La vuelta a la oficina, cada vez más informal: la demanda de zapatillas crece un 229 % Las personas entre 45 y 54 años son, en 2021, el principal target de este tipo de calzado

viernes, 8 de octubre de 2021, 11:00 h (CET) El mítico look de oficina propio del lobo de Wall Street y el de mujer ejecutiva se caracterizaba por el uso de traje, corbatas, faldas de tubo, tacones altos, camisas de seda o blazers. Hoy en día, junto con el regreso a la oficina en un escenario post pandémico, los outfits corporativos han cambiado e incluyen entre sus prendas predilectas a las zapatillas deportivas, que dejan de ser un artículo asociado al deporte o al ocio para estar presente en prácticamente todas las oficinas.

Muestra de ello es su constante incremento de demanda. Según un estudio del comparador de precios online idealo.es, el interés de compra por las zapatillas ha aumentado un 229 % en los últimos 3 años.



Esta tendencia ya ha conquistado a todas las generaciones, incluso a las más reticentes. Si en 2020 el target principal de las zapatillas deportivas era la población de entre 25 y 34 años, en 2021 son las personas de entre 45 y 54 años los que más demandan este tipo de productos, de acuerdo a la investigación realizada por idealo.

Por otro lado, los mayores de 65 años también están apostando por las sneakers y en menos de un año la búsqueda de estos productos por parte de dicha generación ha aumentado un 3 %. Unos datos que demuestran cómo esta prenda es apta para todos los públicos y para todos los ámbitos, incluso el laboral.

¿Y qué sucede con los clásicos tacones, otra pieza clave en un outfit de oficina? De acuerdo con resultados de la investigación del comparador de precios, han incrementado su demanda en un 34,45 %, en los últimos 3 años, con un coste promedio de 59 €. Es decir, si bien se siguen usando, se buscan menos que las zapatillas.

Las marcas preferidas por los consumidores

Las sneakers comenzaron a adquirir protagonismo hace alrededor de 15 años y actualmente son una industria que mueve millones al año. Muchos, incluso, las consideran una auténtica figura de coleccionismo. Las zapatillas deportivas son una de las pocas prendas que traspasa fronteras y son aptas para cualquier edad, posición y cultura. Más de 100 años después de su nacimiento, se apoderan de las calles y de las grandes pasarelas, convirtiéndose en un producto atractivo para marcas de lujo y una opción imprescindible para los usuarios. Según resultados del análisis de idealo, el top 5 de marcas preferidas por los españoles está conformado por Nike a la cabeza, seguido de Converse, Adidas, New Balance y Vans.

Al analizar la demanda por modelos, encontramos que, en lo que va de 2021, los hombres buscan principalmente las Vans Old Skool, las Blazer Mid '77 Vintage y las Air Force 1 '07 (ambos pertenecientes a Nike); mientras que las mujeres se decantan por las Chuck Taylor All Star Lift de Converse, en sus diferentes versiones. El precio medio de las zapatillas, tanto para mujeres como hombres, suele rondar los 72 €, dependiendo del modelo escogido.

