​Perspectiva de futuro de la Antología Bicentenaria Centroamericana 2021 En esta obra monumental se concentran 79 voces entre escritores, poetas, pintores y por supuesto datos históricos valiosos Bayardo Quinto Núñez

jueves, 7 de octubre de 2021, 12:38 h (CET) Este, vasto y elocuente sustantivo Antológico Bicentenario Centroamericano, publicado en Septiembre 2021, por la Editorial Ayame Editorial de México, presenta la recogida urgencia histórica, en manos y mentes modernas. Ese caudal de información pictórica, poética y narrativa es todo un rosario de la cultura de las artes. En dicha Antología, prácticamente es un tema prismático, oral, porque la palabra escrita habla y piensa y deja resultados que discurrir, frente a una cara, la historia, de la cual trata, la independencia. Recoge su propio dardo urgente, y fecundo, y permanente, quedando impreso en lo efímero, por tratarse de un ojo visor hacia la historia-atrás-, con miradas al futuro, desde un perfil devastador objetivo y sobre todo constructor, como buen arquitecto.



En esta obra monumental se concentran 79 voces entre escritores, poetas, pintores y por supuesto datos históricos valiosos, que el mundo exterior-lectores- les será de mucha utilidad, con sus matices diferentes, pero con un mismo objetivo: engalanar, fortalecer a la cultura de las artes de la región Centroamericana. Para, tratar de no retroceder al pasado nefando de guerras y ensangramientos innecesarios. Que. Ahora, este nuevo tiempo, y los que vienen no lo hagan. Es mejor culturizar a borbotones, eso la historia ve con buenos ojos.



Cada palabra, oración, escrita, pintada, dejada caer en la Antología, de la cual trato, crea un umbral refulgente, como aquella cascada que brota manantial de pureza, como una fidedigna antorcha de libertad, alistándose de tiempo en tiempo, para ir relevando a raudales, dentro del contexto de unidad, solidaridad, amor, humanidad en todo, con una fiel contraposición a los ejes políticos que sangran a los pueblos.

La obra habla por sí y ante sí, por su razón histórica, que emana esperanza para proseguir proyectando el arte de la cultura civilizada, con los trabajos narrativos, pictóricos, pohéticos que envuelven un son predilecto asequible, y no así la guerra, como nuestros antepasados se vieron envueltos, por múltiples razones. Por tanto, esta esperanza se nutre como aquel ramillete de flores recién salidas del jardín, que no hace ningún daño por su noble pureza, más bien ilustra, aconseja. Este, es el loable camino florido, para ir ganando la batalla a la guerra, con esa fuerza indetenible, que se afirma desde la obra, enmarcado en un nuevo tiempo, dentro del tiempo, para que se vaya reconstruyendo una mejor Centra América y el mundo, para todos, en igualdad de condiciones.

Efectivamente, la obra Antológica, busca aquella memoria con perspectiva humanista con aroma a jazmín o lirio. Dentro, de todas estas proyecciones, en un futuro podríamos ver a la región inmiscuida en un mejor surco social, humanista y cultural, porque solo la cultura de las artes, pueden encarnar en las nuevas mentes limpias de malezas. Desde la obra, ese sería un hermoso legado al futuro. El futuro de la guerra, hay que tratar dejarlo atrás, que se aniquilen los ambiciosos. Porque, este diamante letrístico devela al mundo la inmensa riqueza artística que paulatinamente se ha venido proliferando, que ahora es imposible no se vea. Pero. Se siente.

En consecuencia, hay que despojarse de métodos arcaicos de expresión burda, para ir hacia otras mejores. Tenemos una notable muestra LA ANTOLOGÍA DEL BICENTENARIO DE BICENTENARIA 2021. Desde ella, tenemos un vivo radar artístico, que debe ser de mucha utilidad para mejorar. Hay que valorar, el esmero de cada uno de sus participantes que pusieron de su parte, para dar todo lo mejor en la obra, que ahora disfrutará o está disfrutando Centro América, y el planeta.

Ahora, que brote sin más la cultura en todo y para todo aquel que quiera hacer, para que quizás un día toda Centroamérica sea una sola nación hermana, eso se palpa en la obra de la Antología del Bicentenario de Centroamérica, al ver infinidades de artistas: pintores, escritores, poetas, e historiadores, unidos haciendo patria Centroamericana. El escritor, poeta y columnista internacional nicaragüense Carlos Javier Jarquín es el compilador general de esta antología centroamericana. Este libro está disponible en Amazon a un precio sumamente accesible.

