sus productos. Y además cada una de sus fórmulas es testada dermatológicamente para comprobar todos los beneficios de su aplicación en la piel. Asimismo, cuidan al detalle cada parte de su proceso de producción para que el usuario reciba el mejor producto en sus manos.

La revolución de la cosmética natural y ecológica ha comenzado y la marca Cosmecéutica Ecológica Tarrazo ha entrado en el mercado apostando por la calidad y por el cuidado íntegro de la belleza.

Su gama de productos puede consultarse en la página web de Clínica Tarrazo, donde exponen cada una de sus fórmulas y su composición. Cosmecéutica Ecológica Tarrazo es una marca transparente, preocupada por el medioambiente y que prioriza la cosmética de alta eficacia para obtener una belleza lo más natural posible.

