Techedge Group integra Axazure, la principal consultora española de Microsoft Business Applications

lunes, 18 de octubre de 2021, 10:02 h (CET) Axazure es la firma española de más rápido crecimiento en el mercado de aplicaciones de negocio de Microsoft. Axazure ha trabajado, hasta este momento, para compañías de 9 países, tanto grandes empresas como nativos digitales, ayudando en su transformación digital y adopción de la nube Grupo Techedge, proveedor líder de soluciones de software, consultoría tecnológica y digitalización, anuncia la adquisición de Axazure, una consultora Microsoft Gold Partner, experta en soluciones empresariales ERP y CRM ubicada en España.

Como proveedor de servicios de Microsoft, Axazure está especializado en implementación de Microsoft Dynamics 365 y Power Platform, incluyendo capacidades de integración, desarrollo y licenciamiento. Fundada en 2015, es uno de los Partners con más casos de éxito implantando Dynamics 365 en España.

En palabras de José Manuel Nieto, Managing Director de Techedge Iberia & LATAM, "la incorporación de una empresa de enorme calidad y especialización en el mundo Microsoft como Axazure al Grupo Techedge, es esencial para continuar con nuestra política de crecimiento basada en dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes con estándares de ejecución y aportación de valor insuperables. La complementariedad de esta unión, que suma las fuertes competencias de Microsoft Business Applications a la sólida competencia en Azure de Techedge, mejorará el negocio de nuestros clientes al proporcionar una propuesta de servicio completa, innovadora y adaptable de calidad probada”.

Axazure es un reconocido partner de Microsoft gracias a sus 5 MVPs (Most Valuable Professional, la forma en que Microsoft reconoce el liderazgo comunitario excepcional) y a un equipo muy experto reconocido en la industria. Es una referencia tanto en Dynamics 365 Finance and Supply Change Management como en Dynamics 365 Customer Engagement, complementando sus capacidades con el dominio en el desarrollo de soluciones con Power Platform. Su equipo de más de 50 profesionales permitirá hacer crecer la práctica Dynamics 365 y Power Platform a nivel internacional, reforzando el posicionamiento de Techedge como partner global de Microsoft.

Antonio Gilabert, CEO de Axazure y creador de El Rincón Dynamics, la comunidad hispanohablante más relevante del mundo Dynamics explica: "estamos viviendo con mucha ilusión esta integración. Desde Axazure teníamos claro el reto al que nos enfrentábamos para escalar nuestro negocio en un mercado tan competitivo y hemos encontrado en el Grupo Techedge una perfecta simbiosis para seguir creciendo. Formar parte de un grupo internacional con importante peso en proyectos de sostenibilidad, con objetivos de crecimiento desafiantes, nos da un ímpetu muy fuerte para continuar evolucionando e innovando en una visión común."

