La startup madrileña ienai Space, ganadora del vertical Industry 4.0 en South Summit 2021

jueves, 7 de octubre de 2021, 11:02 h (CET) Se trata de una startup dedicada al desarrollo de módulos de propulsión eléctrica a medida para nanosatélites La convivencia entre robots y personal en los negocios industriales y la automatización de procesos a través de la Inteligencia Artificial, han sido algunas de las principales temáticas abordadas en torno a la industria Industry 4.0, una de las principales protagonistas de esta segunda jornada de South Summit y de todo el encuentro en general.

South Summit 2021 powered by IE University se lleva a cabo en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, está co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid y cuenta con partners como BBVA, Telefónica, Endesa y BStartup de Banco Sabadell. El encuentro líder del ecosistema emprendedor y la innovación reunirá hasta el jueves a startups, corporaciones e inversores en el espacio de innovación madrileño de La Nave. Bajo el lema ‘Shape the future’, South Summit 2021 invita al ecosistema global de innovación a ser parte de la transformación hacia el futuro, que se construye desde sus pilares: Sostenibilidad, Conexión, Innovación y Negocio.

En el marco de esta temática, más de una decena de startups han expuesto sus proyectos en la competición del vertical temático Industry 4.0, en el que Ienai Space ha sido la ganadora. De origen madrileño, se trata de una startup dedicada al desarrollo de módulos de propulsión eléctrica para nanosatélites completamente personalizado. Ienai es una solución de hardware a medida y un análisis de misión para optimizar las trayectorias orbitales.

Ienai Space se ha convertido en la vencedora del vertical, pero el resto de proyectos finalistas no se quedan atrás en cuanto a innovación y disrupción:

Avular VB : startup de robótica ágil e innovadora cuyo objetivo es acercar el mundo de la robótica móvil a los usuarios.

: startup de robótica ágil e innovadora cuyo objetivo es acercar el mundo de la robótica móvil a los usuarios. Bloomfield robotics: ayuda a los agricultores a evaluar cada planta desde la semilla inicial hasta la cosecha a través de la captura de imágenes de terreno y procesamiento basado en el aprendizaje profundo.

ayuda a los agricultores a evaluar cada planta desde la semilla inicial hasta la cosecha a través de la captura de imágenes de terreno y procesamiento basado en el aprendizaje profundo. Cedrion : dispositivos de refrigeración de alto rendimiento que consumen menos energía creando un viento que sopla directamente a la fuente de calor a través del llamado Efecto Corona.

dispositivos de refrigeración de alto rendimiento que consumen menos energía creando un viento que sopla directamente a la fuente de calor a través del llamado Efecto Corona. Doraboot: solución robótica para almacenes impulsada por Inteligencia Artificial para la logística, el transporte urgente, el comercio electrónico, los puertos marítimos o los aeropuertos.

solución robótica para almacenes impulsada por Inteligencia Artificial para la logística, el transporte urgente, el comercio electrónico, los puertos marítimos o los aeropuertos. Flowlity: ha reinventado los algoritmos clásicos de optimización de inventarios mediante IA.

ha reinventado los algoritmos clásicos de optimización de inventarios mediante IA. Iflow : plataforma a través de la cual se pueden mapear, modelar y preparar los datos de todos los activos de la fábrica.

plataforma a través de la cual se pueden mapear, modelar y preparar los datos de todos los activos de la fábrica. Ines Optics : soluciones de visión artificial a través del entrenamiento neuronal para enseñar al ojo inteligente a trabajar para misiones específicas.

soluciones de visión artificial a través del entrenamiento neuronal para enseñar al ojo inteligente a trabajar para misiones específicas. Infinite Foundry : plataforma de planta digital en 3D para mejorar la eficiencia productiva de cualquier sector industrial.

plataforma de planta digital en 3D para mejorar la eficiencia productiva de cualquier sector industrial. Xela Robotics : ofrece una solución sostenible a la escasez de mano de obra a través de su innovadora tecnología de sensores táctiles integrados en sistemas de robótica y automatización.

ofrece una solución sostenible a la escasez de mano de obra a través de su innovadora tecnología de sensores táctiles integrados en sistemas de robótica y automatización. Stoke Systems: facilita a las empresas la supervisión de equipos industriales remotos combinando herramientas como sensores, control de bordes y conectividad. Manuel Jurado, CEO de Digital Human Experience, apuntaba ayer en La Nave que “tenemos un nuevo reto tecnológico y es importante entender que la data es imprescindible para desarrollar exponencialmente los negocios, pero más que los números, lo más importante que nos ofrece la data es la conexión que puedes crear con tu marca y tus usuarios”.

Por su parte, Endesa, uno de los partners de South Summit, también participó en esta conversación sobre Inteligencia Artificial de la mano de José Mínguez, Head of Innovation, quien apuntaba: “Muchas empresas están utilizando ahora Inteligencia Artificial. Es importante saber tratarlo, porque se corre el riesgo de que exista una mala experiencia de usuario. Lo positivo que hemos visto es que usando IA se disminuye la polución, por lo que esto está ayudando a las empresas a ser más sostenibles.”.

El sector industrial también debe sumarse a ese cambio. La tecnología tiene que convertirse en su mejor aliada para conseguir modelos más eficientes y sostenibles. Jonathan Webb, fundador y CEO de AppHarvest, ha apuntado hoy que es el momento de pasar a la acción: “Todo el mundo habla y es el momento de la acción. Necesitaremos 2 planetas tierra para tener agua y nutrir a la población de aquí a 2050. La forma de lograrlo es estar todos juntos. Nosotros hemos creado un sistema en el que necesitamos utilizar un 90% menos de agua que los sistemas tradicionales de agricultura. Con la innovación humana, el capital escalable y los gobiernos vamos a conseguir resolver el problema energético”.

South Summit 2021 quiere reafirmar su compromiso con la sostenibilidad, transformándose también por dentro para conseguir la certificación Green Festival, maximizando su impacto ecológico positivo, al apostar por una producción neutral en carbono, con materiales circulares y en crecimiento continuo.

