Esdomo Telecom presenta homespot, la solución que lleva Wi-Fi 4G donde no llega la fibra óptica

jueves, 14 de octubre de 2021, 16:34 h (CET) Esdomo Telecom, compañía española especializada en el campo de las telecomunicaciones, lanza hoy al mercado homespot, un innovador producto que proporciona Internet portátil de alta velocidad y que supone una alternativa a la fibra óptica, el ADSL y el Internet por satélite. Convertir Internet de alta velocidad en un servicio disponible dónde y cuándo sea dentro de España, es precisamente la principal propuesta de valor de Esdomo Telecom Con una sociedad plenamente conectada y en constante movimiento, el presente y futuro de la población está vinculado de forma indisoluble con su capacidad de acceso a las nuevas tecnologías. Se trata de una situación que, hoy en día, todavía no ha encontrado solución en muchas zonas geográficas de España debido a la escasez de recursos, de inversores y de infraestructura

Según la Agenda 2025 de España Digital, la banda ancha en el territorio español debe de estar cubierta al 100% en un plazo de cuatro años. Si a esto se le suman otras variables como la expansión del 5G, los subsidios del empleador para gastos de oficina en casa propiciados por el COVID-19 y el hecho de que el ADSL dejará de existir a partir del 2023, una conexión a Internet de alta velocidad es, cada vez, más necesaria.

Para dar respuesta a estas necesidades, Esdomo Telecom, compañía española de origen alemán especializada en telecomunicaciones, ha creado homespot, un dispositivo portátil que basa su funcionamiento en la tecnología de redes móviles 4G. El hecho de no precisar instalación, le otorga una movilidad geográfica que la fibra óptica o el ADSL no tienen. A través de la red 4G y de un enchufe para el router, homespot se conecta al instante ofreciendo un volumen de datos de hasta 300 GB al mes con una alta velocidad de descarga, en función de la ubicación del usuario, la disponibilidad e intensidad de la señal, e incluso a la anchura de las paredes del domicilio.

Según Thorsten Bergmann, fundador de Esdomo Telecom: “homespot es un producto único, flexible e innovador. No importa desde dónde te conectes o para qué utilices tu conexión, ya que te permite navegar a alta velocidad, estés donde estés. Solo tienes que enchufarlo a la corriente eléctrica y empezar a navegar”.

Un servicio con muchas posibilidades

En función a las necesidades de cada usuario, el servicio ofrece tres tipos de producto:

homespot hogar: incluye un volumen de datos de 100 GB/mes (ampliables) y una velocidad de descarga de hasta 300 Mbps. Se trata de un producto pensado para ser utilizado en el domicilio o en donde se disponga de toma de corriente para efectuar la conexión. Si el usuario no dispone de router (imprescindible para utilizar el servicio), homespot puede proporcionarle uno de tarjeta SIM de alta capacidad que, una vez sufragado su coste, pasa a ser propiedad del cliente. homespot móvil: ofrece un volumen de datos de 100 GB/mes (ampliables) y una velocidad de descarga de hasta 150 Mbps. En el caso de que el usuario no disponga del router MIFI (imprescindible para utilizar el servicio), se puede adquirir uno totalmente móvil. El router 4G MIFI también pasa a ser propiedad del cliente una vez que concluya el periodo de permanencia. La principal ventaja de este tipo de router es que es totalmente portátil y de bolsillo, lo que le otorga al usuario una movilidad absoluta en la navegación de alta velocidad que le acompañará vaya donde vaya. homespot trimestre: acceso a 300 GB/mes y a una velocidad de hasta 150 Mbps. Con esta opción, el router portátil está incluido y no existe contrato de permanencia. Como añadido, en el caso de agotar el volumen de datos, es posible continuar navegando a una velocidad máxima de 128 Kbit/s sin ningún coste adicional. Además, con homespot hogar y homespot móvil es posible obtener 100 GB extras mensuales e incluso alcanzar los 300 GB, si el usuario así lo desea. En este sentido, aunque el cliente tenga contratado 100 GB, si un mes sobrepasa dicha cantidad, el servicio sigue operativo, simplemente abonará un coste extra en función de lo que lo utilice. El consumo puede consultarse a través de la App de homespot.

Para una experiencia óptima, homespot pone también a disposición de sus clientes un MIFI de alta calidad que permite conectar hasta 8 dispositivos simultáneamente, así como un Wi-Fi 4G de alta gama, que proporciona una conexión más rápida y con la que es posible conectar hasta 64 dispositivos a la vez: móviles, tabletas, ordenador y/o SMART TV.

Por todo esto, se trata de una solución de gran valor para los usuarios que viajan con frecuencia y tiene deficiencias en la cobertura; para los que tienen una segunda residencia; para los que comparten piso y quieren tener su propia red sin depender de sus compañeros, para pequeños negocios en el ámbito rural que necesitan un ancho de banda potente a la hora de realizar sus pedidos, para aquellos que teletrabajan o, por su forma de vida, son nómadas digitales.

Pasado y futuro

Aunque Esdomo Telecom nació en el 2019, su fundador, Thorsten Bergmann cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. Fue en 1997 cuando Bergmann inició su actividad en España con un ISP (Proveedor de servicios de Internet). Desde entonces, su fundador ha seguido innovando e introduciendo mejoras en el servicio de Internet y telefonía para el territorio nacional. En 2002, por ejemplo, instauró un servicio telefónico de inicio y en 2003 desarrolló uno de los primeros ISP que proporcionó Internet a través del bucle local desagregado. Ya como Esdomo Telecom, el último proyecto más notorio en el que ha participado Thorsten ha sido en la creación de homespot, un innovador producto que proporciona Internet portátil de alta velocidad y que supone una alternativa a la fibra óptica o el ADSL para todo el territorio nacional.

En paralelo, el objetivo de Esdomo Telecom pasa por aprovechar la proximidad con el cliente y convertirse a medio plazo en una ventanilla única ofreciendo a sus clientes servicios propios de distribución, seguros, energía, sistemas de alarma o banca. En este sentido, en lo que queda de 2021, la compañía tiene previsto lanzar Esdomo Distribución, un centro de llamadas de inicio y afiliados y un canal de ventas B2B. Por su parte, el lanzamiento de Esdomo Seguros, Esdomo Energía y Esdomo IoT (Internet de las Cosas) tendrán lugar a lo largo del 2022.

