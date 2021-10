Los menores españoles pasan más de 600 horas al año solo en Instagram En España, esta app ocupa la segunda posición en la lista de las aplicaciones más bloqueadas por las familias Redacción

miércoles, 6 de octubre de 2021, 10:42 h (CET) Instagram cumple 11 años. Un aniversario que llega tras la peor caída total de su historia reciente, que afectó este pasado lunes a sus servicios durante más de 6 horas y de forma global junto a Facebook y Whatsapp. Esta red social fue lanzada de manera oficial el 6 octubre de 2010 en exclusiva para iPhone y llegó a acumular 1 millón de usuarios registrados en sus dos primeros meses de vida. Una cifra que en la actualidad ronda los 1.386 millones de usuarios a nivel global, de acuerdo con los datos de Statista.

La app nació con el nombre de Burbn y era bastante similar a FourSquare, es decir, su función principal era la localización. Sin embargo, poco tiempo después, sus creadores -Kevin Systrom y Mike Krieger- se dieron cuenta de que lo que realmente interesaba a los usuarios eran las fotos que se colgaban en esos lugares y decidieron centrarse en la imagen y los posts. Es en ese momento en el que la app toma el nombre de Instagram, término que nace de los conceptos “instantánea” y “telegrama”, de ahí el diseño en fotos cuadradas que recuerda a las fotografías tomadas con una Polaroid.

Coincidiendo con la celebración de su undécimo aniversario, Qustodio -plataforma líder en seguridad online y bienestar digital para familias- ha realizado un análisis sobre el comportamiento digital de los menores en Instagram. En él se recogen datos de uso entre septiembre de 2020 y 2021 en España, Reino Unido y Estados Unidos.

Crecimiento de la App

De acuerdo con los datos de la propia plataforma, en 2020 las redes sociales, en general, experimentaron un crecimiento de uso en menores del 76% y TikTok consiguió arrebatar el primer puesto a Instagram a nivel mundial. De hecho, aún se mantiene a la cabeza del ranking con 1,61% de diferencia.

Pese a pasar a ocupar el segundo puesto del ranking de apps más utilizadas, Instagram no para de crecer y en el último año se observa un aumento de usuarios del 25%. Por países, España se sitúa a la cabeza con un aumento en el número de usuarios en el último año del 41%, frente a Reino Unido (27%) y Estado Unidos (11%). Aunque la cifra total de usuarios menores en USA multiplica por 4 a la española.

Tiempo de uso

A nivel global, el tiempo de uso de la aplicación por parte de los menores ha aumentado un 16%, pasando de una media de 50 min/día a 58 minutos diarios. El mayor incremento lo vemos en España, donde los menores pasan un total de 36.500 minutos al año en Instagram o, lo que es lo mismo, más de 608 horas al año.

Los datos del estudio muestran una media de 100 minutos al día en la aplicación en septiembre de 2021 frente a los 69 minutos que pasaban en 2020, lo que supone un aumento del 45%; por delante de Reino Unido, donde los menores emplean un 12% más de tiempo, pasando de los 41 minutos diarios a los 46 de media en 2021. Por su parte, el tiempo de uso de la app en Estados Unidos ha experimentado una caída del 6%, pasando de los 48 a los 45 minutos diarios.

Aumento del bloqueo

Como es habitual, donde hay fama y consumo también aparece preocupación y bloqueos. Debido a las largas horas que pasan los menores frente a las pantallas utilizando esta red social, el bloqueo de Instagram ha aumentado un 25% respecto a los datos de 2020, convirtiéndose en la tercera app más bloqueada por parte de las familias a nivel global, por detrás de Tik Tok (54%) y Facebook (27,5%).

Los datos extraídos por países revelan que, en España, Instagram ocupa la segunda posición en la lista de las aplicaciones más bloqueadas por las familias, con la mayor diferencia porcentual entre los datos de 2020 y 2021 que muestran un aumento del 48%. Muy por detrás, los datos de Reino Unido y Estados Unidos, donde Instagram se encuentra en 4ª posición, con un incremento de bloqueo del 21% y el 10%, respectivamente.

"Instagram ha sido una revolución que ha estado en constante evolución desde su nacimiento, pasando de ser una red para registrar dónde habías estado a un lugar en el que compartir, crear, hacer negocios e, incluso, crear profesiones", declara Eduardo Cruz, CEO y co-fundador de Qustodio. "En la actualidad Instagram se enfrenta al reto de competir con TikTok y cumplir con las expectativas de las generaciones Zeta y Alfa".

