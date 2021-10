ZEISS propone triple protección a los usuarios de gafas: ante la radiación UV, luz azul, virus y bacterias Comunicae

miércoles, 13 de octubre de 2021, 11:02 h (CET) En el Día Mundial de la Visión (14 de octubre) del año en el que cumple su 175 aniversario, ZEISS mantiene su compromiso de buscar continuamente nuevas opciones, investigando nuevas soluciones para que la sociedad tenga una mejor calidad de vida desde el punto de vista de la salud visual El segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión. La fecha es convenida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera (IAPB). El objetivo que persigue este día, es concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales y sus tratamientos. Dichas afecciones podrían ser prevenibles o curables.

En el año en el que cumple su 175 aniversario, ZEISS mantiene su compromiso de buscar continuamente nuevas opciones, investigando nuevas soluciones para que la sociedad tenga una mejor calidad de vida desde el punto de vista de la salud visual, ante algunos de los problemas recurrentes, en este sentido, que sufre la sociedad actual.

En 2021, precisamente el de su aniversario, la multinacional alemana lanza el concepto de Triple Protección ZEISS en las lentes oftálmicas para gafas.

En primer lugar, la protección que aporta la Tecnología ZEISS UVProtect. Con ella, todas las lentes transparentes, por defecto, ofrecen protección ante la radiación UV hasta los 400 nm, la recomendada por la OMS. De esta manera cualquier lente blanca de ZEISS protege a los usuarios de gafas igual que las lentes solares.

En segundo lugar, la marca alemana aporta a los usuarios de gafas una capa adicional de confianza, mediante la protección ante virus y bacterias gracias a su tratamiento ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV. Las lentes de las gafas están contaminadas por microbiota diversa debido a su posición expuesta en el centro del rostro y a su contacto cercano con la piel, nariz y boca humanas. Estudios recientes indican que las lentes para gafas acumulan una contaminación bacteriana significativa y muy diversa. ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV es un tratamiento antirreflejante con propiedades antibacterianas y antivirales. La multinacional alemana ha desarrollado una tecnología para incrustar plata antimicrobiana de forma invisible pero eficaz en el tratamiento antirreflejante de las lentes para gafas. El metal precioso (iones Ag +) combate y mata activamente los virus (incluidos virus similares al coronavirus) y bacterias presentes en las lentes de acuerdo con las normas ISO.

El tercer pilar de este concepto ZEISS es el de la protección ante el exceso de luz azul, gracias a ZEISS BlueGuard.

El uso de distintos dispositivos digitales modifica los hábitos de visualización. ZEISS BlueGuard es una nueva generación de lentes para bloquear la luz azul con el objetivo de responder a las necesidades que hoy plantea el consumo de tecnología y productos digitales en la «nueva normalidad». Las propiedades de bloqueo de la luz azul ahora se incorporan al material de la lente. Como resultado, las lentes ZEISS BlueGuard garantizan una excelente claridad y el bloqueo de hasta el 40 por ciento de la luz azul potencialmente perjudicial e irritante entre las longitudes de onda de 400 y 455 nanómetros (nm),[1] que está relacionada con la fatiga ocular digital.

El momento adecuado para introducir una nueva solución de protección contra la luz azul

Especialmente en las oficinas en casa o en los entornos de teletrabajo (una rutina diaria para millones de personas en todo el mundo), las videoconferencias con compañeros, las conferencias online o el telestudio plantean grandes desafíos a los ojos. Se ha disparado el uso de dispositivos digitales y se pasa más tiempo en casa expuestos a moderna iluminación LED. Una encuesta global realizada en marzo de 2020 demostró que la pandemia influye directamente en el consumo de productos digitales en casa. Según esa encuesta, el 44 por ciento de los entrevistados indicaron que ahora pasan más tiempo en redes sociales, mientras que un 36 por ciento aseguró invertir más tiempo en el ordenador.[2]

En general, se considera que la luz visible de alta energía (es decir, parte del espectro de luz azul) influye en el sueño, el estado de alerta, el estado de ánimo y la concentración. Por otro lado, todavía se debate si la luz visible de alta energía puede dañar los ojos. La banda de longitud de onda azul-violeta de 400 nm a 455 nm se considera potencialmente perjudicial. Se ha demostrado que los niveles relativamente elevados de energía inherentes a las longitudes de onda cortas de la luz azul afectan a los procesos metabólicos de las células de la retina. La exposición excesiva a la luz azul puede provocar daños en la retina, en concreto procesos degenerativos a largo plazo. Sin embargo, la investigaciones científicas todavía tratan de determinar qué dosis y qué fuentes de luz presentan un mayor potencial de causar daños. Se recomienda precaución a la hora de exponer los ojos a la luz solar de alta intensidad, pero no existe todavía esta misma recomendación para ojos expuestos a dispositivos digitales, pantallas, monitores o iluminación normal. Sin embargo, las quejas de los pacientes debido a una disminución en la comodidad visual, los síntomas astenópicos como la visión borrosa, el ardor, el dolor, el cansancio y la fatiga ocular son cuestiones habituales para los profesionales de la visión.

Mayor protección

Mientras continúa el debate científico sobre los peligros de la luz azul, ZEISS BlueGuard incorpora la última tecnología química orgánica para lograr que el bloqueo de la luz azul forme parte de la estructura química del material de la lente. Como resultado, las lentes ZEISS BlueGuard bloquean hasta el 40 por ciento[3] de la luz azul potencialmente perjudicial entre las longitudes de onda de 400 a 455nm. Basadas en la tecnología UVProtect probada, las lentes ZEISS BlueGuard también brindan una protección total contra la radiación ultravioleta de hasta 400 nm.

"El concepto de la Triple Protección es un valor diferencial, basado en nuestros desarrollos tecnológicos, con el que ZEISS contribuye a que los pacientes tengan un mejor y más saludable sistema visual. Si un óptico, o un usuario de gafas, quiere la máxima protección que es posible hoy día para sus ojos, tiene que recurrir a ZEISS, porque estas tres opciones, y su combinación, sólo las ofrece ZEISS“, señala Alberto Cubillas, director general de ZEISS Vision Care España.

ZEISS BlueGuard y ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV son marcas registradas de Carl Zeiss Vision GmbH.

[1] Mediciones y cálculos internos basados en la métrica BVB (bloqueo de luz azul-violeta). Análisis de Technology and Innovation, Carl Zeiss Vision International GmbH, DE, 2020.

[2] Watson A. (2020). Consumo doméstico de productos digitales, debido a la pandemia de coronavirus, entre los usuarios de internet en marzo de 2020, por país. www.statista.com, URL https://www.statista.com/statistics/1106498/home-media-consumption-coronavirus-worldwide-by-country/

[3] Mediciones y cálculos internos basados en la métrica BVB (bloqueo de luz azul-violeta). Análisis de Technology and Innovation, Carl Zeiss Vision International GmbH, DE, 2020.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La consultora Tormo Franquicias abre 26 nuevas franquicias de la enseña de estética Sapphira Privé ZEISS propone triple protección a los usuarios de gafas: ante la radiación UV, luz azul, virus y bacterias Llega a la gama ReSound One 5 la audición natural de M&RIE Cogolludo ha puesto en valor sus monumentos e historia en su I Jornada Renacentista Un Congreso Internacional ha analizado en Pastrana la figura de Fray Pedro González de Mendoza