Nuestros símbolos ¿Y por qué temen al himno que nos conforta y ampara? Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 18 de octubre de 2021, 09:49 h (CET) ¿Qué temen los extremistas de la bandera de España? Hay quien dice que ellos piensan que la enseña roja y gualda, es tan sólo adorno inútil y no significa nada. O que, al símbolo sagrado, que tantos labios besaran, ya no le encuentran sentido porque ahora, sus pancartas, las rinden ante espantajos renegando de su patria. ¿Y por qué temen al himno, que nos conforta y ampara? Será porque sus oídos, sordos por las algaradas, o no oyeron, u olvidaron sus notas acompasadas. Aducen con gran descaro, mintiendo en cada palabra, que sólo es interpretable en ocasiones contadas. Aunque saben los malvados y es otra de sus patrañas, que los símbolos son libres de usar en forma adecuada, como es libre respirar cuando así nos venga en gana, porque es nuestro todo el aire que se respira en España.

Mas ellos, cuando les peta, en innobles algaradas, en vez de la roja y gualda portan la republicana; que esa si que está prohibida y bien desacreditada. Y en muchas instituciones en las que esos tipos mandan, jamás se oye nuestro himno que tanto les desagrada. Pues que se enteren ya todos, por si alguno lo ignorara: nadie nos podrá quitar derecho que bien consagra, la actual Constitución de nuestra querida España. Ondearemos las banderas, en Córdoba o en Granada porque ese es nuestro derecho y ¡ay! de quien lo arrebatara. Y haremos sonar el himno por las calles y las plazas, cada vez que deseemos dar un gozo a nuestra alma. Así nos pareceremos a gentes civilizadas, de los países decentes que a sus símbolos se abrazan; y no a esos extremistas

