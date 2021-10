​Estados Unidos: la bañera monetaria se desborda Muchos economistas dicen que la inflación es transitoria. Eso será persistente Peter Tase

lunes, 25 de octubre de 2021, 09:58 h (CET) El 21 de Octubre del 2021, los economistas John Greenwood y Prof. Dr. Steve H. Hanke publicaron un editorial en el Wall Street Journal. El siguiente material es la versión en castellano del material publicado por estos dos economistas reconocidos en todo el mundo.



“El índice de precios al consumidor ha aumentado un 5,4% en los últimos 12 meses. El presidente Biden dice que estamos enfrentando a una racha temporal de aumentos de precios causados por problemas técnicos y cuellos de botella en la cadena de suministro que son ellos mismos temporal. Pero si bien los problemas de la cadena de suministro afectan los precios de productos básicos específicos, estos tienen poco efecto sobre el nivel general de precios si el crecimiento monetario es estable. Milton Friedman decía: El problema es que el crecimiento monetario en Estados Unidos ha sido que "La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario."

La inflación no es causada por interrupciones temporales de la cadena de suministro. Tomemos a Japón durante la crisis del petróleo de 1979-80: los precios del petróleo se dispararon, pero los precios al consumidor se mantuvieron estables. En la China actual, los precios de las materias primas se están disparando, pero los precios al consumidor apenas se han movido. Para explicar lo que está sucediendo en la economía estadounidense, presentamos la teoría de la bañera del dinero y la inflación. El dinero fluye hacia la bañera a través del grifo.

La bañera tiene tres desagües. Uno se concentra en el crecimiento económico, es decir, un crecimiento del producto interno bruto real. Otro desemboca el dinero que el público desea retener en relación con sus ingresos medidos por la relación M / Py, donde M es la oferta monetaria, P es el nivel de precios y es el PIB real. El economista Lawrence R. Klein, ganador del Premio Nobel, lo llamó una de las cinco grandes proporciones en economía.

En épocas no inflacionarias, el flujo de entrada del grifo es aproximadamente igual al flujo de salida a través de estos dos desagües. Pero si entra más dinero que sale, el nivel de dinero aumenta. Eventualmente llegará aldesbordamiento, que es el drenaje de la inflación. Por lo general, se necesitan alrededor de dos años para que cualquier exceso de dinero se muestre como inflación. Echemos un vistazo a la bañera de EE. UU. Durante los primeros meses de la pandemia de Covid19, el grifo estaba abierto de par en par. Entre diciembre de 2019 y agosto de 2021, la oferta monetaria de EE. UU., Medida por M2, creció en $ 5,5 trillones, un impresionante aumento del 35,7% en solo un año y medio, impulsado principalmente por las compras de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas por parte de la Fed. A la luz de la reducción anticipada de la Reserva Federal, estimamos que para fines de 2024 la oferta monetaria crecerá otros $ 5,1 trillones.

Del total de $ 10,6 trillones en dinero nuevo, el crecimiento del PIB real consumirá aproximadamente $ 1,4 trillones. Otro trillón de dólares fluirá por el drenaje de la demanda de dinero. Dado que la cantidad de dinero que fluye hacia la bañera supera con creces las dos salidas, el exceso de dinero en la bañera (alrededor de $ 8,2 trillones) afectará al desbordamiento de la inflación.

La enorme expansión monetaria — $ 5,5 trillones ya en la bañera— está comenzando a desbordarse. La inflación persistente, no transitoria, nos acompañará durante los próximos dos o tres años. El Sr. Greenwood es economista en jefe de Invesco en Londres. El Sr. Hanke es profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins.”

