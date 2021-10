Mireia Prat peleará por su victoria más especial en El Prat

Con una vuelta de 71 golpes (-1) en el Real Club de Golf de El Prat, la jugadora local Mireia Prat, se ha colocado segunda a tan solo dos golpes de la líder, la francesa Charlotte Liautier. Mireia se ha mostrado muy optimista de cara a la última jornada: “Hoy la verdad es que he jugado muy ordenada, los greenes he notado que estaban más duros que ayer y costaba frenar las bolas, pero así es este campo, es lo más difícil que tiene. Hay que saber muy bien donde botar las bolas. He metido varios putts largos que me ha dado un buen final de vuelta”.

“Me gusta mucho jugar aquí, en mi campo. Me hace mucha ilusión jugar aquí, porque es donde entreno cada día y tener a mi familia apoyándome es todavía más especial y se disfruta mucho".



Liautier es la única jugadora del torneo que ha logrado acabar las dos vueltas por debajo del par, 71 golpes en ambas jornadas, para liderar la competición con -2 total, y buscar así, su primera victoria en un torneo de profesionales.



Por detrás, acechan la inglesa Rachael Goodall, la finlandesa Emilia Tukiainen y la amateur alemana Helen Briem. Cabe destacar, el gran papel de la jugadora alemana, que el pasado mes de septiembre disputó la PING Junior Solheim Cup, en la que resultó junto al resto del equipo europeo, vencedora de esta prestigiosa competición.

En el bando español, además de Mireia, diez jugadoras disputarán la jornada final: Marta Martín, Elia Folch, Anna Cañadó, Teresa Díez Moliner, Patricia Sanz Barrio, María Herráez, Marta Pérez, Carolina González, Marta Trillo y Piti Martínez Bernal.



Recordar, que esta semana están en juego las seis tarjetas para la temporada 2021 en el Ladies European Tour, por lo que el circuito pone punto y final a su año en el Real Club de Golf El Prat.



Mañana seguirá la competición, tercera y última jornada a partir de las 9:00 horas desde el tee del 1 en el Real Club de Golf de El Prat (Barcelona).



Datos sobre el campo



En un paisaje idílico, Greg Norman diseñó 45 hoyos con un planteamiento único que fusiona la comodidad, al adaptar el campo a cada nivel y estilo de juego, con la belleza, al integrar de forma armónica los siete recorridos con la naturaleza.



El recorrido rosa, donde se celebra el torneo, es uno de los recorridos más divertidos del campo y el preferido por el diseñador del campo, Greg Norman. En él encontramos unos 9 primeros hoyos (denominado “Bosque”) estrechos y muy técnicos y una segunda vuelta (denominada “Arriba”) de gran exigencia en la que las recuperaciones serán la clave para hacer un buen resultado. El largo par 3 del hoyo 6 y el siempre temible hoyo 17 son los más destacados de este recorrido.



A lo largo de la historia, el Real Club de Golf El Prat ha tenido el honor de ser escenario de torneos del Circuito Europeo profesional, celebrando más de 250 campeonatos nacionales e internacionales de primer nivel. Jugadores de la talla de Sergio García, Miguel Ángel Jiménez, José María Olazabal, Tommy Fleetwood o James Morrison han competido en nuestro Club, para deleite de nuestros socios y visitantes de todos los rincones del mundo.



El sello distintivo del Real Club de Golf El Prat alcanza su máximo esplendor en el área deportiva: es el club más galardonado de Europa y tiene numerosos profesionales en activo en los distintos circuitos nacionales y europeos. Un nivel de excelencia ratificado por las diez ocasiones en las que ha organizado y acogido el Open de España de golf.



Además, el club ha sido y son cantera de jugadores habituales en los equipos nacionales y de jugadores profesionales en activo en los distintos circuitos nacionales y europeos, como Pablo Larrazábal, Carlos Pigem, Eduardo de la Riva, Mireia Prat o Adrià Arnaus, entre muchos otros.