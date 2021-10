Abogados Para Tus Deudas cierra una ronda de 1,6 millones de euros Comunicae

jueves, 14 de octubre de 2021, 13:10 h (CET) La ronda de inversión está destinada a acelerar su crecimiento, abrir operaciones en otros países europeos y convertirse en uno de los referentes en cancelación de deudas. Los fondos permitirán a Abogados Para Tus Deudas reforzar el equipo y continuar digitalizando sus operaciones para poder ayudar a más personas y familias que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento Esta es la tercera inversión en España IMPACT Partners, el referente en inversión de impacto social en Europa con oficinas centrales en París y oficinas de asesoramiento en Barcelona, Frankfurt y Copenhague.

Abogados para tus deudas, fundada en 2017 por Fina Salazar, Elisabet de Vargas y Cristian Tanase, con oficinas en Barcelona y Madrid, nació con el objetivo de ayudar a las familias y a los autónomos cuyos emprendimientos fueron fallidos a superar situaciones de sobreendeudamiento. La empresa con un trato cercano y personalizado, ayuda a todos sus clientes a cancelar total o parcialmente sus deudas, para que estos puedan volver a tener una ” segunda oportunidad “ y evitando así que queden excluidos del sistema bancario.

El sobreendeudamiento puede definirse como una situación en la que una persona no puede hacer frente a los pagos relacionados con sus compromisos. Dichos compromisos incluyen las deudas de consumo o hipotecarias con las entidades financieras, pero también pueden incluir el impago del alquiler, las facturas de los servicios públicos, las facturas de Internet o del teléfono, las facturas de asistencia sanitaria o del seguro médico, los impuestos o las multas, y los préstamos de familiares o amigos. El sobreendeudamiento no significa un impago ocasional o una dificultad de pago, sino problemas de pago más estructurales.

Este es un problema importante en Europa. En 2016, el 14% de las personas (UE28) declararon que ya no podían realizar los pagos relacionados con el alquiler o las hipotecas, los créditos al consumo, los préstamos de familiares o amigos, o las facturas de servicios públicos o de teléfono. Esa proporción se elevaba al 21% incluyendo a las personas que tienen serios problemas para llegar a fin de mes.

Abogados Para Tus Deudas es un bufete de abogados especializado en derecho bancario y concursal, que ofrece un servicio de asesoramiento sobre endeudamiento acogiéndose a la ley de segunda oportunidad (Ley que permite cancelar deudas o llegar a acuerdos de pago adaptados al afectado). La empresa acompaña al cliente durante todo el procedimiento a un precio asequible y adaptado a cada situación teniendo en cuenta las limitaciones económicas que sufre.

Los emprendedores apostaron desde un inicio por la tecnología como elemento clave para solventar esta problemática social, ya que no sólo permite mantener a sus clientes actualizados y prestarles un buen servicio, sino también reducir la percepción de estigma que suele frenar a las familias a resolver realmente el problema.

La plataforma desarrollada es muy intuitiva y permite entre otras cosas, comprobar si el usuario puede acogerse a la ley de la segunda oportunidad, consultar sus dudas a través de un chat online directo con sus abogados asignados, preparar y guardar toda la documentación necesaria de forma rápida y fácil, consultar el estado del expediente en todo momento, etc. En definitiva, acompañar a las personas que quieran acogerse a la ley de segunda oportunidad durante todo el proceso, sin dejar de tener una atención personalizada y cercana.

La empresa está decidida a consolidarse como líder en España y a iniciar su expansión internacional para potenciar aún más su vocación social. Para lograr estos objetivos, recientemente firmó una ronda de ampliación de capital de 1,6 millones de euros con IMPACT Partners. Abogados para tus deudas había obtenido previamente el apoyo de Oryon Universal.

Con esta operación, IMPACT Partners continúa con su actividad inversora a nivel europeo a través de su cuarto fondo de crecimiento, que ya cuenta con 10 inversiones. El inversor de impacto con sede en París comenzó la actividad en 2007 con la firme convicción de que apoyar a los emprendedores con propósito social puede mejorar la sociedad sin renunciar al retorno de la inversión.

Con oficinas de París, Frankfurt y Copenhague, más de 300 millones de euros bajo gestión y un equipo de más de 30 personas, IMPACT Partners quiere posicionarse como la primera plataforma paneuropea de inversión de impacto.

Tras esta inversión, IMPACT Partners seguirá buscando activamente empresas que quieran generar un impacto social positivo en Europa. Las empresas deben presentar un modelo de negocio validado, proponer un plan de expansión europeo y demostrar el impacto social obtenido hasta la fecha. Estas empresas podrían apoyarse tanto económicamente (a través de aportaciones que van desde el 1 millón de euros hasta los 10 millones de euros, tomando una posición minoritaria en el capital), como con un asesoramiento personalizado.

Abogados para tus deudas es una empresa que demuestra día a día que es posible crear una empresa con finalidad social y con alto potencial de crecimiento.

Sobre abogados para tus deudas (https://abogadosparatusdeudas.es/)

Abogados para tus deudas es una empresa que ha desarrollado una plataforma para ayudar a todas las familias que lo necesiten a solventar su problema de sobreendeudamiento y volver a empezar.

Sobre Impact Partners (https://es.impact-partners.com)

Fundada en 2007 con el objetivo de construir una sociedad más justa y sostenible a través del emprendimiento, Impact Partners es la primera plataforma europea dedicada puramente a la inversión de impacto, con más de 350 millones de euros bajo gestión.

IMPACT Partners proporciona apoyo financiero a los emprendedores sociales europeos que están en fases de crecimiento a través de los Fondos de Crecimiento (con inversiones que oscilan entre 1M€ y 20M€), pero además aporta acompañamiento no financiero a través de un equipo internacional con capilaridad local a través de las oficinas de Francia, Alemania, Dinamarca y España.

Sobre Impact Partners Iberica

Oficina de asesoramiento de IMPACT Partners, con sede en Barcelona para cubrir la actividad en España y Portugal.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 250 ecografías mamarias gratuitas para ayudar en la prevención del cáncer de mama Nuevo Mapa de Voluntariado Corporativo de Fundación Adecco para diseñar acciones de alto impacto social Siteco amplía su cartera de productos con el cajón de cobro automático Cash Siteco Presentación del artista Carlos Enrique Verdugo Gazdik Observatorio Adecco sobre Bienestar emocional y factores psicosociales