Juntar 1 millón de kilos perdidos para donar 1 millón de euros, la misión de El Gran Cambio Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de octubre de 2021, 11:00 h (CET)

Uno de los principales objetivos de las personas es conservar una buena apariencia física y mantener una vida saludable. De hecho, algunas personas intentan perder peso pero no encuentran la manera de hacerlo o se estancan. Esto ocurre porque para lograr resultados, se debe seguir una dieta saludable, rutinas de ejercicios adecuadas y unos objetivos accesibles, además de mantener la motivación y la constancia en todo momento.

Todos estos componentes para perder peso están incluidos en El Gran Cambio, un método implementado por profesionales de la nutrición, enfocados en contribuir, con sus conocimientos y experiencias, a vivir en una sociedad con mejor bienestar físico y mental.

1 € por cada kilo: la Misión de El Gran Cambio Una frase muy señalada en estos casos es: “Sin motivación no hay acción”. Por lo tanto, El Gran Cambio, además de promover la salud, se dedica a colaborar con entidades enfocadas a mejorar la sociedad, el entorno y la calidad de vida de las personas. De esta manera, por cada kilo que logren perder los participantes en este proceso, se donará 1 €. El objetivo que se ha fijado la organización es donar 1 millón de euros.

Por esta razón, las participantes trabajarán en mejorar su bienestar físico y emocional, mediante una dieta saludable con asesorías de nutrición a cargo de personas expertas en el área. Además, también estarán colaborando con diferentes causas sociales que aborden las organizaciones beneficiadas.

La organización insiste en que el gran cambio requiere fuerza de voluntad, convicción y la motivación no solo de lograr los objetivos deseados, sino también de contribuir a mejorar la sociedad con cada kilo perdido. Esto lo convierte en una iniciativa única.

En qué consiste El Gran Cambio El Gran Cambio es una alternativa integral para que cada persona logre su objetivo de bajar de peso y alcanzar su máximo bienestar. De hecho, la esencia de este proceso es que cada persona conozca y aprenda a cómo llevar una vida saludable, combinando cada uno de los elementos mencionados.

Este está enfocado en un proceso de 5 pilares fundamentales que son: nutrición, ejercicio, mentalidad, objetivos y comunidad. Además, para los especialistas de este gran cambio, la fórmula perfecta es 80-20. Es decir, 80% de comida saludable y 20% de caprichos, teniendo en cuenta las rutinas de ejercicios, una mentalidad positiva y trazarse metas que se puedan cumplir. Asimismo, todo esto es acompañado del apoyo de una gran comunidad que celebrará cada logro de las personas implicadas.

En resumen, se trata de una iniciativa que busca el bienestar, la salud y la mejora de la autoestima de las mujeres que deseen no solo mejorar su apariencia física, sino también aprender hábitos alimenticios que las acompañarán toda su vida. Además, colaboran en causas benéficas con 1 € por cada kilo que logren adelgazar.

