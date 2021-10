La madrileña Idoven, ganadora del vertical Health and Wellbeing en South Summit 2021 Comunicae

jueves, 7 de octubre de 2021, 10:58 h (CET) La startup trata de prevenir enfermedades cardiacas, redefiniendo la forma de diagnosticar las arritmias mediante la Inteligencia Artificial y soluciones de salud digital El autocontrol y conocimiento de las variables de salud por parte de los usuarios y la aplicación de Inteligencia Artificial como método de prevención han sido algunas de las principales temáticas abordadas en torno a la industria Health and Wellbeing, una de las principales protagonistas de esta segunda jornada de South Summit y de todo el encuentro en general.

South Summit 2021 powered by IE University se lleva a cabo en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, está co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid y cuenta con partners como BBVA, Telefónica, Endesa y BStartup de Banco Sabadell. El encuentro líder del ecosistema emprendedor y la innovación reunirá hasta el jueves a startups, corporaciones e inversores en el espacio de innovación madrileño de La Nave. Bajo el lema ‘Shape the future’, South Summit 2021 invita al ecosistema global de innovación a ser parte de la transformación hacia el futuro, que se construye desde sus pilares: Sostenibilidad, Conexión, Innovación y Negocio.

En el marco de esta temática, una decena de startups han expuesto sus proyectos en la competición en el vertical temático de Health and Wellbeing, en el que la madrileña Idoven se ha alzado como vencendora. Su propuesta trata de prevenir enfermedades cardiacas, redefiniendo la forma de diagnosticar las arritmias mediante la IA y soluciones de salud digital.

Idoven se ha convertido en la vencedora del vertical, pero el resto de proyectos finalistas no se quedan atrás en cuanto a innovación y disrupción:

Aerial : smarthome intuitiva que aprovecha la tecnología de detención ambiental y de IA, para ofrecer a las familias un informe completo con los principales indicadores de bienestar.

: smarthome intuitiva que aprovecha la tecnología de detención ambiental y de IA, para ofrecer a las familias un informe completo con los principales indicadores de bienestar. Exheus : informe sobre el estado de salud basado en la expresión genética y la IA. Ofrece información en tiempo real de los genes que se activan en cada momento, reduciendo los problemas de salud derivados y mejorando el rendimiento y la recuperación.

: informe sobre el estado de salud basado en la expresión genética y la IA. Ofrece información en tiempo real de los genes que se activan en cada momento, reduciendo los problemas de salud derivados y mejorando el rendimiento y la recuperación. Gate2brain : startup de biotecnología centrada en terapias que atraviesan las barreras biológicas.

: startup de biotecnología centrada en terapias que atraviesan las barreras biológicas. nQ medicals: plataforma de descubrimiento de biomarcadores digitales para enfermedades de motricidad y cognición.

plataforma de descubrimiento de biomarcadores digitales para enfermedades de motricidad y cognición. MiWEndo : dispositivo médico accesorio de endoscopia basado en la tecnología de microondas para la detección temprana del cáncer colorrectal, del que cada año se diagnostican 1,93 millones de casos. Su objetivo final es reducir su incidencia y mortalidad.

: dispositivo médico accesorio de endoscopia basado en la tecnología de microondas para la detección temprana del cáncer colorrectal, del que cada año se diagnostican 1,93 millones de casos. Su objetivo final es reducir su incidencia y mortalidad. Rosita Longevity : es una aplicación dirigida a personas de más de 60 años que quieren mejorar su calidad de vida para retrasar el riesgo de dependencia. La startup funciona como un asistente personal o coach.

: es una aplicación dirigida a personas de más de 60 años que quieren mejorar su calidad de vida para retrasar el riesgo de dependencia. La startup funciona como un asistente personal o coach. Onea Medicines: ofrecen medicamentos con anticuerpos para neutralizar las proteínas DSIP y, así, tratar los cánceres resistentes a la quimioterapia.

ofrecen medicamentos con anticuerpos para neutralizar las proteínas DSIP y, así, tratar los cánceres resistentes a la quimioterapia. Iomed Medical Solutions: soluciones de software orientadas a la estructuración de datos clínicos y a la generación de herramientas de IA basadas en esos datos.

soluciones de software orientadas a la estructuración de datos clínicos y a la generación de herramientas de IA basadas en esos datos. INBRAIN Neuroelectronics: descodifica las señales cerebrales en soluciones médicas a través del aprendizaje automático. Los usuarios cada vez confían más en el autocontrol de sus variables a través de plataformas médicas. En este sentido, Iker Casillas, founding partner e inversor de SportBoost e Idoven, ha explicado esta mañana que este tipo de plataformas “ayudan a mucha gente que tiene miedo ante las enfermedades cardiovasculares con un seguimiento desde su casa”. Algo que ha valorado positivamente tanto para los deportistas profesionales, “que someten su cuerpo a un riesgo cardíaco alto”, como para cualquier trabajador anónimo.

Por su parte, Leandro Sigman, Chairman de Insud Pharma, ha apuntado que “el ADN y ADN Mensajero han llegado al mercado. La belleza aquí está en la creación de un nuevo escenario y una nueva era en el tratamiento de enfermedades y en la creación de nuevas vacunas”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.