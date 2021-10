El Hackathon de Salud repartirá 10.000€ a las mejores soluciones digitales en salud Comunicae

lunes, 11 de octubre de 2021, 17:54 h (CET) Profesionales sanitarios, pacientes y desarrolladores técnicos trabajarán en equipos multidisciplinares para mejorar la asistencia sanitaria. Los participantes deberán resolver alguno de los siete retos que plantea la organización Madrid, 11 de octubre de 2020. La sexta edición del Hackathon Salud, que se celebrará el próximo 20 de noviembre en formato virtual, repartirá 10.000 euros en premios y varios programas de mentorización a las mejores soluciones digitales en salud. Este evento permite a profesionales sanitarios, pacientes y desarrolladores trabajar conjuntamente para co-crear iniciativas digitales que se necesiten en la asistencia sanitaria. Organizado por la agencia de comunicación COM Salud, la Asociación de Innovadores en eSalud (AIES) y la Universidad CEU-San Pablo, propone siete retos a los que podrán presentarse los equipos que se inscriban en la jornada, con un mínimo desarrollo tecnológico o, en algunos retos, con una simple idea. “Hackathon Salud se ha consolidado como el evento de co-creación en salud referente del sector. Este año contamos con más retos que nunca, lo que se traduce en más premios económicos en liza”, comenta Carlos Mateos, organizador del Hackathon Salud y director de COM Salud.

En esta sexta edición, los participantes podrán elegir entre siete retos, algunos de ellos acumulables entre sí. El Reto Sandoz Novartis Dolor Oncológicopremia la mejor solución digital que ayude a los pacientes con cáncer a comunicar la descripción de su dolor al profesional sanitario para que éste pueda pautar y ajustar el tratamiento de la forma más adecuada. La solución puede presentarse como idea (modalidad Seed), con una dotación de 1.000€ y la posibilidad de crearla como aplicación dentro de la plataforma 360medics; o con un mínimo desarrollo tecnológico (modalidad Growth), con una dotación de 1.000€ y un programa de mentorización.

El Reto MSD #VacunasSinBulos también cuenta con las categorías seed y growth, dotadas cada una con un premio en metálico de 1.000 euros. Busca soluciones que permitan detectar e identificar los bulos que circulan en Internet y las redes sociales sobre las vacunas y su fuente de difusión, en base a criterios de rigor científico, con apoyo de algoritmos, y dar respuesta inmediata y automatizada con información adecuada.

El Reto GSK Cartilla Vacunal, dotado con 1.000€ y un programa de mentorización, está dirigido a encontrar soluciones digitales que ayuden a concienciar a la población diana y a los profesionales sanitarios implicados sobre la importancia de recibir las vacunas recomendadas en la cartilla vacunal, optimizar o innovar en el registro de la vacunación en todos los adultos y crear una cartilla o un soporte como el de los niños para poder llevar el seguimiento para toda la vida, en especial entre los colectivos menos concienciados sobre la necesidad de vacunarse.

Asistentes de voz para el dolor crónico

Por otra parte, el Reto Grünenthal Voz en Dolor Crónicoestá dirigido a encontrar soluciones digitales basadas en la voz (asistentes de voz) para mejorar la atención y la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico. Podrán presentarse todo tipo de iniciativas digitales innovadoras en los campos de salud digital, aplicaciones, videojuegos, medical devices, sistemas de Big Data, etc. que cumplan el objetivo del reto.

Mientras que el Reto Farmacéuticos One Health, impulsado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Colegios Farmacéuticos, se dirige a soluciones digitales innovadoras que contribuyan a fortalecer la práctica colaborativa entre los farmacéuticos y el resto de profesionales sanitarios para avanzar hacia una salud óptima para las personas (Salud Humana), los animales (Salud Animal) y nuestro Medio Ambiente, en lo que se conoce como One Health (una sola salud).

El Reto Cátedra Telefónica-Complutense Mejor Videojuego de Salud quiere reconocer el mejor juego serio u aplicación gamificada. Por último, el Reto General COM Salud premiará con 2.000€ y un programa de mentorización a la solución digital que mejor contribuya a impulsar la comunicación en salud, sea entre pacientes, profesionales sanitarios y pacientes o en la población general.

Mentores y jurado multidisciplinar

Los participantes en el Hackathon Salud contarán con la asesoría de un completo equipo de mentores integrado por profesionales sanitarios, emprendedores, desarrolladores, técnicos, inversores y los asesores legales. También el jurado será multidisciplinar con representantes de todos estos sectores.

Los equipos, que deben estar formados por entre dos y cinco personas, podrán formalizar su registro hasta el 12 de noviembre a través del formulario habilitado en la página web del Hackathon Salud. El importe de las inscripciones (10 euros por persona) se donará de forma íntegra a una entidad sin ánimo de lucro. La jornada se desarrollará a través de Microsoft Teams.

Vídeos

Hackathon Salud



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.