7 disfraces para celebrar Halloween 2021 según Rubie's

viernes, 15 de octubre de 2021, 12:42 h (CET) Halloween está a la vuelta de la esquina y ya son muchos los que piensan en el disfraz perfecto para la noche más tenebrosa y oscura del año. Este año, las fiestas temáticas, las reuniones con amigos o familia y el tradicional "truco o trato" serán los planes perfectos para encontrar una excusa perfecta para disfrazarse. Por eso, desde Rubie’s traen una selección de los disfraces más buscados para celebrar Halloween 2021. Tomar nota y descubrirlos DISFRAZ SKELETO GLOW IN DARK INF

Los esqueletos siempre son un buen reclamo para conseguir dar sustos terroríficamente divertidos en Halloween. Este disfraz de esqueleto para niños es perfecto para la ocasión pues además brilla en la oscuridad. Incluye jumpsuit con huesos glow in dark y capucha.

Rubie’s Spain. Ref. S8318

DISFRAZ BRUJA CANDY INFANTIL

Tampoco se deben olvidar los imprescindibles disfraces de bruja. Un clásico que no pasa de moda y es perfecto para las celebraciones más terroríficas. Con este disfraz de bruja para niñas, conseguirán todos los caramelos de la noche de Halloween. Incluye vestido, manguitos, sombrero y medias. (*No incluye calabaza portacaramelos).

Rubie’s Spain. Ref. S8349

DISFRAZ MONSTER CATRINA INFANTIL

Halloween también es para los más pequeños de la familia, por eso con los disfraces de la colección Monsterweens serán los monstruitos más adorables de cualquier fiesta. Disponible para niños de 1 y 2 años. En disfraz incluye pelele con velcro y gorro con ojos saltones. En la web de Rubie’s podrá descubrir la colección al completo.

Rubie’s Spain. Ref. S8506

DISFRAZ DARTH VADER INFANTIL CON MÁSCARA

El villano más famoso de Star Wars tenía que estar en esta lista. Este disfraz de Darth Vader infantil está disponible para niños, desde los 3 hasta los 10 años. Incluye jumpsuit negro impreso en color negro con cubre botas, cinturón estampado, capa larga extraíble con cierre en velcro y máscara de plástico moldeada con cintas elásticas en la parte trasera.

Rubie’s Spain. Ref. 882009

DISFRAZ VAMPIRINA INFANTIL

Vampirina es un personaje que a muchos niños tiene encandilados con sus aventuras y alegrías. Con este disfraz de vampirina los más pequeños de la casa podrán recrearlas y ser Vampirina por un día. El disfraz está compuesto por un vestido de purpurina y diadema con alitas de murciélago.

Rubie’s Spain. Ref. 640874

KIT DISFRAZ FREDDY KRUEGER

Uno de los disfraces que no se puede olvidar ni en sueños, es el disfraz de Freddy Kruger. El asesino que atormento los sueños de muchos adolescentes es un clásico para Halloween. Este Kit para adultos incluye la tradicional camiseta de manga larga a rayas de Freddy, mascara de látex y guante con cuchillas.

Rubie’s Spain. Ref. 17059

DISFRAZ PENNYWISE ADULTO

Finalmente, no podía faltar el famoso payaso de IT que tanto atemorizó. Con este disfraz que incluye camiseta con detalles impresos y máscara se podrán sentir como Pennywise y asustar a todo el vecindario, como hizo él.

Rubie’s Spain. Ref. 700021

Rubies Spain ofrece un amplio surtido de disfraces y accesorios excepcionales para personas de todas las edades y ocasiones especiales, como Carnaval, Halloween, Navidad, celebración de fiestas y otros eventos. Los productos de Rubie's los podrás comprar en tiendas de disfraces y accesorios de fiesta, jugueterías, secciones especializadas de hipermercados y grandes almacenes o en tiendas online.

