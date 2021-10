​El mejor regalo para un compañero de trabajo El paso previo antes de comprar un regalo para Navidad consiste en investigar los gustos del otro Redacción

martes, 26 de octubre de 2021, 08:35 h (CET)

Los mejores regalos de Navidad para los compañeros de trabajo son aquellos que resultan ser agradables, útiles y con un precio equilibrado.



¿Qué tipo de regalos hacer a compañeros de trabajo?

Se aproxima la temporada de Navidad y con ella las ganas de compartir obsequios y alegrías. Un regalo es el símbolo de lo mucho que se aprecia a la otra persona, y esta tradición, que se realiza año tras año, busca afianzar los lazos de amistad y de compañerismo. Por esa razón en los lugares de trabajo se propician los obsequios, para que las personas se conozcan con mayor profundidad y mejore así el clima laboral. Sin embargo, no es una tarea sencilla elegir el regalo adecuado. Para acertar, se requiere conocer algunos aspectos que aquí describiremos.

Una segunda familia

Los compañeros de trabajo son como una segunda familia. Con ellos pasamos gran parte de nuestras vidas, compartiendo vivencias, esfuerzos, algunos fracasos y no pocos logros. Por ello no es descabellado pensar que la calidad en el trato entre los compañeros influye en gran medida con el desempeño del equipo. Si hay armonía, confianza y amistad, el clima laboral será positivo y redundará en beneficios en todos los sentidos.

Pero para que un regalo surta el efecto esperado es imprescindible que quien da el regalo piense muy bien en su elección. Un obsequio sin alma, genérico, sin que tenga mucho que ver con la persona que lo recibirá, terminará en un armario, acumulando polvo, y el mensaje que va detrás de ese obsequio es que la persona que dio el regalo no le da mucha importancia al otro. Hay que tomarse un tiempo para pensar bien los regalos para navidad adecuados al compañero de trabajo.

La regla de oro para dar regalos

Hay una regla general no escrita que nos indica que un regalo debe ser útil y agradable a la persona que lo reciba. Sí, está bien que el regalo en primer lugar le guste a quien lo compra, pero no hay que olvidar que a quien debe satisfacer el regalo es al compañero de trabajo. En ese caso, el paso previo antes de comprar un regalo para Navidad consiste en investigar los gustos del otro.

Durante ese proceso de conocer al compañero de trabajo es precisamente cuando la idea de reforzar los lazos de amistad y unión se hace realidad. Comprender a la otra persona, desde sus gustos, sus preferencias, sus aficiones y pasatiempos, hace que esas personas se acerquen más y les muestra lo variado y diverso del mundo. Por eso cuando elijamos un regalo siempre pongámonos en los zapatos del otro y tratemos de obsequiar un momento de felicidad.

Regalos útiles y a buenos precios

Los regalos para navidad entre compañeros de trabajo deben también ser útiles para quienes lo reciben. De nada sirve obsequiar un sacacorchos a una persona que no bebe, o un artículo deportivo para quien lleva una vida sedentaria. Tampoco deben usarse como regalos los objetos de promoción de mercadotecnia, que venden al por mayor, y que terminan olvidados en una gaveta. Otro aspecto a considerar al momento del elegir el regalo para Navidad adecuado a un compañero de trabajo es el precio. Debe tenerse en cuenta que no debe ser ni muy barato ni muy costoso. Hay que saber elegir el justo medio con el cual se pueda cumplir con los criterios de ser útil y agradable. Con estos consejos en mente de seguro los regalos para navidad para los compañeros de trabajo serán inolvidables.

