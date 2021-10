Yaluz! se convierte en compañía multiutility al integrar telecomunicaciones en su oferta Comunicae

martes, 5 de octubre de 2021, 15:02 h (CET) La comercializadora de energía verde Yaluz! se convierte en compañía multiutility integrando telecomunicaciones en su oferta de servicios Yaluz! amplía su oferta de comercialización de energía y eficiencia energética, con los servicios la telefonía móvil, Internet por fibra óptica, telefonía fija y televisión, afianzando así su apuesta por la integración de servicios múltiples destinados a la pyme. El objetivo de Yaluz! es ofrecer a la pequeña y mediana empresa una oferta de servicios convergentes en energía, telecomunicaciones, eficiencia energética y servicios de valor añadido, como el mantenimiento de instalaciones. Es decir, todos los suministros necesarios para la pyme en una única compañía, primando la alta flexibilidad de la oferta y competitividad en los precios.

Los principios de cercanía, transparencia y ágil gestión al cliente, son los ejes vertebradores de Yaluz! Por tanto, los clientes finales pueden resolver cualquier duda relacionada con su factura de gas natural, contrato de electricidad, o acerca de su tarifa de móvil, Internet o televisión, desde un mismo teléfono de atención gratuito: 900 908 178. La atención es personalizada, las 24 horas al día, todos los días de la semana.

Sergio Palmero, director general de Yaluz! afirma que: “Con el lanzamiento de nuestros servicios de telecomunicaciones culminamos un proceso estratégico para convertirnos en una compañía multiutility, de servicios centrados en la pyme. Servicios que nuestros propios clientes nos han demandado, para seguir disfrutando de las ventajas de una compañía como Yaluz! Cercanía, seriedad, eficacia y vocación por nuestros clientes. Y a partir de ahora, además, un ahorro de coste al contratar de forma combinada”.

Ventajas de Yaluz! Telecomunicaciones

Yaluz! cuenta con una excelente cobertura móvil a nivel nacional, ya que trabaja con las redes de Movistar, Orange y Yoigo. Además, como el ahorro y la tranquilidad de los clientes son fundamentales, los precios que contratan son para siempre y sin subidas inesperadas. Asimismo, las tarifas de móvil no tienen permanencia.

Igualmente, Yaluz! asegura una óptima velocidad de navegación, para disfrutar de Internet en cualquier lugar. El alta de fibra e instalación del router son gratuitas. También, como ventaja diferencial todas las tarifas de fibra incluyen una línea fija con llamadas ilimitadas entre teléfono fijos y 60 minutos de llamadas a móviles, más un año gratis de Pack TV Basic, con los mejores canales temáticos para toda la familia, por el mismo precio.

Manuel Luque, director de la unidad de negocio de telecomunicaciones, argumenta que: “El mercado de telecomunicaciones es un mercado vivo, es quizás, el más cambiante de entre todos los prestadores de servicios, constantemente se mejoran productos y servicios. Desde Yaluz! nos comprometemos a tener siempre nuestro portfolio actualizado con las mejores condiciones y atendiendo a la demanda de nuestros clientes”.

Las combinaciones de tarifas son infinitas, pensadas para satisfacer las necesidades de cualquier cliente o negocio. Desde tarifas móvil con llamadas ilimitadas y 5GB por 6’90 € al mes, IVA incluido; a tarifas compartidas entre tres líneas móviles con llamadas ilimitadas y 24 GB para compartir, por sólo 19’90 € al mes, IVA incluido. O fibra de 100 MB más llamadas ilimitadas a fijo y 60 minutos a móviles, mas 40GB para compartir entre tres líneas móviles con llamadas ilimitadas, más un año gratis del Pack TV Basic por 39’90 € / mes. Precios siempre con IVA incluido, y definitivos, sin subidas posteriores a la contratación. Asimismo, Yaluz! dispone de circuitos dedicados de alta capacidad y centralitas virtuales para pymes y grandes empresas.

Acerca de Yaluz!

Yaluz!, filial de ODF Energía nace en el año 2017 como comercializadora de energía especializada en soluciones energéticas para la pyme. La energía que comercializa Yaluz! está certificada como 100% procedente de fuentes de energía renovables. El grupo cuenta actualmente con más de 40.000 clientes en la cartera de energía y opera tanto en España como Portugal.

Yaluz! cuenta también con un amplio portfolio de productos y servicios de eficiencia energética, principalmente especializados en el sector terciario y retail. Sistemas de monitorización y control, contadores y módem de telemedida, autoconsumo fotovoltaico, baterías de condensadores, certificación energética, etc, así como servicios de valor añadido como el mantenimiento de instalaciones y servicios de soporte.

En el contexto actual, con la tendencia alcista de los precios de la energía, el ahorro energético es esencial para conseguir negocios cada vez más rentables y competitivos. Esto se consigue gracias a la optimización en los procesos energéticos, sumado al alto grado de personalización requerida y el asesoramiento experto. Además, el cliente no requiere de una inversión inicial, ya que Yaluz! financia íntegramente todos los proyectos de eficiencia.

