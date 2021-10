Más de 700.000 pymes tienen problemas de liquidez Según el Consejo General de Gestores Administrativos, un 13% de las pequeñas y medianas empresas admite que no está pagando sus facturas Redacción

viernes, 8 de octubre de 2021, 10:18 h (CET) El 26% de las pequeñas y medianas empresas españolas atraviesan problemas de liquidez. Eso es lo que se desprende del barómetro de septiembre del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España según el cual el 27% de las pymes admite que tiene clientes morosos, un 13% no está pagando a sus acreedores y un 10% ha entrado en mora con sus entidades financieras.

Según el estudio, apenas un 23% de las pymes ha recuperado su situación anterior a la pandemia y cerca de 130.000 siguen en situación técnica de concurso de acreedores, aunque no estén obligadas a presentarlo como consecuencia de la moratoria concursal. "Todo este período sin ingresos ha tenido que cubrirlo la pyme y el autónomo incrementando el endeudamiento o agotando sus ahorros. Los ingresos todavía no están al mismo nivel que antes de la pandemia, por lo que la brecha aún no se ha cerrado para muchas empresas", explica el Consejo General de Gestores Administrativos.

