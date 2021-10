Chontales estrenará la antología “La casa de los poetas” con bardos centroamericanos invitados Este trabajo poético será presentado el sábado 16 de octubre a las 10.30 am en la UNAN-FAREM Chontales Redacción

martes, 12 de octubre de 2021, 12:02 h (CET) La antología “La casa de los poetas” reúne en sus páginas voces de poetas del Movimiento de Poesía, Arte e Historia “Gregorio Aguilar Barea”, de Chontales, de poetas de otras partes del país o residente en otros países; así de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba. Su presentación presencial en ocasión de la jornada del poeta Carlos Martínez Rivas y en memoria de Gregorio Aguilar Barea, será el próximo sábado 16 de octubre a las 10.30 am, del 2021 en la UNAN-FAREM Chontales.



Este mismo día también habrá lectura virtual de los poetas, a través de poemas pregrabados que se transmitirán desde la página web de la UNAN-FAREM Chontales, explicó Marvin Salvador Calero.También esperan presentar la antología en la Feria Internacional del Libro en Miami, a través de la poeta nicaragüense Julianita Cisne, agregó Calero.



Martínez Rivas nació un 12 de octubre de 1924, en Ocós, Guatemala y falleció un 16 de junio en Managua en 1998. En tanto el maestro y artista, Gregorio Aguilar Barea (Goyito), un 11 de septiembre de 1933, y falleció un 16 de agosto en 1970 en un accidente de tránsito, a sus 37 años.

“UN REFERENTE DESDE UNA PERSPECTIVA JOVEN”

“Desde mi Argentina, que fue una de las patrias espirituales de Rubén Darío, desde mi ciudad de La Plata, a la que se conoce como “la ciudad de los poetas”, mis felicitaciones por esta antología y mi espíritu abierto al diálogo con todos y cada uno de quienes la integran”, comenta en su escrito a manera de prólogo, Guillermo Eduardo Pilía, miembro de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras.

Por su lado Franklin Ayende Ortiz, Presidente honorario del movimiento de Poesía, Arte e Historia “Gregorio Aguilar Barea”, valora que a “primera vista esta Antología pretende ser un referente personal de las formas y contenidos con que se escribe en Nicaragua desde una perspectiva joven”, y por otro lado reflexiona que la “poesía no puede ni debe ser una isla, por lo que además se invitaron poetas de trayectoria tanto nacional como centroamericana, y es ahí, donde está la gracia de esta antología”.

Integran esta antología nicaragüense con poetas invitados de Centroamérica:

POETAS MIEMBROS DEL MOVIMIENTO DE POESÍA, ARTE E HISTORIA, “GREGORIO AGUILAR BAREA”: Scarleth Vanessa Álvarez Gaitán, Franklin Ayende Ortiz, Marvin Antonio Tercero, Guillermo José Sevilla González, Wilber Migdonio Guzmán Campos, Bayardo Antonio Serrano Maltez, Marvin Salvador Calero Molina y Carlos Daniel Sequeira.

POETAS SELECCIONADOS A NIVEL NACIONAL

Omar Alí Moya García, Annie Marcia Hernández, Janorys Consuelo Ortez Jiménez, Nelson Enrique Blass García, Kalia Lucía Blandón Vargas, Engel Samuel Ortiz Mendoza, Luis David Rico, Francisco Toruño Delagneau, Martín José Morales Duarte, Rodrigo Enrique Roque Gutiérrez.

POETAS INVITADOS

Julianita Cisne (nica, reside en EE:UU), Nuby Wong, Melissa Mendiola Vásquez (nica, reside en Costa Rica), Alexander Zosa-Cano, Jairo Hernández Murillo, Carlos Javier Jarquín, residente en Costa Rica, Carlos Daniel Sequeira, Wilfredo Espinoza Lazo, Alberto López Serrano (El Salvador), Chaco de la Pitoreta (Honduras), Perla Lusete Rivera Núñez (Honduras), Yordan Arroyo (Costa Rica), Dayliana Carranza Méndez (Costa Rica), Rudy Alfonzo Gómez Rivas (Guatemala), Aracely Enríquez Ortiz(Guatemala), Manuel Eduardo Jiménez (Cuba).

Esta antología regional también puede ser adquirida en Amazon.

