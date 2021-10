La Rioja, un viaje espectacular a la tierra del vino Ahora, en la vendimia, es el momento de realizar un periplo por estas tierras festoneadas de viñedos en todo su esplendor Jaime Ruiz de Infante

martes, 12 de octubre de 2021, 09:43 h (CET) Ahora, en la vendimia, es el momento de realizar un periplo por estas tierras festoneadas de viñedos en todo su esplendor, con sus colores verdes intensos, y amarillos tostados que proporcionan las cepas de sus diferentes variedades de uvas. Unos aromas frutales invaden este irrepetible escenario pletórico de naturaleza. Por las carreteras interiores, de la Comunidad Autónoma de La Rioja y gran parte de la provincia de Álava, nos encontraremos con grupos de vendimiadores que depositan las uvas con esmero en cajas, para que no se dañen los frutos, para después llevarlas camino de las bodegas; allí, podremos comprobar como los racimos se van convirtiendo en un voluptuoso jugo que se adentra en depósitos de diferentes tamaños; con la sabiduría de profesionales y enólogos se produce el prodigio final: vinos de La Rioja, que cuentan con el reconocimiento nacional y mundial.

En este viaje fascinante al mundo del vino, por ciudades y pueblos, nos encontraremos con una monumentalidad rebosante de estilos románico, gótico y renacentista, enclavados en monasterios, iglesias que parecen catedrales, pórticos policromados, murallas medievales y casonas blasonadas, algunas convertidas en increíbles hoteles con encanto, que compiten con arquitecturas vanguardistas como los edificios de los arquitectos Santiago Calatrava en el municipio de Laguardia, o el diseño de Frank O. Gehry, en la bodega Marqués de Riscal con su respectivo hotel de lujo, en Elciego. Y ya que citamos bodegas no se pierdan visitar la elegante y galardonada Marqués de Cáceres, en Cenicero; la emblemática La Rioja Alta, en Haro y la de Eguren Ugarte, escavada en roca, en Laguardia, de la que hablaremos después.



La feraz huerta riojana

Para reponer fuerzas nada mejor que acudir a los numerosos restaurantes de estos pagos, orgullosos de figurar con importantes distinciones de las mejores guías gastronómicas. Los fogones riojanos se abastecen de los productos naturales de sus acreditados huertos: pochas, espárragos, cardos, alcachofas, pimientos, tomates, berros, coliflores y borrajas.

El campo chacinero no se queda atrás con los famosos embutidos de La Laguna de Cameros, los chorizos de Baños del Río Tobía, los salchichones elaborados en La Rioja Alta; en Haro es famosa la morcilla “delgadilla”.

Un capítulo aparte son las carnes riojanas cocinadas de mil formas: asados, chuletillas de cordero al sarmiento, sin olvidar las terneras de los montes de Cameros. Muchos de sus sabrosos platos: patatas, pochas, huevos, bacalao… llevan el apellido “a la riojana” y otros tantos incluyen el vino como ingrediente de sus guisos. El maridaje, como no podía ser de otro modo, resulta perfecto.

Laguardia

Para aquellos que vayan a visitar, por primera vez La Rioja yo les recomendaría que comenzaran este periplo por Laguardia, un pequeño y bello pueblo medieval con rincones históricos que invita a deambular tras la muralla, que mandó levantar el rey Sancho el Fuerte de Navarra, y sus cinco puertas de acceso. Por su amplio patrimonio monumental y cultural Laguardia pertenece a la Asociación “Los pueblos más bonitos de España”, siendo la única localidad del País Vasco de esta agrupación. Sus ocho afamadas bodegas y la elaboración de sus excelentes vinos, le han dado fama mundial.

Entre sus monumentos destaca el pórtico policromado de la Iglesia de Santa María de los Reyes, uno de los pocos y más bellos que se conservan en España. Para visitarlo es imprescindible pedir cita en la Oficina de Turismo de Laguardia (Mayor Kalea, 52.Teléfono: 945 60 08 45).



No debe dejar de admirar también La Iglesia de San Juan, que fue iniciada en estilo románico y concluido en el gótico, y la Ermita de Santa María de Berberana, románica, única iglesia en toda la Rioja Alavesa que tiene un ábside cuadrado.

Para finalizar este recorrido nada mejor que tomar un aperitivo en los restaurantes y bares de la ciudad, y despedirse de la Plaza Mayor porticada, donde se encuentra el ayuntamiento antiguo y admirar su reloj carillón con unos dantzaris autómatas que, a las 12, 14, 17 y 20 horas, bailan al ritmo de un pasacalles típico de las fiestas de la localidad.

Distancias

A 45 km de Vitoria-Gasteiz; a 20 minutos en coche de Logroño y a una hora y media de Bilbao y Pamplona.

Restaurantes de Laguardia Amelibia Con vistas a campos y viñedos. Cocina actual y tradicional. C/ La Barbacana Errepidea, 14. T. 945 62 12 07. Menú: 25. Carta: 50.

Hospedería De Los Parajes Cocina tradicional. C/ Mayor Kalea, 46, 01300 Guardia, Araba.Teléfono: 945 62 11 30. Menú degustación: 70 €.

Donde alojarse

Tras visitar este encantador municipio nada mejor que alojarse en el Sercotel Villa de Laguardia, acreditado establecimiento de cuatro estrellas que cuenta con un diáfano jardín, piscina de temporada al aire libre, spa con tratamientos, amplias habitaciones, instalaciones adaptadas para personas con discapacidad y un restaurante que ofrece la genuina y sabrosa cocina vasca.

El director, Juan Felix Fernández, señala: “Durante la pandemia la cadena Sercotel ha elaborado un completo plan de contingencia para que nuestros hoteles ofrezcan espacios seguros y confortables, siguiendo siempre la normativa higiénico sanitaria. La oferta gastronómica, especialmente la del desayuno, también se adecuado a la citada normativa para presentar el mayor número de productos en monodosis y precortados para evitar su manipulación y se ha limitado el aforo de los espacios interiores al 35%. Por otro lado, el establecimiento está constantemente actualizado para que los clientes se encuentren como en su casa”.

Ofertas

El precio medio en temporada baja es de unos 85€ y en los meses de verano alcanza unos 125€; existen descuentos para estancias de dos o cuatro noches y bonos regalos para que los clientes hagan escapadas a medida. Se pueden incluir, además de la habitación, servicios de restauración, tratamientos en el spa y visitas a bodegas de la zona.

Spa y Tratamientos

Masajes con uvas y aceite de la variedad arróniz, exfoliaciones con pepitas de uva, bañeras de hidromasaje con extracto de vino, envolturas con los hollejos de las uvas después de prensadas y un gran circuito de aguas con más de 160.000 litros de agua para relajarse.

Sercotel Villa de Laguardia, 4 estrellas. Paseo San Raimundo, 15, Laguardia (Álava) Teléfono: 945 60 05 60. reservas@hotelvilladelaguardia.com Coordenadas: Latitud 42.54817; Longitud -2.58054. Aparcamiento privado y Wifi, ambos gratuitos. Se admiten mascotas, que reciben un colchón y un bebedero en la habitación. Precio medio: temporada baja 85 €; alta125 €.

Eguren Ugarte, una bodega única

Desde 1870, seis generaciones de agricultores del vino impulsaron esta Bodega ubicada a los pies de la Sierra de Cantabria, rodeada de un viñedo de 130 hectáreas, en el corazón de Rioja Alavesa. Vitorino Eguren construyó 2.000 metros de túneles excavados en la roca; Actualmente, su hija Asun ha recibido el testigo y dispone de 4.000 barricas y miles de botellas reposando, junto con numerosos premios conseguidos en foros nacionales e internacionales; el último: Primer Premio al Mejor Blanco de Rioja 2000.

“Nosotros ofrecemos una acogida y atención al visitante que resume siglos del modo de ser del labrador de Rioja Alavesa; la bodega siempre está abierta al visitante donde se siente como en su hogar. Disponemos de un pequeño hotel de autor, donde las horas pasan, el día avanza, pero el tiempo parece detenerse. La paz y el bienestar se unen para acoger al viajero, a las personas que nos han escogido para vivir una experiencia única, dormir entre viñas y barricas que invitan a soñar, garantizando una estancia inolvidable”. Señala sonriente Asun.



Enoturismo

Visitas a la bodega: cata de 3 vinos más pincho; menú de la bodega con pochas y patatas a la riojana, chuletitas al samiento, pan, postre y vino de Rioja: 43 €. El hotel cuenta con 15 habitaciones confort, 4 deluxe y 2 premium.

