El 11,4% de los españoles menores de 25 años ni estudia ni trabaja, según Asempleo España es el segundo país de la Unión Europea (UE) después de Italia, con un 19%, con mayor porcentaje de jóvenes 'Ni-Ni'

lunes, 11 de octubre de 2021, 12:07 h (CET) El 11,4% de los jóvenes españoles menores de 25 años, casi 500.000 personas, ni estudia ni trabaja, una cifra que la pandemia de coronavirus ha aproximado a los niveles máximos de 2013, según los datos del Flash del Mercado Laboral publicado por Asempleo este lunes.

España es el segundo país de la Unión Europea (UE) después de Italia, con un 19%, con mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan.



El número de españoles 'Ni-Ni' se corresponde con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre de 2021. Entre abril y junio de este año, alrededor de 495.000 jóvenes estuvieron en desempleo o en inactividad y no cursaron estudios.

De esos 495.000 'Ni-Ni' de entre 14 y 25 años, unos 300.000 eran parados que no cursaban estudios, el equivalente al 6,9% del total de parados jóvenes, mientras que unos 195.000 eran inactivos que no cursaban estudias, un 4,5% del total de jóvemes inactivos.

A pesar de estas cifras y de ocupar el segundo lugar de jóvenes que ni estudian ni trabajan en la UE, Asempleo destaca en este Flash del Mercado Laboral la mejora observada a lo largo del segundo trimestre de este año, con una reducción del número de 'Ni-Ni' del 25,5% interanual. Esa recuperación del segundo trimestre y una mejora de las perspectivas laborales hacen prever una vuelta a la tendencia anterior a la pandemia.

