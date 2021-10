Las 5 claves que explican por qué crece el renting de vehículos mientras baja la compra Comunicae

lunes, 25 de octubre de 2021, 09:50 h (CET) Los cambios en el modo de vida y la preocupación por el medio ambiente son algunas de las principales razones, según Northgate. La venta de coches nuevos cayó un 15,7% en septiembre, mientras que las matriculaciones de renting en este mismo periodo aumentaron un 34%. Northgate, la compañía especializada en renting flexible ha aumentado su flota de vehículos eléctricos casi un 32% ante la demanda de vehículos más sostenibles Los hábitos de movilidad y consumo de los españoles están cambiando, además de mostrar una mayor preocupación por el medio ambiente. Esto, combinado con el panorama de transformación del sector, está provocando un cambio en el paradigma en la forma en la que los usuarios y las empresas en España tienen de entender el sentido de propiedad de los vehículos, en favor de modelos más flexibles.

Las cifras corroboran este cambio de modelo hacia el pago por uso en la movilidad. En el mes de septiembre, las matriculaciones de vehículos en España cayeron un 15,7%, en gran parte debido a la situación con los fabricantes de microchips. En contraposición, el sector del renting ha ido en aumento, y en septiembre se contabilizó un incremento de matriculaciones en renting del 34% sobre el mismo periodo de 2020, según cifras de la Asociación Española de Renting (AER).

En este contexto, Northgate, compañía líder en el ámbito de la movilidad profesional y pionero en la prestación de servicios de renting flexible, ha analizado las causas del auge de este modelo en nuestro país:

Aumento del pago por uso: los usuarios se están acostumbrando cada vez más a un modelo de suscripción, como ocurre con las plataformas de música, películas y series o videojuegos. Esta tendencia también se ha trasladado a la manera de desplazarnos y, según la consultora Markets and Markets, el mercado de movilidad como servicio (MaaS) alcanzará un volumen de 59.600 millones de euros en todo el mundo en 2030. Dentro de este escenario de nueva movilidad, el renting parece estar haciéndose un hueco junto a las demás plataformas, ya que implica menos ataduras, menos gestiones administrativas y ofrece una gestión digital de todos los aspectos relacionados con el vehículo.

La falta de microchips alarga los tiempos de entrega: La falta de semiconductores y microchips está afectando al stock de automóviles nuevos de los principales fabricantes y a los tiempos de producción. Al adquirir un coche nuevo, los conductores están encontrándose en ocasiones con tiempos de espera de hasta 10 u 11 meses, lo que se ha convertido en un factor más para que barajen la opción del renting. Al optar por esta alternativa, además de no tener que preocuparse de gastos adicionales como el seguro o mantenimiento, los particulares, empresas y profesionales pueden acceder a vehículos de último modelo dependiendo de la compañía de renting. En el caso de Northgate, gracias a su modelo flexible, ofrecen la entrega de manera inmediata gracias a que se aseguran de tener siempre un stock de vehículos disponibles, del mismo modo se proporciona uno de pre-entrega si no se tuviera el modelo que desea el usuario.

Auge de la movilidad laboral: la incertidumbre en el plano laboral puede hacer plantearse el acudir a otros modelos de movilidad. La pandemia trajo consigo un panorama de dudas en cuanto al trabajo que han hecho que se tenga más presente la idea de mudarse o desplazarse a otros lugares para trabajar. Según los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en 2019 fueron 630.000 los ocupados que vivían en una provincia pero trabajaban en otra y en 2020, el 2,1% de los ocupados se había trasladado a otro lugar por motivos laborales, según datos del INE. Así, se precisa de un nuevo modelo de movilidad que se ajuste a las necesidades laborales en esta época de incertidumbre, y por ello cada vez más se eligen alternativas al coche en propiedad.

Los españoles prefieren el vehículo privado: A raíz de la pandemia cada vez son más las personas que apuestan por un vehículo propio antes que por uno compartido o incluso el transporte público. El miedo a contagiarse ha hecho que las personas se lo piensen dos veces a la hora de escoger estas opciones y opten por un medio de transporte en el que se mantenga más distancia, como es el vehículo propio. Los datos avalan este hecho, en 2020 el uso del vehículo propio aumentó un 52%, según una encuesta realizada por El Parking. En este sentido, opciones como el renting flexible son más valoradas por los usuarios porque se dispone de un vehículo privado, pero evita las cargas de uno en propiedad.

Cambios regulatorios e impulso del vehículo eléctrico: la Unión Europea, a finales de 2020, confirmó su intención de implementar la “Estrategia para una movilidad sostenible e inteligente”, y uno de sus objetivos era conseguir 30 millones de vehículos de cero emisiones y 100 ciudades europeas climáticamente neutras para el período de 2030 a 2050. Por su parte, el Gobierno de España aprobó recientemente la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que promete que a partir de 2050 no se podrá circular por España con coches que generen emisiones de dióxido de carbono. Esto está provocando inquietud e incertidumbre en parte de la población y las empresas españolas, que probablemente no se decidan a adquirir nuevos coches y prefieran adoptar modelos más flexibles que les permitan adaptarse a los cambios más rápidamente. Tanto es así, que empresas de renting como Northgate han aumentado su flota de vehículos eléctricos en casi un 32% con respecto al año pasado para poder satisfacer la demanda de sus usuarios.

Eduardo González de la Rocha, Director Comercial de Northgate Renting Flexible, apunta que “los hábitos de los usuarios, profesionales y particulares están cambiando a pasos agigantados y más aún desde la llegada de la pandemia. De esta forma, vemos no solo cómo aumenta la demanda del renting, sino también la preocupación por el impacto que los vehículos tienen en el medio ambiente. Por ello, las compañías del sector estamos en continua búsqueda de nuevas fórmulas que ofrecen más libertad a los consumidores, además de opciones más sostenibles”.

Sobre Northgate

Northgate España Renting Flexible es la filial española de la multinacional británica Redde Northgate, el mayor proveedor de soluciones flexibles de movilidad profesional de Europa, tras la fusión en enero de 2020 entre Northgate PLC y el proveedor de asistencia para la gestión de accidentes y flotas y de servicios legales Redde PLC. El Grupo ofrece soluciones de movilidad a medida para empresas y particulares y está presente en España, Reino Unido e Irlanda. Northgate España Renting Flexible gestiona cientos de miles de vehículos para todo tipo de empresa y sector, así como para particulares adaptando sus soluciones a las características, necesidades, circunstancias y actividad de cada momento.

Noticias relacionadas Decosan obtiene el Premio Interiores 2021 al mejor Baño de Autor por su colección Alma by CírculoCuadrado Design El 98% de los trabajadores de Media Interactiva acreditan que es un Gran Lugar Para Trabajar ASPY presenta 'Work&Fit', una app para prevenir los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo Hogares cada vez más inteligentes pero poco útiles, según CasaConfortable Descarbonización y la transformación de la experiencia del cliente prioridades de la banca según Atos