Diemensi-on da las claves para tener un hogar lleno de encanto y estilo sin ser interiorista

lunes, 25 de octubre de 2021, 16:10 h (CET) Para dar un nuevo y estiloso aire a una casa, hay pasos y elementos básicos que cualquier diseñador de interiores sigue para lograr el objetivo de una vivienda acogedora, práctica y que refleje la personalidad de sus habitantes, sin necesidad de contar con un gran presupuesto. Dimensi-on, especialistas en arquitectura y diseño de interiores, da claves que se necesitan para tener un hogar lleno de encanto sin ser un profesional del interiorismo Colores. Pintar las paredes es un método muy fácil para cambiar la apariencia de una estancia. Un buen uso del color puede aportar el estilo, carácter y sofisticación que un hogar necesita. El blanco es el tono predilecto por ser neutro y crear sensación de amplitud y luminosidad, y es perfecto para espacios pequeños. Sin embargo, arriesgar es ganar y se puede añadir tonos vibrantes en sitios específicos, como detrás de un sofá o de la cama para resaltar una habitación.

Papel de pared. Los papeles pintados son, desde hace tiempo, protagonistas absolutos de todas las estancias, incluso en el baño y la cocina. Se puede empapelar una sola pared del hall, el salón al completo o destacar una zona dormitorio. Todo vale y aporta estilo. Además, existen infinitas opciones en el mercado para dar con el que se ajuste a la personalidad de cada uno, estampados, lisos, con colores más vibrantes o más neutros.

La luz. El empleo de la luz es un básico en interiorismo. Las estancias bien iluminadas siempre serán más cálidas y acogedoras. Hay que apostar siempre por la luz natural y, si no es mucha, no hay que recurrir a persianas o cortinas demasiado oscuras. Las lámparas de techo y mesa son un complemento necesario; los modelos tipo industrial, sencillos y metalizados están de moda.

Suelos. Antes de elegir qué tipo de suelo se quiere poner, es necesario atender las necesidades del grupo familiar, si hay niños, mascotas…hay que escoger materiales resistentes y fáciles de mantener limpios. Las maderas, baldosas y mármoles nunca pasarán de moda. Una súper tendencia en deco es utilizar pisos rústicos, como los de barro o cemento pulidos.

Alfombras. No hay nada más chic que una alfombra de buena calidad vistiendo los suelos. Son el broche final de un estilismo deco para hacer distinguidos los rincones.

Espejos. Son uno de los recursos más utilizados en decoración e interiorismo para convertir cualquier espacio en una habitación viva y luminosa. Este complemento decorativo ayuda a incrementar la sensación de profundidad y multiplica la luz. Las últimas tendencias se salen de lo habitual con innovadores diseños y creaciones asombrosas, que no solo decoran, sino que se convierten en auténticas obras de arte.

Cojines. Estos elementos, a priori, tan sencillos, son capaces de dar vida a un sofá y a un dormitorio si se eligen y sitúan estratégicamente. Hay que tirar de creatividad y mezclar estampados y colores.

Terciopelo. Temporada tras temporada, el terciopelo sigue ocupando un sitio de honor en una casa y es una textura que resulta siempre caballo ganador. Es sofisticado y un clásico de la decoración. Se puede usar en sillones, sillas, cojines, cortinas…siempre encaja y es una tendencia muy otoñal.

Más adornos. Jarrones, fotos, cuadros... Son los adornos que reflejan la personalidad, aportan calidez y sensación de hogar. Además, los hay de mil y una formas, materiales, diseños y colores, son los complementos más decorativos y versátiles.

Acerca de Dimensi-on

Dimensi-on es un estudio de interiorismo en Madrid que cuenta con un equipo de sólidos profesionales, con amplios conocimientos técnicos en arquitectura de interiores y especialistas en realizar proyectos, reformas e interiorismo, ya sea para una vivienda, local u oficina.

La singularidad de su estudio reside en la diversidad y complementariedad de sus perfiles profesionales. Creativos y técnicos trabajan juntos en un ambiente de trabajo altamente estimulante que hace aflorar el dinamismo, la pasión y la cercanía que son sus señas identitarias.

Convierten cada proyecto interior en una experiencia única y se especializan en los proyectos “llave en mano”, para olvidar todos los problemas de la obra y poder disfrutar del proyecto lo antes posible.

