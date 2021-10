Nueva placa de vigilante de seguridad en PVC

Los vigilantes ya no llevan la placa de metal, la llevan de PVC. Conocer a Insigpol, los fabricantes autorizados por la Policía Nacional de la placa de Vigilante de Seguridad homologada y la placa de Vigilante de Explosivos La Placa de Vigilante de Seguridad fabricada en metal es la de siempre, la de toda la vida, con los números troquelados en rojo con imperdible y la nueva es la placa de PVC con velcro.

La placa de Vigilante de Seguridad en PVC, no sustituye a la metálica, las dos son legales y se pueden llevar

El parche placa vigilante de seguridad PVC con velcro homologadaes el oficial y se puede comprar en varias tiendas. La Policía Nacional proporciona un listado de los fabricantes autorizados. A esta placa la llaman a veces placa de velcro, caucho y de goma.

La medida oficial es de 8 x 6 cms. Para adquirir esta placa es imprescindible ser titular del TIP Tarjeta de Identidad Profesional de vigilante. Viene provista de velcro hembra y macho. Para esta placa se pueden comprar más velcros para poner y quitar en las prendas, de forma que podrá intercambiar el parche en distintas prendas.

Insigpol es uno de los muchos fabricantes autorizados de la placa de vigilante por la Policía Naciona en Cataluña, y en España hay unos cuantos más. Antes de comprar esta placa hay que asegurarse que la tienda dispone de las licencias necesarias para comercializar esta insignia. Este emblema no se puede comprar sin numeración.

¿Disponen las tiendas de la Placa homologada Vigilante de Seguridad PVC en stock?

La mayoría de las tiendas disponible de stock pero si va a una tienda física llameles antes, algunas tiendas tienen horarios especificos para dar este producto o condiciones especificas. La placa sea en PVC o en metal ha de ir troquelada con el número de vigilante. Cuando vaya a comprarla lleve siempre su TIP (Tarjeta de Identidad Profesional)o si compras online proporcione a la tienda la foto de anverso y reverso de la TIP. Si no lo hace así, no podrá comprarla.

¿Cuál es el plazo de entrega y coste del envío si la compra online?

Lo normal es que la Placa homologada de Vigilante de Seguridad PVC y otras le lleguen en 24/72 horas laborables si ha seleccionado la opción de mensajería urgente en el momento de la compra. Si selecciona correos le llegaría entre 4 y 8 días, aproximadamente, la mayoría de las tiendas funcionan así. Tenga en cuenta que en fechas navideñas o por ejemplo con el Covid-19 el plazo puede ser bastante más largo si el envio es por correos. Tenga paciencia si elige correos como transporte para la entrega.

¿Tiene la placa de PVC complementos o accesorios?

Si tiene. Por ejemplo puedes comprar el pepito con velcro por si quiere poner la placa en un botón de la camisa y así ahorrarse poner un velcro suave en cada prenda. En muchas tiendas también tienen imperdibles de recambio para la placa de vigilante de metál. También puede comprar carteras portaplacas para la seguridad privada y tener su placa bien guardada siempre.

¿Hay que meter el número de la tarjeta de crédito cada vez que se compra esta placa?

Depende en que tienda, algunas tiendas online guardan su tarjeta en su sistema, en la segunda compra al estar guardada la tarjeta te ahorrará meter los datos de la misma en cada compra, por ejemplo la tienda Insigpol lo tiene así. Este tipo de tiendas tienen el sistema de pago seguro y garantizado.

¿Se requiere documentación especial para comprar la placa de vigilante de seguridad?

Para adquirir la Insignia de Vigilante de Seguridad con velcro o metálica se debe o bien mostrar el original de la tarjeta profesional, o si se va a la tienda física llevar fotocopia. Todo lo demás de material es de venta libre y no requiere ningún tipo de acreditación.

¿Se puede comprar una placa de vigilante de seguridad sin numerar?

No, no se puede. La Policía Nacional unidad de Seguridad Privada en Barcelona, (calle Balmes), advierte de que no se puede comercializar esta placa sin troquelar el número y sin comprobar previamente que el comprador es un vigilante de seguridad, y para ello ha de enviar su TIP online a la tienda en cuestión, y si la compra es en tienda física ha de mostrar su carné profesional. Si ve una tienda donde pueda comprar una placa de vigilante de Seguridad Privada o Explosivos sin numerar, comunicarlo a la Policía Nacional especialidad Seguridad Privada.