¿Cómo elegir un proveedor de servicios informáticos? Por LQN SOLUCIONES Comunicae

viernes, 22 de octubre de 2021, 14:43 h (CET) Para garantizar el buen funcionamiento de los equipos informáticos, una empresa se debe rodear de un proveedor de servicios informáticos eficaz y fiable. No siempre es fácil encontrar una empresa que sea eficaz, que ofrezca servicios adaptados a cada necesidad y que, al mismo tiempo, tenga precios asequibles LQN SOLUCIONES expertos en mantenimiento informático Madrid, muestra en este artículo como elegir a un proveedor de servicios informáticos adecuado.

Para elegir eficazmente al proveedor de servicios informáticos, hay que tener en cuenta varios criterios. Para ayudar en este proceso, a continuación, se muestran algunos puntos que se deben tener en cuenta al hacer la elección:

Elegir un proveedor de servicios informáticos, identificar las necesidades

En primer lugar, se tiene que identificar con precisión cuáles son las necesidades de equipamiento informático (ordenadores, red, almacenamiento, software, seguridad, etc.).

Una empresa que satisfaga las necesidades del sector empresarial

Las empresas de mantenimiento informático suelen estar especializadas en determinadas áreas de actividad, mientras que otras no lo están.

Este aspecto es importante para poder disponer de las habilidades de técnicos que conocen los temas específicos relacionados con cada sector. Tanto si se dedica a la hostelería como si se dirige una tienda de comercio electrónico o trabaja en el sector sanitario, cada problema será diferente.

Los proveedores de mantenimiento informático pueden desarrollar servicios específicos para satisfacer las necesidades, sea cual sea el sector de actividad.

Enumerar las necesidades

Antes de ponerse en contacto con las empresas que se han elegido, es aconsejable enumerar los servicios que se necesitan.

Los proveedores de servicios informáticos, pueden ofrecer muchas soluciones, como:

Reparación de ordenadores

Creación de una red informática interna de la empresa

Asegurar la copia de seguridad de los datos

Asegurar el equipo informático

Configuración de un servicio de mantenimiento remoto

Realización de un servicio de mantenimiento informático

Gestionar un proyecto informático específico

Asistencia informática

Consultoría informática

Gestión de existencias de equipos informáticos

Auditoría informática Por otra parte, la empresa de mantenimiento informática también puede ayudar a resolver todas las preguntas y dudas que puedan surgir, por ejemplo:

¿Se necesita un mantenimiento preventivo, correctivo o una externalización completa?

¿Cómo mantener un ordenador utilizado por niños?

¿Se necesita una solución de copia de seguridad de datos internos o externos?

¿Se necesita instalar o actualizar la red local? Estas preguntas no son siempre exhaustivas y pueden cambiar con el tiempo. A partir de esta lista de requisitos, se puede buscar un proveedor con los conocimientos técnicos necesarios para satisfacer las necesidades.

¿Un proveedor de mantenimiento informático local o nacional?

Algunos proveedores operan en un mercado geográfico limitado. Esto puede ser interesante para las empresas con una única sede local.

Sin embargo, si opera a mayor escala (regional, nacional), o tiene varias sucursales, se necesita identificar un proveedor de servicios de mantenimiento informático que pueda proporcionar soporte para todos los equipos informáticos.

La mayoría de las empresas de mantenimiento informático, ofrece la intervención remota siempre que sea posible para garantizar una alta disponibilidad de los equipos, independientemente de la ubicación.

¿Cómo comprobar las habilidades de una empresa de informática?

Al igual que en otras contrataciones, es fundamental comprobar las aptitudes del profesional que se va a contratar.

De hecho, asegurarse de que el proveedor de servicios informáticos está a la altura de las necesidades de la empresa. Para ello, no hay que dudar en consultar detalladamente la página web y preguntar a otras empresas que hayan utilizado los servicios de dicho profesional.

Lo mejor opción es concertar una entrevista con el proveedor de servicios para hacer todas las preguntas que surjan y asegurarse de que es capaz de satisfacer cada necesidad del negocio o empresa.

Dado que la informática es un sector que evoluciona rápidamente, es importante asegurarse de que el proveedor de servicios se mantiene al día con las últimas tecnologías.

No ignorar las recomendaciones

Comprobar las recomendaciones es esencial para tener una idea clara de la calidad del trabajo que ofrece la empresa de mantenimiento informático. Para ello, se pueden consultar las distintas opiniones o reseñas de antiguos clientes sobre el proveedor de servicios informáticos encontrado en Internet.

Además, no hay que descuidar la importancia del boca a boca. De hecho, en el círculo de amistades se puede encontrar profesionales que ya han utilizado los servicios del proveedor de servicios que se está considerando contratar.

¿Cuál es la capacidad de respuesta en caso de avería?

Una avería informática puede ser un acontecimiento muy crítico para una empresa. De hecho, paraliza las actividades de la empresa durante un periodo de tiempo más o menos importante, lo que supone una disminución equivalente de los ingresos y puede poner en peligro los proyectos en curso.

Por lo tanto, es imprescindible confiar en un proveedor de servicios informáticos con buena capacidad de respuesta. Cuanto más tarde en volver a poner en marcha el sistema informático, más impacto negativo tendrá en el negocio o la empresa.

Una de las cuestiones más importantes a la hora de elegir el proveedor de servicios informáticos adecuado es qué garantías hay sobre el tiempo de respuesta en caso de avería o hackeo.

Como se ha mencionado, también se puede preguntar si el proveedor de servicios informáticos puede realizar intervenciones a distancia (servicio de soporte remoto) o si se desplaza a las instalaciones cada vez que sea necesario.

El concepto de copia de seguridad de los datos es esencial. De hecho, si se enfrenta a un hackeo, se corre el riesgo de perder todos los datos de la empresa. Por lo tanto, es primordial que se realicen copias de seguridad periódicas.

Todas estas preguntas se pueden abordar con el proveedor de servicios informáticos antes de prestar la asistencia. Los tiempos de respuesta garantizados y las áreas de responsabilidad en caso de avería deben negociarse y especificarse en el contrato de mantenimiento informático.

¿Cuáles son las garantías de seguridad de los datos?

En algunos casos los datos de una empresa pueden correr peligro. Para evitar poner a la empresa en una situación crítica, se recomienda encarecidamente anticipar la implantación de soluciones de seguridad de datos.

El proveedor de servicios informáticos es la persona más indicada para implantar este tipo de sistema. Hay que anticiparse a cualquier tipo de avería. Para aumentar la seguridad informática es necesario realizar copias de seguridad periódicamente.

Esto implica la creación de copias de seguridad que deben ser configuradas o se pueden replicar los datos en un servidor. La copia de seguridad puede realizarse en las instalaciones o en los equipos informáticos del proveedor de servicios.

Elaborar un contrato con la empresa de servicios informáticos

Una vez elegida la empresa de servicios informáticos, es aconsejable realizar un contrato.

Cuanto más completo sea el contrato, más probabilidades se tiene de evitar sorpresas desagradables. Es importante asegurarse que el contrato menciona de forma clara y precisa los precios de los distintos servicios.

En la práctica, un presupuesto puede parecer muy ventajoso, pero puede contener algunas cláusulas. También se debe ser consciente de los compromisos que se adquieren con el proveedor de servicios informáticos. Algunos contratos pueden comprometerte durante varios años, así que es mejor elegir bien antes de firmar.

