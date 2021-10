Anytime Fitness Iberia refuerza su apuesta por la tecnología

Desde ahora sus socios podrán acceder a datos vinculados a su rendimiento deportivo y estado físico en tiempo real, como Evolt y MyZone. La cadena estadounidense también ha implementado en sus gimnasios la terapia de percusión de Hyperice y Theragun y ha apostado por intensificar la comunicación entre sus entrenadores y sus usuarios vía su Coaching Dashboard, fiel a su filosofía de ofrecer planes de entrenamiento personalizados y acordes a las expectativas y objetivos de cada persona Anytime Fitness, la cadena de gimnasios más grande del mundo, ha decidido dar un nuevo espaldarazo a su apuesta por la tecnología, al incorporar en sus clubes nuevas herramientas con las que sus usuarios podrán mejorar sus conocimientos y adquirir más información acerca de su salud y rendimiento deportivo antes, durante y después de cada sesión de entrenamiento.

Evolt, analizador de masa muscular

Entre esos nuevos dispositivos figura Evolt, un analizador de composición corporal (masa grasa, agua, masa muscular…), con el que Anytime Fitness pretende demostrar a sus socios los resultados de su entrenamiento de forma objetiva basándose en datos científicos.

“Queremos medir y demostrar a nuestros socios con datos objetivos que en Anytime Fitness ayudamos a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud, queremos que todos ellos puedan comprobar con precisión sus progresos”, sostiene Alberto Ramos, director de Fitness de Anytime Fitness Iberia.

Aunque Evolt cuenta con una APP específica, Anytime Fitness Iberia ha querido facilitar a sus socios el uso del dispositivo al integrar dicha aplicación en la APP de la cadena. De esta forma, todos sus usuarios podrán conocer datos vinculados a su grasa visceral, músculo esquelético o a su nivel de agua y grasa, por ejemplo, desde su propio teléfono móvil.

De los países europeos en los que está presente Anytime Fitness, España ha sido el segundo, por detrás de Reino Unido, en incorporar Evolt a su red. “La rapidez con la que Anytime Fitness Iberia ha apostado por implementar estas novedades es una muestra más de nuestro compromiso para mejorar la rentabilidad de nuestros franquiciados y los entrenamientos de nuestros socios”, sostiene Tim Devereaux, director general de Anytime Fitness en España.

Evolt está de momento disponible en el club corporativo que la cadena tiene en Terrassa, en la provincia de Barcelona, pero la buena acogida que ha tenido entre los usuarios y los entrenadores de ese centro, y el uso diario que se hace de esta herramienta, han motivado a Anytime Fitness a querer implantarlo en los otros tres centros corporativos que tiene en España y ofrecérselo a sus franquiciados en el país.

MyZone, medidor de frecuencia cardíaca

Lo mismo tiene previsto hacer con MyZone, otro mecanismo con el que la cadena se ha equipado para que sus socios puedan tener acceso a un sensor de frecuencia cardíaca durante la ejecución de sus ejercicios. “Nuestros socios pueden utilizar MyZone en todos sus entrenamientos dentro y fuera del club, y dependiendo de donde estén podrán ver cómo es su frecuencia cardíaca en tiempo real en sus teléfonos móviles y en las pantallas y máquinas de Life Fitness que hay en nuestros clubes”, explica Ramos.

Una ventaja que se une -según matiza el directivo- a la de ver cómo una herramienta como MyZone es “capaz de crear una comunidad entre los socios de Anytime Fitness, ya que unos pueden ver los resultados de los otros, y cómo es apta para motivar e incentivar a la práctica de ejercicio físico a todos ellos. Buscamos que se diviertan mientras cuidan su salud y mejoran su forma física”, detalla.

Más salud y sentimiento de comunidad

MyZone tiene integrado en su mecanismo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) según las cuales cada persona ha de realizar 75 minutos de actividad física a intensidad alta o 150 minutos de actividad física a intensidad moderada cada semana. “A medida que nuestros socios van pedaleando en una bicicleta por ejemplo en nuestras clases de Cyclo Indoor, o corriendo en una cinta, o haciendo entrenamiento funcional, MyZone les va asignando puntos. El reto es que cada mes consigan llegar a 1300 puntos para ir subiendo de nivel”, explica Ramos.

Anytime Fitness se encarga de premiar a todos sus socios que alcancen esos puntos con alguna recompensa como camisetas corporativas o barritas energéticas. Y eso, estima Ramos, “hace que unos socios se quieran medir con otros y el resultado es que cada vez más quieran entrar en esa especia de competición absolutamente sana”.

Actualmente MyZone está disponible en el club corporativo de Anytime Fitness Mirasol (Barcelona), pero la cadena tiene previsto hacerlo extensivo al resto de su red en los próximos meses.

Refuerzo del Coaching Dashboard

Fiel a la personalización de sus servicios, Anytime Fitness también ha decidido reforzar la cifra de planes de entrenamiento y ejercicios integrados en su Coaching Dashboard, herramienta que hace posible una perfecta interacción en tiempo real entre profesores y alumnos, para que los primeros puedan corregir a los segundos durante la realización de sus ejercicios y sesiones de fitness.

“Nuestro Coaching Dashboard cuenta actualmente con 118 nuevos planes de entrenamiento y un total de 3040 ejercicios”, aclara Ramos. Ejercicios que son diferentes a los que Anytime Fitness tiene en su APP -compuesta por más de 1100 planes de entrenamiento y más de 8000 ejercicios-.

Todo el material integrado en el Coaching Dashboard hace posible que los entrenadores y los socios de Anytime Fitness puedan interactuar sin necesidad de que estén ejercitándose en el mismo espacio físico, tanto en entrenamientos one to one (entrenamiento personal) como en las actividades dirigidas que la cadena ofrece.

Una interacción que además de llamadas bidireccionales permite la comunicación vía chat entre entrenadores y socios.

Volcados en el Coaching Model

“Anytime Fitness siempre ha apostado por la tecnología para ofrecer un servicio completo y flexible a sus socios, la pandemia sólo nos ha hecho pisar el acelerador de algunas de las cosas que teníamos previstas para los próximos meses poniéndolas al alcance de nuestros socios ya, sin esperar más tiempo”, indica Ramos.

A través de Coaching Dashboard los entrenadores reciben semanalmente desde Anytime Fitness Iberia los planes Base, Build y Burn que desarrollarán con sus alumnos de dichas disciplinas. Una vez realizado este entrenamiento con su profesor, el alumno lo recibirá en su propia APP por si quisiera repetirlo por su cuenta.

La ampliación del Coaching Dashboard refuerza también el Coaching Model por el que la cadena lleva años apostando, con el fin de ofrecer un servicio absolutamente personalizado a cada uno de sus usuarios.

En su última visita a España, el vicepresidente de Operaciones de la compañía, Raj Kumar, insistió en que “desde un punto de vista de la innovación hemos sido mejores que nuestros competidores. La Covid19 ha sido un punto de inflexión en nuestra industria y ha cambiado las necesidades de los usuarios hasta el punto de hacernos acelerar en lo que se refiere a la innovación. Somos Anytime Fitness y vamos al encuentro de nuestros clientes allí donde estén, estén donde estén y cuándo estén. Anytime, Anywhere. Nuestro presente y futuro está marcado por el Coaching Model: ofrecer a nuestros socios un servicio más personalizado y cercano cada día” dijo.

Terapia de percusión

Precisamente y con el fin de fomentar esa personalización, Anytime Fitness ya tiene integradas en algunos clubes de su red máquinas de terapia de percusión y esferas y rodillos masaje de las marcas Hyperice y Theragun que, según Ramos, los socios de la cadena “pueden utilizar tanto para el calentamiento y activación de la musculatura antes del entrenamiento, como para la relajación del músculo tras éste, favoreciendo una recuperación más rápida tras el esfuerzo”.

Eso sí, siempre bajo la supervisión y guía de los entrenadores de Anytime Fitness. “Hemos formado a todos nuestros entrenadores para que conozcan todas las posibilidades de estas nuevas herramientas y guíen a los socios en su uso”, matiza el directivo.

Las máquinas de Hyperice y Theragun pueden también conectarse a sus APP respectivas donde los socios podrán encontrar múltiples opciones para su uso, en función del tipo de ejercicio que quieran hacer y de qué partes del cuerpo y músculos quieran trabajar.

A la vanguardia en el sector

“Con la introducción en nuestros clubes de este tipo de dispositivos damos un paso más para estar a la vanguardia del sector y conectar personas con personas. Ponemos al alcance de nuestros entrenadores la mejor tecnología para que sean capaces de ayudar más y mejor a todos sus alumnos”, puntualiza Ramos.

“La enorme apuesta tecnológica que en Anytime Fitness hacemos, como parte innegociable de nuestro ADN, nos hace estar cada vez más cerca de nuestros socios, ayudándoles a mejorar su salud y a sentirse parte integrante de una familia, la nuestra, que busca su mejor versión y su mejor salud. No vamos a cesar en nuestro empeño de dotarnos de la mejor tecnología para lograr nuestra misión: llevar a todos los rincones del planeta un estilo de vida saludable y una buena calidad de vida”, dice, por su parte, Tim Devereaux.

Mejor del mundo en el sector del fitness

Esta apuesta ha llevado a la marca a ganar muchos enteros en el ranking que la prestigiosa publicación Entrepreneur hace anualmente y que en 2021 ha situado a Anytime Fitness como la mejor franquicia de fitness del mundo. La enseña ha sido incluida, además, en el Top 10 de las mejores franquicias del planeta que la revista ha elaborado.

Gracias a esa posición, la compañía puede presumir de haber estado entre las diez mejores franquicias del mundo hasta siete veces en los últimos catorce años.