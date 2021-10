El tratamiento de ortodoncia invisible en Madrid en Clínica Eniq se convierte en la mejor alternativa a los brackets tradicionales Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de octubre de 2021, 19:00 h (CET)

En el sector de la salud bucodental, la ortodoncia invisible es hoy en día una de las técnicas más avanzadas. Esta ofrece una solución discreta para aquellas personas que busquen corregir la posición de sus dientes, obteniendo una nueva sonrisa sin la necesidad de usar los tradicionales brackets metálicos. Se puede realizar tanto en adultos como en niños, siendo una solución altamente efectiva en ambos casos.

Los pacientes que estén interesados en ortodoncia invisible encontrarán en Clínica Eniq, en Madrid, un equipo de profesionales expertos en la colocación de ortodoncia invisible. En cualquiera de sus dos sedes (barrio de Montecarmelo y barrio de Salamanca),los pacientes tendrán a su disposición la tecnología dental más avanzada. Además, el equipo destaca por brindar un trato cercano y totalmente profesional, acompañando al paciente desde el inicio hasta el final del tratamiento.

¿En qué consiste la ortodoncia invisible? La mayor parte de la población no tiene los dientes correctamente alineados. Esto ocasiona una mordida incorrecta, que altera el funcionamiento del aparato masticatorio, provocando afecciones como problemas digestivos o dolores de cabeza y cuello. Además, la desalineación impacta en las demás piezas dentales y en la encía. También existen personas que tienen otras patologías como dientes amontonados o torcidos, las cuales también se deben corregir con el uso de ortodoncia.

Tradicionalmente, los anteriores casos se corregían a través del uso de brackets metálicos, con un alambre empleado para alinear la dentadura. A pesar de los buenos resultados que ofrecen, este tipo de brackets es considerado poco estético por muchos y molesto de llevar en el día a día. Como una alternativa a estos, surgió la ortodoncia invisible, que cumple la misma función pero de manera más discreta. Esta opción consiste en unas férulas de plástico transparentes, por lo que no son perceptibles a la vista.

Es importante destacar que con este tipo de ortodoncia hay menos riesgo de que se produzcan caries durante el tratamiento de ortodoncia, ya que al no haber brackets, hay menos retención de alimentos.

Servicio de ortodoncia invisible en Clínica Eniq Siendo fieles a la premisa de ofrecer las técnicas más avanzadas a sus pacientes, en Clínica Eniq ofrecen diferentes tipos de ortodoncias. Con estas, será posible corregir las imperfecciones de los dientes y la mala mordida de una forma más estética.

Una de las ortodoncias que más pacientes piden actualmente es la ortodoncia invisible, también conocida como Invisalign. Se trata de un aparato que se coloca en la boca de forma temporal y que es mucho más estético y cómodo. No es fijo, por lo que el paciente solo deberá llevarlo unas horas al día. Los profesionales de Clínica Eniq realizarán un escaneo virtual de la boca del paciente y así se obtendrá un aparato totalmente personalizado y adaptado al tipo de dentadura del paciente y a los objetivos establecidos. Es una alternativa a la ortodoncia convencional que destaca por ser más eficiente, rápida y menos traumática.

Con el uso de los alineadores invisibles, el paciente podrá reposicionar sus dientes de una manera muy gradual, consiguiendo así una sonrisa perfecta de una manera totalmente estética y sin dolor. Los pacientes que acudan a Clínica Eniq, en Madrid, tendrán a su disposición a un equipo de profesionales especializado en ortodoncia invisible, quienes lograrán con su trabajo la mejor versión de una dentadura.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.