Césped artificial en el jardín: ¿por qué merece la pena?, por SINTETICGRASS

Las condiciones meteorológicas imperantes en algunas zonas de España no son las más propicias para establecer y mantener un césped natural bonito Los otoños lluviosos, los inviernos fríos y también los veranos calurosos dificultan la planificación del crecimiento del césped. Sin embargo, existe una solución que permitirá disfrutar de un bonito jardín durante todo el año, independientemente del tiempo que haga.

Según césped artificial en Las Rozas, cada vez el césped artificial se vuelve más popular entre los propietarios de viviendas de distintas localidades.

¿Qué es el césped artificial?

El césped artificial es una mezcla de fibras de polipropileno y polietileno. La estructura sintética facilita el ajuste de la altura, la densidad y el color de las fibras según las preferencias de cada cliente. Para satisfacer las necesidades, los fabricantes pueden crear mezclas más funcionales para por ejemplo campos deportivos, o mezclas más decorativas que parecen césped natural.

Una ventaja importante del césped artificial es que puede reutilizarse. El material sintético puede reciclarse y utilizarse de nuevo. Por esta razón, esta solución es recomendada por las personas que se preocupan por el medio ambiente.

Con el césped artificial se obtiene un jardín verde todo el año

El césped natural necesita mantenimientos que requieren mucho tiempo, como el riego, el refuerzo del abono y el corte del césped. Si se desea un césped natural de aspecto impresionante, se tiene que invertir mucho tiempo y esfuerzo.

Sin embargo, si se decide instalar césped artificial se ahorrará mucho tiempo de mantenimiento. Si se tiene un pequeño jardín o terraza, esta es una solución perfecta.

Por otro lado, los costes también son menores: no es necesario comprar abonos, productos químicos ni herramientas para el cuidado del césped.

Una de las grandes ventajas del césped sintético es la resistencia y durabilidad que tiene a las condiciones meteorológicas, por lo que mantiene el mismo aspecto durante todo el año. Independientemente de que sea un verano caluroso, un otoño lluvioso o un invierno muy frío, el césped artificial sigue conservando su color verde espectacular.

¿Por qué vale la pena elegir césped artificial en el jardín?

El uso de césped artificial en un jardín tiene una serie de ventajas:

- No es necesario invertir la misma cantidad de tiempo y esfuerzo en el mantenimiento que con un césped natural: Esta es una de las razones por los que los propietarios que tienen menos tiempo prefieren utilizar esta solución: instalar césped artificial.

- El césped artificial mantiene su bonito color verde durante todo el año: las condiciones exteriores son irrelevantes. Esto ayuda a gestionar de forma creativa el espacio del jardín en función de la estación del año: tendrá un aspecto impresionante durante todo el año.

- El mantenimiento del césped artificial también es más barato porque no es necesario invertir en costosos productos químicos: No se necesita ninguna maquinaria para cuidar el césped: cortacéspedes, sembradoras o tijeras de podar.

El césped artificial como solución interesante para muchos sectores del mercado

Actualmente, el césped artificial resulta muy atractivo en las construcciones o reformas modernas y la mayoría de las veces el césped artificial es elegido por los diseñadores de jardines como complemento a la disposición de los espacios comunes.

- El césped artificial es una solución atractiva para los diseñadores de jardines: No solo por la estética, sino también, a largo plazo económicamente. Es perfecto como elemento decorativo de escaleras, queda genial en un patio o como complemento de un jardín exterior.

- El césped artificial también es una gran opción para el sector público: Genera muchos ahorros y es fácil de mantener. No es necesario contratar personas para cuidar el césped, ya que siempre está recortado uniformemente y adecuadamente verde durante todo el año.

- También cabe mencionar que se trata de una solución a largo plazo, gracias a la cual los ahorros son muy notorios: El césped artificial quedará perfecto no solo en las zonas públicas exteriores, sino también en el interior: en oficinas, donde contribuirá a un mejor estado de ánimo de los empleados y clientes, y también será una decoración interesante, ya que también encaja perfectamente, en lugares como centros comerciales.

- El césped artificial combina perfectamente con el equipamiento de cualquier exposición o evento: En particular los que se desarrollen en los pabellones. Agrega mucha elegancia a estos espacios y anima el interior, gracias a lo cual los clientes potenciales presentes en ferias o eventos no solo estarán de mejor humor, más relajados, sino que también pasarán más tiempo en el lugar.

El césped artificial es un producto ecológico

Según césped artificial en Majadahonda, el césped artificial es una solución ecológica que permite cuidar al medio ambiente.

Es mucho menos expansivo cuando se trata del consumo de recursos escasos. El césped artificial no requiere riego, lo que genera un menor consumo de agua.

No hay que cortar el césped artificial por lo que no se utiliza combustibles nocivos o electricidad, y por lo tanto no se emite gases contaminando el aire.

El césped artificial de calidad es un producto biodegradable y este fabricado de sustancias que son seguras para el medio ambiente, no contiene materias primas cancerígenas y cumple con estándares de calidad muy estrictos.

¿Cómo se mantiene el césped artificial?

El césped artificial puede utilizarse para decorar un patio, terraza o jardín, y ofrece muchas ventajas sobre el césped natural. Suele utilizarse para ajardinar campos de fútbol o de golf. Aunque cada vez es más popular, no todo el mundo sabe cómo mantener el césped artificial de forma adecuada, a continuación, se muestran algunos consejos y trucos útiles.

¿Cómo se eliminan las hojas secas en el césped artificial?

Las hojas secas pueden retirarse del césped artificial igual que el natural: con un soplador. Se puede aplicar este método de limpieza del césped en otoño, o cuando se considere necesario.

¿Cómo se mantiene el césped artificial si se tienen mascotas?

Los amigos de cuatro patas pueden "dejar su huella" en las zonas cubiertas de césped artificial, por lo que es conveniente estar preparado para limpiarlas adecuadamente. Utilizar una manguera de agua a alta presión para lavar el césped cuando sea necesario. Para las manchas más difíciles, se puede utilizar un poco de vinagre blanco y un cepillo especial para fregar suavemente la zona afectada. Como el césped artificial tiene un drenaje incorporado, no hay que preocuparse de que se formen charcos.

¿Cómo se elimina el musgo y las malas hierbas que pueden dañar un terreno de juego artificial?

Si se habla del mantenimiento de un césped artificial utilizado en el exterior, es importante hablar también de cómo eliminar el musgo y las malas hierbas. Lo ideal es tomar medidas para prevenir su aparición desde el principio, ya que de lo contrario estos organismos brotarán y se extenderán, reduciendo la vida del césped artificial. El herbicida es la forma más fácil de deshacerse de estas plagas; se puede utilizar un herbicida en combinación con un antigerminal.

¿Cómo se elige el calzado para los campos de césped artificial?

Un consejo importante a tener en cuenta para mantener correctamente el césped artificial es evitar el uso de zapatos con clavos de hierro. En cambio, se pueden usar botas de fútbol con tacos de goma. Además, hay que asegurarse de que el calzado esté limpio cuando se pise el césped artificial, para no dañar la superficie y el aspecto debido a la suciedad de las suelas.

Frecuencia de las acciones necesarias para el mantenimiento del césped artificial

Dependiendo del tipo de acción que se pretenda realizar para proteger el césped artificial, se puede hablar de diferentes rutinas.

Por ejemplo, el desbroce puede realizarse cuando sea necesario, mientras que el cepillado y la limpieza del césped se realizan cada dos semanas. La aireación, por otra parte, es un procedimiento recomendado una vez cada 6 meses, pero también puede hacerse cuando sea necesario.

Para disfrutar de las ventajas del césped artificial durante el mayor tiempo posible, hay que tener en cuenta, en primer lugar, las normas de colocación.

En comparación con un césped natural, un césped artificial requiere menos mantenimiento, pero esto no significa que se pueda descuidar.

Al igual que el césped natural, el césped artificial también necesita algunos cuidados regulares y otros que sólo son necesarios en casos excepcionales.

Hay que recordar que el cuidado de césped artificial comienza incluso antes de la colocación: elegir un césped artificial de calidad y seguir todas las instrucciones de colocación.